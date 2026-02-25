Bayer Leverkusen vào vòng 1/8 Champions League sau trận hòa 0-0 trước Olympiacos Bayer Leverkusen chính thức vào vòng 1/8 Champions League sau trận hòa 0-0 với Olympiacos, bảo toàn tổng tỷ số 2-0 sau hai lượt trận play-off đầy bản lĩnh.

Bayer Leverkusen đã chính thức ghi tên mình vào vòng 1/8 Champions League sau trận hòa 0-0 đầy toan tính trước Olympiacos tại sân BayArena. Với tổng tỷ số thắng 2-0 sau hai lượt trận play-off, đoàn quân của HLV Hjulmand đã hoàn thành mục tiêu đề ra nhờ lối chơi thực dụng và kỷ luật thép, giúp đại diện nước Đức bảo toàn lợi thế trước sức ép từ đội bóng Hy Lạp.

Leverkusen giành quyền đi tiếp nhờ lợi thế ở trận lượt đi.

Sự chủ động của đội chủ sân BayArena

Bước vào trận đấu lượt về với lợi thế hai bàn dắt túi, Leverkusen chủ động nhập cuộc với sự thận trọng cao độ nhưng vẫn là bên tạo ra những cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Sự năng nổ của Patrik Schick - người hùng ở trận lượt đi - tiếp tục là chìa khóa trong các đợt hãm thành của đội chủ nhà.

Ngay phút thứ 4, tiền đạo người CH Séc đã có cú đánh đầu đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc sau quả tạt chuẩn xác của Alejandro Grimaldo. Chỉ hai phút sau, Schick tiếp tục có cơ hội mười mươi để định đoạt sớm số phận trận đấu khi thoát xuống đối mặt với thủ môn Tzolakis. Tuy nhiên, pha lốp bóng thiếu cảm giác của anh đã bị người gác đền phía Olympiacos dễ dàng ôm gọn, để lại sự tiếc nuối cho các cổ động viên tại BayArena.

Hệ thống phòng ngự kiên cố của HLV Hjulmand

Ở phía bên kia chiến tuyến, Olympiacos dù nỗ lực đẩy cao đội hình nhưng hoàn toàn vấp phải một hệ thống phòng ngự vô cùng kiên cố. Đội bóng Hy Lạp chỉ tạo ra được một tình huống đáng chú ý duy nhất trong hiệp một từ pha dàn xếp đá phạt góc, khi Chiquinho dứt điểm uy lực từ tuyến hai đưa bóng đi vọt xà ngang.

Thống kê trong hiệp thi đấu đầu tiên cho thấy sự bế tắc hoàn toàn của đội khách khi họ không có nổi một cú sút trúng đích nào. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của Olympiacos chỉ dừng lại ở con số 0.04 khiêm tốn, minh chứng cho việc các mũi tấn công bị chia cắt hoàn toàn. Leverkusen dưới thời Hjulmand cho thấy họ không chỉ biết tấn công rực lửa mà còn sở hữu khả năng kiểm soát nhịp độ trận đấu vô cùng già rơ.

Các chân sút của Leverkusen cũng đã bỏ lỡ một vài cơ hội rõ ràng.

Nỗ lực muộn màng và cột mốc lịch sử

Sang hiệp hai, Gelson Martins nỗ lực thắp lại hy vọng cho đại diện Hy Lạp bằng những pha đột phá tốc độ. Phút 50, cầu thủ này tung cú sút sấm sét ở góc hẹp buộc thủ môn Blaswich phải trổ tài cứu thua xuất sắc. Đây cũng là pha dứt điểm trúng mục tiêu duy nhất của thầy trò Jose Luis Mendilibar trong suốt cả trận đấu.

Leverkusen cũng có lý do để tiếc nuối khi Grimaldo suýt chút nữa đã mở tỷ số sau cú dứt điểm đưa bóng dội xà ngang ở giữa hiệp hai. Trận đấu trôi về cuối với nhiều sự thay đổi nhân sự và các tình huống chấn thương của Ibrahim Maza hay Lucas Vazquez, nhưng những phương án thay thế như Ernest Poku hay Arthur vẫn duy trì được sự tập trung tối đa.

Kết quả hòa 0-0 là quá đủ để Leverkusen chính thức bước tiếp vào vòng knock-out. Đáng chú ý, họ đang duy trì chuỗi 5 trận giữ sạch lưới liên tiếp trên sân nhà tại mọi đấu trường, thành tích tốt nhất của câu lạc bộ kể từ tháng 5/2015. Với chiến thắng chung cuộc này, Leverkusen hiên ngang tiến vào lễ bốc thăm vòng 1/8 và sẵn sàng đối đầu với những thử thách lớn hơn như Bayern Munich hoặc Arsenal.

Kết quả chung cuộc: Bayer Leverkusen 0-0 Olympiacos (Tổng tỷ số: 2-0)

Đội hình ra sân: