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Bayern München 2-2 Arsenal: Hai đội chia điểm

Văn Thể21/10/2026 21:15

Bayern München và Arsenal cùng mang phong độ cao vào cuộc đối đầu: chủ nhà thắng 3, đội khách thắng 4 trong 5 trận gần nhất. Giờ đấu 02:00 ngày 22/10/2026.

Bayern München2 - 2ArsenalKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Bayern München tiếp đón Arsenal.

  • 10'Thay người

    Phút 10' (Arsenal): Eberechi Eze vào sân thay Bukayo Saka.

  • 13'Thẻ vàng

    Phút 13': Kai Havertz (Arsenal) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 13'Arsenal ép sân

    Cầm bóng: Bayern München 25% - 75% Arsenal; phạm lỗi 2 - 0.

  • 25'BÀN THẮNG! Arsenal (0-1)

    Phút 25': Eberechi Eze (Arsenal) lập công (kiến tạo: Martin Odegaard). Tỷ số: 0 - 1.

  • 25'Arsenal ép sân

    Cầm bóng: Bayern München 37% - 63% Arsenal, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 4 - 1, cứu thua 0 - 1.

  • 26'VAR

    Phút 26': Bàn thắng được công nhận — Eberechi Eze (Arsenal).

  • 35'BÀN THẮNG! Bayern München (1-1)

    Phút 35': Alphonso Davies (Bayern München) lập công (kiến tạo: Harry Kane). Tỷ số: 1 - 1.

  • 37'Arsenal ép sân

    Cầm bóng: Bayern München 36% - 64% Arsenal, dứt điểm 3 - 4 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 0 - 2; phạm lỗi 6 - 1, cứu thua 0 - 1.

  • 39'Thẻ vàng

    Phút 39': Ezri Konsa (Arsenal) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Bayern München): Jonathan Tah vào sân thay Kim Min-Jae.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 50'Arsenal ép sân

    Cầm bóng: Bayern München 39% - 61% Arsenal, dứt điểm 5 - 7 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 2 - 4; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 9 - 1, cứu thua 1 - 1.

  • 61'BÀN THẮNG! Bayern München (2-1)

    Phút 61': Harry Kane (Bayern München) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 2 - 1.

  • 63'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Bayern München 44% - 56% Arsenal, dứt điểm 10 - 8 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 2 - 4; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 10 - 3, cứu thua 2 - 2.

  • 68'Thay người

    Phút 68' (Bayern München): Luis Díaz vào sân thay Ismael Saibari.

  • 68'Thay người

    Phút 68' (Bayern München): Lennart Karl vào sân thay Serge Gnabry.

  • 68'Thay người

    Phút 68' (Arsenal): Viktor Gyökeres vào sân thay Kai Havertz.

  • 69'Thay người

    Phút 69' (Arsenal): Myles Lewis-Skelly vào sân thay Bruno Guimarães.

  • 75'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Bayern München 43% - 57% Arsenal, dứt điểm 12 - 9 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 3 - 4; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 13 - 3, cứu thua 2 - 2.

  • 82'BÀN THẮNG! Arsenal (2-2)

    Phút 82': Declan Rice (Arsenal) lập công (kiến tạo: Viktor Gyökeres). Tỷ số: 2 - 2.

  • 85'Thay người

    Phút 85' (Arsenal): Mikel Merino vào sân thay Martin Odegaard.

  • 85'Thay người

    Phút 85' (Bayern München): Nathaniel Brown vào sân thay Alphonso Davies.

  • 90'Thay người

    Phút 90' (Bayern München): Bara Sapoko Ndiaye vào sân thay Luis Díaz.

  • 90'Arsenal ép sân

    Cầm bóng: Bayern München 42% - 58% Arsenal, dứt điểm 13 - 12 (trúng đích 5 - 4), phạt góc 3 - 4; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 15 - 6, cứu thua 2 - 3.

  • KTKết thúc: Bayern München 2-2 Arsenal

    Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 2.

Cập nhật lúc 03:53 22/10/2026

Đội hình chính thức
Bayern München
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV V. Kompany
Arsenal
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Mikel Arteta
1
M. Neuer
27
K. Laimer
2
D. Upamecano
3
Kim Min-Jae
44
J. Stanišić
45
A. Pavlović
8
T. Bischof
7
S. Gnabry
34
I. Saibari
19
A. Davies
9
H. Kane
1
David Raya
12
J. Timber
15
E. Konsa
6
Gabriel Magalhães
33
R. Calafiori
8
M. Ødegaard
41
D. Rice
39
Bruno Guimarães
7
B. Saka
29
K. Havertz
20
N. Madueke
Dự bị
Bayern München
11 N. Brown14 L. Díaz21 H. Ito46 T. Binder23 S. Boey42 L. Karl39 Bara Ndiaye4 J. Tah26 S. Ulreich
Arsenal
56 M. Dowman10 E. Eze14 V. Gyökeres49 Lewis-Skelly23 Mikel Merino30 I. Meslier3 Cristhian Mosquera4 B. White36 Martín Zubimendi
Cập nhật đội hình lúc 01:32 22/10/2026
Bayern MünchenThống kêArsenal
42%
Kiểm soát bóng
58%
13
Dứt điểm
14
5
Trúng đích
5
3
Phạt góc
5
15
Phạm lỗi
6
2
Việt vị
1
3
Thủ môn cứu thua
3
Cầu thủ nổi bật
H. Kane
H. Kane
Bayern München
1 bàn · 1 kiến tạo
D. Rice
D. Rice
Arsenal
1 bàn
E. Eze
E. Eze
Arsenal
1 bàn
A. Davies
A. Davies
Bayern München
1 bàn
M. Ødegaard
M. Ødegaard
Arsenal
1 kiến tạo · điểm 7.62
V. Gyökeres
V. Gyökeres
Arsenal
1 kiến tạo · điểm 6.58

Bayern München và Arsenal gặp nhau khi cả hai đều đang có phong độ cao. Bayern München thắng 3, hòa 2 trong 5 trận gần nhất. Arsenal thắng 4 và chỉ thua 1 trận trong cùng giai đoạn. Trận đấu diễn ra lúc 02:00 ngày 22/10/2026 trên sân Allianz Arena.

Hai mạch phong độ đang đi lên

Bayern München chưa thua trong 5 trận gần nhất, với 3 trận thắng và 2 trận hòa. Hai trận thắng gần đây nhất giúp đội chủ nhà bước vào cuộc đối đầu với tâm lý tích cực. Tuy vậy, hai trận hòa nằm ở khoảng giữa chuỗi cho thấy Bayern München không phải lúc nào cũng khép lại trận đấu bằng chiến thắng.

Arsenal có chuỗi kết quả nổi bật hơn về số trận thắng. Đội khách thắng 4 trong 5 trận gần nhất, trong đó có ba chiến thắng liên tiếp ở những trận mới nhất. Trận thua duy nhất nằm ở giai đoạn trước đó và không ngăn Arsenal duy trì đà đi lên.

Thế đối đầu cân bằng

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Bayern München thắng 1 trận, hòa 2 trận và Arsenal thắng 2 trận. Con số này cho thấy hai đội rất khó tạo khoảng cách. Arsenal nhỉnh hơn một chút về số trận thắng, nhưng hai trận hòa cho thấy cuộc đối đầu thường cân bằng.

Vị trí trên bảng xếp hạng

Arsenal đang đứng hạng 8 với 6 điểm. Bayern München xếp hạng 12 với 4 điểm, kém đối thủ 2 điểm. Khoảng cách nhỏ này khiến trận đấu trở thành cơ hội để mỗi đội củng cố vị trí của mình. Với Bayern München, một kết quả tốt trên sân nhà có thể thu hẹp hoặc xóa khoảng cách với Arsenal.

Điểm then chốt về chiến thuật

Hai đội có phong độ tương đồng nên trận đấu nhiều khả năng được quyết định ở những chi tiết nhỏ. Bayern München có lợi thế sân nhà ở Allianz Arena và chuỗi bất bại gần đây. Arsenal mang theo sự tự tin từ ba chiến thắng liên tiếp và có thể tận dụng nhịp độ ổn định đó để gây sức ép từ sớm.

Đội nào giữ được sự tập trung trong những giai đoạn giằng co sẽ có nhiều cơ hội hơn để nắm thế chủ động. Lịch sử đối đầu có hai trận hòa trong năm lần gần nhất, vì vậy một trận đấu chặt chẽ, ít khoảng trống là khả năng đáng chú ý.

Nhận định

Bayern München và Arsenal đều đến trận này với phong độ tốt. Arsenal có lợi thế về số trận thắng gần đây và thứ hạng. Bayern München được hỗ trợ bởi sân nhà và chuỗi bất bại. Với thế đối đầu cân bằng và khoảng cách chỉ 2 điểm trên bảng xếp hạng, đây là cuộc so tài mà không đội nào có lợi thế rõ rệt.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Bayern München · 1 thắng2 hòaArsenal · 2 thắng
27/11/2025
Arsenal
3 - 1
Bayern München
ARS
18/04/2024
Tứ kết
Bayern Munich
1 - 0
Arsenal
BM
10/04/2024
Tứ kết
Arsenal
2 - 2
Bayern Munich
Hòa
18/07/2019
Arsenal
2 - 1
Bayern Munich
ARS
19/07/2017
Bayern Munich
1 - 1
Arsenal
Hòa
Bayern München
5 trận gần nhất
THHTT
2
Trận
1-1-0
T-H-B
8
Ghi (TB 4.0)
3
Thủng lưới
Arsenal
5 trận gần nhất
TTTBT
2
Trận
2-0-0
T-H-B
4
Ghi (TB 2.0)
0
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Paris Saint Germain3300+99TTT
2Liverpool3300+59TTT
3VfB Stuttgart3210+57HTT
7Sporting CP2200+46TT
8Arsenal2200+46TT
9Real Madrid2200+26TT
11Borussia Dortmund3201+16TBT
12Bayern München2110+54HT
13AS Roma3111+34TBH
24Feyenoord2101-33TB
25Sabah FA3102-33BTB
Top 8 vào thẳng vòng 1/8Hạng 9-24 đá play-offHạng 25-36 bị loại
Tình hình lực lượng
Bayern München
T. Buchmann (Knee Injury)
J. Kimmich (Personal Reasons)
J. Musiala (Muscle Injury)
M. Olise (Red Card)
T. Buchmann (Knee Injury)
J. Kimmich (Personal Reasons)
J. Musiala (Muscle Injury)
M. Olise (Red Card)
Arsenal
P. Hincapie (Ankle Injury)
W. Saliba (Back Injury)
C. Tzolis (Hamstring Injury)
P. Hincapie (Ankle Injury)
W. Saliba (Back Injury)
C. Tzolis (Hamstring Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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