Bayern München 2-2 Borussia Dortmund: Hai đội chia điểm Bayern München và Borussia Dortmund cùng nằm trong nhóm tranh ngôi đầu, kết quả trận đấu tại Allianz Arena lúc 00h30 ngày 01/11/2026 tác động trực tiếp tới cuộc đua vô địch.

Bayern München 2 - 2 Borussia Dortmund Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Bayern München tiếp đón Borussia Dortmund.

6' Thẻ vàng Phút 6': Jobe Bellingham (Borussia Dortmund) nhận thẻ vàng (Foul).

12' Bayern München ép sân Cầm bóng: Bayern München 64% - 36% Borussia Dortmund, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0); phạm lỗi 1 - 3.

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Bayern München 53% - 47% Borussia Dortmund, dứt điểm 4 - 4 (trúng đích 0 - 1); phạm lỗi 3 - 3, cứu thua 1 - 0.

29' Thay người Phút 29' (Bayern München): Nathaniel Brown vào sân thay Ismael Saibari.

31' Thay người Phút 31' (Bayern München): Josip Stanišić vào sân thay Serge Gnabry.

34' VAR Phút 34': Bàn thắng không được công nhận — Jobe Bellingham (Borussia Dortmund).

38' BÀN THẮNG! Bayern München (1-0) Phút 38': Konrad Laimer (Bayern München) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

38' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Bayern München 52% - 48% Borussia Dortmund, dứt điểm 5 - 5 (trúng đích 1 - 2); phạm lỗi 4 - 4, cứu thua 1 - 1.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

50' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Bayern München 52% - 48% Borussia Dortmund, dứt điểm 10 - 6 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 1 - 1; việt vị 0 - 3, phạm lỗi 7 - 4, cứu thua 1 - 3.

53' Thẻ vàng Phút 53': Josip Stanišić (Bayern München) nhận thẻ vàng (Foul).

56' Hỏng phạt đền Phút 56': Harry Kane (Bayern München) sút hỏng phạt đền.

60' BÀN THẮNG! Borussia Dortmund (1-1) Phút 60': Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) lập công (kiến tạo: Carney Chukwuemeka). Tỷ số: 1 - 1.

62' Bayern München ép sân Cầm bóng: Bayern München 47% - 49% Borussia Dortmund, dứt điểm 14 - 7 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 2 - 1; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 9 - 5, cứu thua 2 - 3.

66' BÀN THẮNG! Bayern München (2-1) Phút 66': Dayot Upamecano (Bayern München) lập công (kiến tạo: Harry Kane). Tỷ số: 2 - 1.

67' Thay người Phút 67' (Borussia Dortmund): Marcel Sabitzer vào sân thay Carney Chukwuemeka.

67' Thay người Phút 67' (Borussia Dortmund): Konstantinos Karetsas vào sân thay Maximilian Beier.

74' Thẻ vàng Phút 74': Konrad Laimer (Bayern München) nhận thẻ vàng (Foul).

75' Bayern München ép sân Cầm bóng: Bayern München 55% - 45% Borussia Dortmund, dứt điểm 18 - 8 (trúng đích 5 - 3), phạt góc 5 - 1; việt vị 2 - 3, phạm lỗi 10 - 5, cứu thua 2 - 3.

76' Thay người Phút 76' (Borussia Dortmund): Fábio Silva vào sân thay Felix Nmecha.

84' Thay người Phút 84' (Bayern München): Lennart Karl vào sân thay Michael Olise.

87' Thay người Phút 87' (Borussia Dortmund): Samuele Inácio vào sân thay Jobe Bellingham.

87' Thay người Phút 87' (Borussia Dortmund): Julian Ryerson vào sân thay Kouakou Joane Gadou.

88' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Bayern München 55% - 45% Borussia Dortmund, dứt điểm 20 - 11 (trúng đích 5 - 5), phạt góc 5 - 1; việt vị 3 - 3, phạm lỗi 10 - 6, cứu thua 4 - 3.

89' BÀN THẮNG! Borussia Dortmund (2-2) Phút 89': Fábio Silva (Borussia Dortmund) lập công (kiến tạo: Konstantinos Karetsas). Tỷ số: 2 - 2.

KT Kết thúc: Bayern München 2-2 Borussia Dortmund Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 2.

Cập nhật lúc 02:29 01/11/2026

Đội hình chính thức Bayern München Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV V. Kompany Borussia Dortmund Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV N. Kovač 40 J. Urbig 27 K. Laimer 2 D. Upamecano 3 Kim Min-Jae 19 A. Davies 6 J. Kimmich 45 A. Pavlović 17 M. Olise 34 I. Saibari 7 S. Gnabry 9 H. Kane 1 G. Kobel 22 Kouakou Joane Gadou 3 W. Anton 4 Schlotterbeck 14 M. Beier 25 J. Veerman 8 F. Nmecha 24 D. Svensson 7 J. Bellingham 17 Chukwuemeka 9 S. Guirassy Dự bị Bayern München 26 S. Ulreich 4 J. Tah 44 J. Stanišić 42 L. Karl 21 H. Ito 11 N. Brown 23 S. Boey 8 T. Bischof 46 T. Binder Borussia Dortmund 21 Fábio Silva 20 M. Sabitzer 26 J. Ryerson 18 E. Nwaneri 33 A. Meyer 39 F. Mané 19 K. Karetsas 40 S. Inacio 5 R. Bensebaïni Cập nhật đội hình lúc 00:02 01/11/2026

Bayern München Thống kê Borussia Dortmund 56% Kiểm soát bóng 44% 23 Dứt điểm 12 5 Trúng đích 6 5 Phạt góc 2 11 Phạm lỗi 6 3 Việt vị 3 4 Thủ môn cứu thua 3

Cầu thủ nổi bật Fábio Silva Borussia Dortmund 1 bàn S. Guirassy Borussia Dortmund 1 bàn D. Upamecano Bayern München 1 bàn K. Laimer Bayern München 1 bàn H. Kane Bayern München 1 kiến tạo · điểm 6.81 Chukwuemeka Borussia Dortmund 1 kiến tạo · điểm 6.66

Bayern München và Borussia Dortmund cùng nằm trong nhóm tranh ngôi đầu, nên kết quả trận đấu tại Allianz Arena sẽ tác động trực tiếp tới cuộc đua vô địch. Hai đội đang xếp hạng 1 và hạng 2 với cùng 17 điểm, và trận đấu diễn ra lúc 00h30 ngày 01/11/2026.

Hai đội cùng 17 điểm, ngôi đầu bảng chờ người giành lấy

Bayern München đang đứng đầu bảng xếp hạng với 17 điểm. Borussia Dortmund bám sát ở vị trí thứ hai và có số điểm tương đương. Khoảng cách giữa hai đội trên bảng điểm là không có, vì vậy người thắng cuộc sẽ có lợi thế rõ rệt trong cuộc đua phía trước.

Đối với chủ nhà, đây là cơ hội củng cố vị trí dẫn đầu ngay trên sân nhà. Với đội khách, chiến thắng đồng nghĩa với việc vượt lên trên đối thủ trực tiếp để chiếm ngôi đầu.

Phong độ: Bayern München bất bại, Borussia Dortmund bứt tốc

Bayern München đang có chuỗi 5 trận gần nhất không thua, gồm 3 trận thắng và 2 trận hòa. Trận gần nhất của đội chủ nhà là một chiến thắng, nhưng việc để hòa 2 trong 5 trận cho thấy họ chưa hoàn toàn trọn vẹn về mặt kết quả.

Trong khi đó, Borussia Dortmund thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Điểm đáng chú ý là đội khách đã thắng liên tiếp 3 trận gần đây nhất, mang theo sự hưng phấn lớn đến Allianz Arena. Trận thua duy nhất nằm ở cuối chuỗi 5 trận, tức là đã lùi khá xa so với thời điểm hiện tại.

Thế đối đầu nghiêng về Bayern München

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Bayern München thắng 3 trận và hòa 2 trận, còn Borussia Dortmund chưa có chiến thắng nào. Xu hướng này cho thấy đội chủ nhà thường chiếm ưu thế mỗi khi hai đội chạm trán.

Tuy nhiên, phong độ hiện tại của Borussia Dortmund tốt hơn nhiều so với lịch sử đối đầu gần đây. Đội khách có động lực lớn để phá vỡ chuỗi không thắng trước đối thủ này.

Điểm then chốt về chiến thuật

Khi hai đội cùng điểm và đều đang ở phong độ cao, các chi tiết nhỏ sẽ quyết định cục diện. Bayern München có lợi thế sân nhà, cùng chuỗi bất bại và thành tích đối đầu vượt trội. Borussia Dortmund lại mang tới mạch thắng liên tiếp và tinh thần thoải mái của đội cần chứng tỏ mình trong cuộc đua.

Đáng chú ý, cả hai đội đều không thể xem nhẹ việc để thủng lưới sớm, bởi một bàn thua có thể buộc đối thủ phải thay đổi cách tiếp cận trận đấu. Đội nào kiểm soát tốt nhịp độ, nhất là trong giai đoạn đầu, sẽ dễ dàng áp đặt lối chơi của mình hơn.

Nhận định

Xét tổng thể, Bayern München nhỉnh hơn nhờ sân nhà, chuỗi bất bại và thế đối đầu áp đảo. Tuy vậy, Borussia Dortmund đang có mạch thắng liên tiếp và cùng số điểm với chủ nhà, nên hoàn toàn có thể gây khó khăn. Đây là cuộc đối đầu trực tiếp giữa hai ứng viên hàng đầu cho ngôi đầu bảng, và kết quả có thể định hình cục diện cuộc đua vô địch.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Bayern München · 3 thắng 2 hòa Borussia Dortmund · 0 thắng Borussia Dortmund 1 - 2 Bayern München BM Borussia Dortmund 2 - 3 Bayern München BM Bayern München 2 - 1 Borussia Dortmund BM Bayern München 2 - 2 Borussia Dortmund Hòa Borussia Dortmund 1 - 1 Bayern München Hòa

Bayern München 5 trận gần nhất T T H T H 7 Trận 5-2-0 T-H-B 25 Ghi (TB 3.6) 6 Thủng lưới Borussia Dortmund 5 trận gần nhất T T T H B 7 Trận 5-2-0 T-H-B 12 Ghi (TB 1.7) 4 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Bayern München 7 5 2 0 +19 17 T T H T T 2 Borussia Dortmund 7 5 2 0 +8 17 T H H T T 3 SC Freiburg 7 4 1 2 +7 13 B B T H T …

Tình hình lực lượng Bayern München ✚ T. Buchmann (Knee Injury) ✚ L. Diaz (Muscle Injury) ✚ J. Musiala (Muscle Injury) ✚ M. Neuer (Foot Injury) ✚ T. Buchmann (Knee Injury) ✚ L. Diaz (Muscle Injury) ✚ J. Musiala (Muscle Injury) ✚ M. Neuer (Foot Injury) Borussia Dortmund ✚ E. Can (Knee Injury) ✚ G. Konstantelias (Knee Injury) ✚ J. Lerma (Muscle Injury) ✚ K. Karetsas (Ankle Injury) ✚ E. Can (Knee Injury) ✚ G. Konstantelias (Knee Injury) ✚ J. Lerma (Muscle Injury) ✚ K. Karetsas (Ankle Injury)