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Bayern München 2-2 Borussia Dortmund: Hai đội chia điểm

Văn Thể31/10/2026 19:46

Bayern München và Borussia Dortmund cùng nằm trong nhóm tranh ngôi đầu, kết quả trận đấu tại Allianz Arena lúc 00h30 ngày 01/11/2026 tác động trực tiếp tới cuộc đua vô địch.

Bayern München2 - 2Borussia DortmundKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Bayern München tiếp đón Borussia Dortmund.

  • 6'Thẻ vàng

    Phút 6': Jobe Bellingham (Borussia Dortmund) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 12'Bayern München ép sân

    Cầm bóng: Bayern München 64% - 36% Borussia Dortmund, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0); phạm lỗi 1 - 3.

  • 25'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Bayern München 53% - 47% Borussia Dortmund, dứt điểm 4 - 4 (trúng đích 0 - 1); phạm lỗi 3 - 3, cứu thua 1 - 0.

  • 29'Thay người

    Phút 29' (Bayern München): Nathaniel Brown vào sân thay Ismael Saibari.

  • 31'Thay người

    Phút 31' (Bayern München): Josip Stanišić vào sân thay Serge Gnabry.

  • 34'VAR

    Phút 34': Bàn thắng không được công nhận — Jobe Bellingham (Borussia Dortmund).

  • 38'BÀN THẮNG! Bayern München (1-0)

    Phút 38': Konrad Laimer (Bayern München) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

  • 38'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Bayern München 52% - 48% Borussia Dortmund, dứt điểm 5 - 5 (trúng đích 1 - 2); phạm lỗi 4 - 4, cứu thua 1 - 1.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 50'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Bayern München 52% - 48% Borussia Dortmund, dứt điểm 10 - 6 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 1 - 1; việt vị 0 - 3, phạm lỗi 7 - 4, cứu thua 1 - 3.

  • 53'Thẻ vàng

    Phút 53': Josip Stanišić (Bayern München) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 56'Hỏng phạt đền

    Phút 56': Harry Kane (Bayern München) sút hỏng phạt đền.

  • 60'BÀN THẮNG! Borussia Dortmund (1-1)

    Phút 60': Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) lập công (kiến tạo: Carney Chukwuemeka). Tỷ số: 1 - 1.

  • 62'Bayern München ép sân

    Cầm bóng: Bayern München 47% - 49% Borussia Dortmund, dứt điểm 14 - 7 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 2 - 1; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 9 - 5, cứu thua 2 - 3.

  • 66'BÀN THẮNG! Bayern München (2-1)

    Phút 66': Dayot Upamecano (Bayern München) lập công (kiến tạo: Harry Kane). Tỷ số: 2 - 1.

  • 67'Thay người

    Phút 67' (Borussia Dortmund): Marcel Sabitzer vào sân thay Carney Chukwuemeka.

  • 67'Thay người

    Phút 67' (Borussia Dortmund): Konstantinos Karetsas vào sân thay Maximilian Beier.

  • 74'Thẻ vàng

    Phút 74': Konrad Laimer (Bayern München) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 75'Bayern München ép sân

    Cầm bóng: Bayern München 55% - 45% Borussia Dortmund, dứt điểm 18 - 8 (trúng đích 5 - 3), phạt góc 5 - 1; việt vị 2 - 3, phạm lỗi 10 - 5, cứu thua 2 - 3.

  • 76'Thay người

    Phút 76' (Borussia Dortmund): Fábio Silva vào sân thay Felix Nmecha.

  • 84'Thay người

    Phút 84' (Bayern München): Lennart Karl vào sân thay Michael Olise.

  • 87'Thay người

    Phút 87' (Borussia Dortmund): Samuele Inácio vào sân thay Jobe Bellingham.

  • 87'Thay người

    Phút 87' (Borussia Dortmund): Julian Ryerson vào sân thay Kouakou Joane Gadou.

  • 88'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Bayern München 55% - 45% Borussia Dortmund, dứt điểm 20 - 11 (trúng đích 5 - 5), phạt góc 5 - 1; việt vị 3 - 3, phạm lỗi 10 - 6, cứu thua 4 - 3.

  • 89'BÀN THẮNG! Borussia Dortmund (2-2)

    Phút 89': Fábio Silva (Borussia Dortmund) lập công (kiến tạo: Konstantinos Karetsas). Tỷ số: 2 - 2.

  • KTKết thúc: Bayern München 2-2 Borussia Dortmund

    Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 2.

Cập nhật lúc 02:29 01/11/2026

Đội hình chính thức
Bayern München
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV V. Kompany
Borussia Dortmund
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV N. Kovač
40
J. Urbig
27
K. Laimer
2
D. Upamecano
3
Kim Min-Jae
19
A. Davies
6
J. Kimmich
45
A. Pavlović
17
M. Olise
34
I. Saibari
7
S. Gnabry
9
H. Kane
1
G. Kobel
22
Kouakou Joane Gadou
3
W. Anton
4
Schlotterbeck
14
M. Beier
25
J. Veerman
8
F. Nmecha
24
D. Svensson
7
J. Bellingham
17
Chukwuemeka
9
S. Guirassy
Dự bị
Bayern München
26 S. Ulreich4 J. Tah44 J. Stanišić42 L. Karl21 H. Ito11 N. Brown23 S. Boey8 T. Bischof46 T. Binder
Borussia Dortmund
21 Fábio Silva20 M. Sabitzer26 J. Ryerson18 E. Nwaneri33 A. Meyer39 F. Mané19 K. Karetsas40 S. Inacio5 R. Bensebaïni
Cập nhật đội hình lúc 00:02 01/11/2026
Bayern MünchenThống kêBorussia Dortmund
56%
Kiểm soát bóng
44%
23
Dứt điểm
12
5
Trúng đích
6
5
Phạt góc
2
11
Phạm lỗi
6
3
Việt vị
3
4
Thủ môn cứu thua
3
Cầu thủ nổi bật
Fábio Silva
Fábio Silva
Borussia Dortmund
1 bàn
S. Guirassy
S. Guirassy
Borussia Dortmund
1 bàn
D. Upamecano
D. Upamecano
Bayern München
1 bàn
K. Laimer
K. Laimer
Bayern München
1 bàn
H. Kane
H. Kane
Bayern München
1 kiến tạo · điểm 6.81
C. Chukwuemeka
Chukwuemeka
Borussia Dortmund
1 kiến tạo · điểm 6.66

Bayern München và Borussia Dortmund cùng nằm trong nhóm tranh ngôi đầu, nên kết quả trận đấu tại Allianz Arena sẽ tác động trực tiếp tới cuộc đua vô địch. Hai đội đang xếp hạng 1 và hạng 2 với cùng 17 điểm, và trận đấu diễn ra lúc 00h30 ngày 01/11/2026.

Hai đội cùng 17 điểm, ngôi đầu bảng chờ người giành lấy

Bayern München đang đứng đầu bảng xếp hạng với 17 điểm. Borussia Dortmund bám sát ở vị trí thứ hai và có số điểm tương đương. Khoảng cách giữa hai đội trên bảng điểm là không có, vì vậy người thắng cuộc sẽ có lợi thế rõ rệt trong cuộc đua phía trước.

Đối với chủ nhà, đây là cơ hội củng cố vị trí dẫn đầu ngay trên sân nhà. Với đội khách, chiến thắng đồng nghĩa với việc vượt lên trên đối thủ trực tiếp để chiếm ngôi đầu.

Phong độ: Bayern München bất bại, Borussia Dortmund bứt tốc

Bayern München đang có chuỗi 5 trận gần nhất không thua, gồm 3 trận thắng và 2 trận hòa. Trận gần nhất của đội chủ nhà là một chiến thắng, nhưng việc để hòa 2 trong 5 trận cho thấy họ chưa hoàn toàn trọn vẹn về mặt kết quả.

Trong khi đó, Borussia Dortmund thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Điểm đáng chú ý là đội khách đã thắng liên tiếp 3 trận gần đây nhất, mang theo sự hưng phấn lớn đến Allianz Arena. Trận thua duy nhất nằm ở cuối chuỗi 5 trận, tức là đã lùi khá xa so với thời điểm hiện tại.

Thế đối đầu nghiêng về Bayern München

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Bayern München thắng 3 trận và hòa 2 trận, còn Borussia Dortmund chưa có chiến thắng nào. Xu hướng này cho thấy đội chủ nhà thường chiếm ưu thế mỗi khi hai đội chạm trán.

Tuy nhiên, phong độ hiện tại của Borussia Dortmund tốt hơn nhiều so với lịch sử đối đầu gần đây. Đội khách có động lực lớn để phá vỡ chuỗi không thắng trước đối thủ này.

Điểm then chốt về chiến thuật

Khi hai đội cùng điểm và đều đang ở phong độ cao, các chi tiết nhỏ sẽ quyết định cục diện. Bayern München có lợi thế sân nhà, cùng chuỗi bất bại và thành tích đối đầu vượt trội. Borussia Dortmund lại mang tới mạch thắng liên tiếp và tinh thần thoải mái của đội cần chứng tỏ mình trong cuộc đua.

Đáng chú ý, cả hai đội đều không thể xem nhẹ việc để thủng lưới sớm, bởi một bàn thua có thể buộc đối thủ phải thay đổi cách tiếp cận trận đấu. Đội nào kiểm soát tốt nhịp độ, nhất là trong giai đoạn đầu, sẽ dễ dàng áp đặt lối chơi của mình hơn.

Nhận định

Xét tổng thể, Bayern München nhỉnh hơn nhờ sân nhà, chuỗi bất bại và thế đối đầu áp đảo. Tuy vậy, Borussia Dortmund đang có mạch thắng liên tiếp và cùng số điểm với chủ nhà, nên hoàn toàn có thể gây khó khăn. Đây là cuộc đối đầu trực tiếp giữa hai ứng viên hàng đầu cho ngôi đầu bảng, và kết quả có thể định hình cục diện cuộc đua vô địch.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Bayern München · 3 thắng2 hòaBorussia Dortmund · 0 thắng
23/08/2026
Chung kết
Borussia Dortmund
1 - 2
Bayern München
BM
01/03/2026
Borussia Dortmund
2 - 3
Bayern München
BM
18/10/2025
Bayern München
2 - 1
Borussia Dortmund
BM
12/04/2025
Bayern München
2 - 2
Borussia Dortmund
Hòa
01/12/2024
Borussia Dortmund
1 - 1
Bayern München
Hòa
Bayern München
5 trận gần nhất
TTHTH
7
Trận
5-2-0
T-H-B
25
Ghi (TB 3.6)
6
Thủng lưới
Borussia Dortmund
5 trận gần nhất
TTTHB
7
Trận
5-2-0
T-H-B
12
Ghi (TB 1.7)
4
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Bayern München7520+1917TTHTT
2Borussia Dortmund7520+817THHTT
3SC Freiburg7412+713BBTHT
Tình hình lực lượng
Bayern München
T. Buchmann (Knee Injury)
L. Diaz (Muscle Injury)
J. Musiala (Muscle Injury)
M. Neuer (Foot Injury)
T. Buchmann (Knee Injury)
L. Diaz (Muscle Injury)
J. Musiala (Muscle Injury)
M. Neuer (Foot Injury)
Borussia Dortmund
E. Can (Knee Injury)
G. Konstantelias (Knee Injury)
J. Lerma (Muscle Injury)
K. Karetsas (Ankle Injury)
E. Can (Knee Injury)
G. Konstantelias (Knee Injury)
J. Lerma (Muscle Injury)
K. Karetsas (Ankle Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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