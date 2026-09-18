Bayern München 7-0 Union Berlin: Bayern München giành chiến thắng Bayern München nắm trọn lợi thế tại Allianz Arena khi tiếp đón Union Berlin, đối thủ đang đứng thứ 16 và chưa từng nếm mùi thắng lợi ở 5 cuộc đọ sức gần nhất.

Bayern München 7 - 0 Union Berlin Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Bayern München tiếp đón Union Berlin.

13' Bayern München ép sân Cầm bóng: Bayern München 72% - 28% Union Berlin, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 1 - 0); phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 0 - 1.

18' BÀN THẮNG! Bayern München (1-0) Phút 18': Jamal Musiala (Bayern München) lập công (kiến tạo: Alphonso Davies). Tỷ số: 1 - 0.

25' Bayern München ép sân Cầm bóng: Bayern München 75% - 25% Union Berlin, dứt điểm 6 - 0 (trúng đích 4 - 0), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 0 - 3.

37' Bayern München ép sân Cầm bóng: Bayern München 70% - 30% Union Berlin, dứt điểm 7 - 0 (trúng đích 5 - 0), phạt góc 3 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 4 - 2, cứu thua 0 - 4.

38' Thẻ vàng Phút 38': Felix Uduokhai (Union Berlin) nhận thẻ vàng (Dissent).

39' BÀN THẮNG! Bayern München (2-0) Phút 39': Harry Kane (Bayern München) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 2 - 0.

42' Thẻ vàng Phút 42': Rani Khedira (Union Berlin) nhận thẻ vàng (Foul).

43' BÀN THẮNG! Bayern München (3-0) Phút 43': Michael Olise (Bayern München) lập công (kiến tạo: Jamal Musiala). Tỷ số: 3 - 0.

45' Thay người Phút 45' (Bayern München): Kim Min-Jae vào sân thay Dayot Upamecano.

45' Thay người Phút 45' (Union Berlin): Tim Skarke vào sân thay Emmanuel Latte Lath.

45+2' Thẻ vàng Phút 45+2': Dayot Upamecano (Bayern München) nhận thẻ vàng (Dissent).

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 3 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

50' Bayern München ép sân Cầm bóng: Bayern München 69% - 31% Union Berlin, dứt điểm 10 - 0 (trúng đích 7 - 0), phạt góc 5 - 0; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 6 - 5, cứu thua 0 - 4.

54' BÀN THẮNG! Bayern München (4-0) Phút 54': Harry Kane (Bayern München) lập công (kiến tạo: Michael Olise). Tỷ số: 4 - 0.

60' Thay người Phút 60' (Union Berlin): Aljoscha Kemlein vào sân thay Janik Haberer.

60' Thay người Phút 60' (Union Berlin): Livan Burcu vào sân thay Woo-Yeong Jeong.

62' Bayern München ép sân Cầm bóng: Bayern München 70% - 30% Union Berlin, dứt điểm 13 - 2 (trúng đích 9 - 2), phạt góc 6 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 8 - 5, cứu thua 2 - 5.

63' Thay người Phút 63' (Bayern München): Ismael Saibari vào sân thay Luis Díaz.

63' Thay người Phút 63' (Bayern München): Tom Bischof vào sân thay Aleksandar Pavlović.

70' BÀN THẮNG! Bayern München (5-0) Phút 70': Ismael Saibari (Bayern München) lập công (kiến tạo: Alphonso Davies). Tỷ số: 5 - 0.

71' Thay người Phút 71' (Union Berlin): Zeno Van Den Bosch vào sân thay Christopher Trimmel.

73' BÀN THẮNG! Bayern München (6-0) Phút 73': Michael Olise (Bayern München) lập công (kiến tạo: Tom Bischof). Tỷ số: 6 - 0.

74' Bayern München ép sân Cầm bóng: Bayern München 69% - 31% Union Berlin, dứt điểm 18 - 2 (trúng đích 13 - 2), phạt góc 9 - 2; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 8 - 6, cứu thua 2 - 6.

76' BÀN THẮNG! Bayern München (7-0) Phút 76': Michael Olise (Bayern München) lập công (kiến tạo: Tom Bischof). Tỷ số: 7 - 0.

77' Thay người Phút 77' (Bayern München): Serge Gnabry vào sân thay Harry Kane.

78' Thẻ vàng Phút 78': Livan Burcu (Union Berlin) nhận thẻ vàng (Foul).

82' Thay người Phút 82' (Union Berlin): Derrick Köhn vào sân thay András Schäfer.

83' Thay người Phút 83' (Bayern München): Nathaniel Brown vào sân thay Alphonso Davies.

86' Bayern München ép sân Cầm bóng: Bayern München 68% - 32% Union Berlin, dứt điểm 22 - 2 (trúng đích 15 - 2), phạt góc 9 - 2; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 8 - 9, cứu thua 2 - 6.

KT Kết thúc: Bayern München 7-0 Union Berlin Trận đấu khép lại với tỷ số 7 - 0.

Cập nhật lúc 03:24 19/09/2026

Đội hình chính thức Bayern München Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV V. Kompany Union Berlin Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV M. Lustrinelli 1 M. Neuer 44 J. Stanišić 2 D. Upamecano 4 J. Tah 19 A. Davies 6 J. Kimmich 45 A. Pavlović 17 M. Olise 10 J. Musiala 14 L. Díaz 9 H. Kane 1 F. Rønnow 28 C. Trimmel 14 L. Querfeld 2 F. Uduokhai 15 T. Rothe 20 M. Aebischer 8 R. Khedira 19 J. Haberer 13 A. Schäfer 11 Jeong Woo-Yeong 29 E. Latte Lath Dự bị Bayern München 40 J. Urbig 7 S. Gnabry 11 N. Brown 8 T. Bischof 21 H. Ito 42 L. Karl 3 Kim Min-Jae 39 Bara Ndiaye 34 I. Saibari Union Berlin 9 Livan Burcu 30 K. Imeri 6 A. Kemlein 17 D. Köhn 27 M. LjubiÄiÄ 31 M. Raab 21 T. Skarke 24 R. Skov 4 Van Den Bosch Cập nhật đội hình lúc 01:03 19/09/2026

Bayern München Thống kê Union Berlin 68% Kiểm soát bóng 32% 23 Dứt điểm 3 15 Trúng đích 2 9 Phạt góc 2 12 Phạm lỗi 9 2 Việt vị 2 2 Thủ môn cứu thua 6

Cầu thủ nổi bật M. Olise Bayern München 3 bàn · 1 kiến tạo H. Kane Bayern München 2 bàn J. Musiala Bayern München 1 bàn · 1 kiến tạo I. Saibari Bayern München 1 bàn A. Davies Bayern München 2 kiến tạo · điểm 9.01 T. Bischof Bayern München 2 kiến tạo · điểm 7.78

Allianz Arena luôn là pháo đài mang lại sự tự tin rất lớn cho Bayern München. Trở về sân nhà ở trận đấu diễn ra vào lúc 01h30 ngày 19/09/2026, đội bóng xứ Bavaria đứng trước cơ hội lớn để khẳng định vị thế khi chỉ phải tiếp đón Union Berlin, câu lạc bộ đang gặp rất nhiều khó khăn ở nhóm dưới bảng xếp hạng.

Phong độ đối lập giữa hai thái cực

Bayern München bước vào màn so tài này với hành trang là sự ổn định rõ nét. Trong 3 trận đấu gần nhất, đội chủ sân Allianz Arena duy trì thành tích bất bại với 2 chiến thắng và 1 trận hòa. Khả năng kiểm soát trận đấu và duy trì áp lực liên tục giúp Bayern München tích lũy được 7 điểm, tạm thời chiếm giữ vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng.

Ở chiều ngược lại, Union Berlin lại đang trải qua giai đoạn khởi đầu đầy trắc trở. Trải qua 3 lần ra sân gần nhất, đội bóng thủ đô chưa thể giành trọn vẹn điểm số khi chỉ giành được 1 trận hòa cùng 2 thất bại. Chuỗi phong độ nghèo nàn này đẩy Union Berlin xuống vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn 1 điểm duy nhất.

Ưu thế vượt trội từ lịch sử đối đầu

Không chỉ vượt trội về phong độ hiện tại, Bayern München còn nắm giữ lợi thế tâm lý tuyệt đối nhờ thành tích đối đầu trong quá khứ. Cụ thể, trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa đôi bên, Bayern München giành tới 3 chiến thắng và có 2 kết quả hòa, hoàn toàn bất bại trước đại diện đến từ Berlin. Union Berlin chưa giành được bất kỳ chiến thắng nào ở chuỗi trận này, điều phản ánh sự chênh lệch đáng kể giữa hai đội bóng.

Thế trận một chiều tại Allianz Arena

Với lợi thế sân bãi quen thuộc cùng phong độ ổn định, Bayern München nhiều khả năng sẽ chủ động áp đặt lối chơi kiểm soát bóng ngay từ những phút đầu. Về phía Union Berlin, chuỗi trận chỉ hòa và thua buộc họ phải thi đấu thực dụng, chú trọng quân số nơi hàng phòng ngự để hạn chế sức ép nghẹt thở từ phía đội chủ nhà. Dẫu vậy, trước một Bayern München luôn thể hiện bản lĩnh vững vàng trên thánh địa của mình, cơ hội tạo nên bất ngờ của Union Berlin là rất mong manh.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Bayern München · 3 thắng 2 hòa Union Berlin · 0 thắng Bayern München 4 - 0 Union Berlin BM Union Berlin 2 - 3 Bayern München BM Union Berlin 2 - 2 Bayern München Hòa Union Berlin 1 - 1 Bayern München Hòa Bayern München 3 - 0 Union Berlin BM

Bayern München 5 trận gần nhất T T H T T 3 Trận 2-1-0 T-H-B 7 Ghi (TB 2.3) 2 Thủng lưới Union Berlin 5 trận gần nhất B B H T B 3 Trận 0-1-2 T-H-B 4 Ghi (TB 1.3) 10 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 SC Freiburg 3 3 0 0 +9 9 T T T 2 Borussia Dortmund 3 3 0 0 +6 9 T T T 3 FC Augsburg 3 2 1 0 +6 7 H T T 4 Bayern München 3 2 1 0 +5 7 T H T 5 RB Leipzig 3 2 0 1 +6 6 T B T … 15 SC Paderborn 07 3 0 1 2 -4 1 B B H 16 Union Berlin 3 0 1 2 -6 1 B B H 17 Borussia Mönchengladbach 3 0 0 3 -9 0 B B B …

Tình hình lực lượng Bayern München ✚ T. Buchmann (Knee Injury) ✚ T. Buchmann (Knee Injury) Union Berlin ✚ O. Burke (Achilles Tendon Injury) ✚ M. Friedrich (Injury) ✚ A. Ilic (Illness) ✚ J. Juranovic (Illness) ✚ A. Markgraf (Knee Injury) ✚ S. Nsoki (Muscle Injury) ✚ K. Imeri (Thigh Injury) ✚ O. Burke (Achilles Tendon Injury)