Bayern Munich áp sát Marcus Rashford, Manchester United vượt mặt Arsenal vụ Mateus Fernandes Thị trường chuyển nhượng sáng 13/6 chứng kiến Bayern Munich tự tin chiêu mộ Marcus Rashford, trong khi Man Utd chiếm ưu thế trước Arsenal trong cuộc đua giành Mateus Fernandes.

Bayern Munich tự tin hoàn tất thương vụ Marcus Rashford

Gã khổng lồ nước Đức, Bayern Munich, đang tiến gần hơn bao giờ hết đến việc sở hữu chữ ký của Marcus Rashford từ Manchester United. Theo các nguồn tin uy tín từ Teamtalk, đại diện của đội bóng xứ Bavaria đã có những buổi đàm phán tích cực với người đại diện của tiền đạo người Anh, mở ra cơ hội lớn cho một cuộc chuyển giao đình đám.

Sau giai đoạn thi đấu thiếu ổn định tại Old Trafford, Rashford được cho là đang khao khát một thử thách mới bên ngoài Ngoại hạng Anh. Bayern Munich tin rằng sự xuất hiện của Rashford sẽ mang lại đột biến cho hàng công. Đáng chú ý, tiền đạo này từng nằm trong tầm ngắm của Barca nhưng thương vụ mua đứt đã không xảy ra, tạo điều kiện cho Bayern nhảy vào cuộc đua.

Rashford sẽ đến Bayern?

Manchester United chiếm ưu thế trong cuộc đua giành Mateus Fernandes

Trong một diễn biến khác, Manchester United đang nắm giữ lợi thế cực lớn trước kình địch Arsenal trong thương vụ Mateus Fernandes. Tiền vệ 21 tuổi người Bồ Đào Nha đã có một mùa giải bùng nổ trong màu áo West Ham United, khẳng định vị thế là một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất khu trung tuyến hiện nay.

Ban lãnh đạo Quỷ đỏ đã vượt mặt Pháo thủ trong nỗ lực thuyết phục Fernandes chuyển tới sân Old Trafford. Với nhãn quan chiến thuật sắc bén và khả năng điều tiết trận đấu, Fernandes được kỳ vọng sẽ là sự bổ sung chất lượng cho đội hình của Quỷ đỏ trong kỳ chuyển nhượng hè này.

Fernandes rộng đường đến Old Trafford.

Biến động nhân sự tại Arsenal và Newcastle United

Newcastle United đã quyết định tái khởi động kế hoạch chiêu mộ thủ thành James Trafford từ Manchester City. Sau những nỗ lực chưa thành ở giai đoạn trước, đội bóng vùng Tyneside đang quyết tâm đàm phán với The Citizens để sớm hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng cho thủ môn trẻ triển vọng này.

Trong khi đó, Arsenal đang cân nhắc thực hiện động thái chiêu mộ Ander Barrenetxea từ Real Sociedad. Cầu thủ chạy cánh người Tây Ban Nha nổi bật với lối chơi tốc độ và kỹ thuật cá nhân điêu luyện tại La Liga. Tuy nhiên, Pháo thủ sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ Tottenham Hotspur, Chelsea và cả Man Utd để có được chữ ký của ngôi sao này.

Cuộc đua chiêu mộ các tài năng phòng ngự trẻ

Vị trí trung vệ cũng đang chứng kiến những cuộc cạnh tranh sôi nổi. Liverpool và Leeds United đều bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến Lee Han-beom của câu lạc bộ Midtjylland. Trung vệ 23 tuổi người Hàn Quốc đang là cái tên thu hút nhiều sự chú ý từ châu Âu sau những màn trình diễn phòng ngự chắc chắn. Ngoài hai đại diện từ Anh, các đội bóng như Napoli, Monaco và Lyon cũng đang theo sát tiến trình của cầu thủ này.

Tại một diễn biến khác, Brighton & Hove Albion đã gửi lời đề nghị chính thức trị giá 30 triệu bảng đến Tottenham nhằm chiêu mộ Luka Vuskovic. Trung vệ 19 tuổi người Croatia được đánh giá là một trong những tài năng phòng ngự triển vọng hàng đầu châu Âu. Dù Tottenham vẫn tỏ ra cứng rắn, Brighton vẫn quyết tâm hoàn tất thương vụ này để củng cố hàng thủ.

Các thương vụ thanh lý tiềm năng tại Barcelona và Arsenal

Thị trường chuyển nhượng cũng ghi nhận những kế hoạch chia tay từ các ông lớn. Besiktas đã bước vào giai đoạn đàm phán nâng cao với Arsenal về trường hợp của Leandro Trossard. Đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng chi 20 triệu bảng cho tiền đạo 31 tuổi người Bỉ. Arsenal cũng sẵn lòng để Trossard ra đi nhằm dọn đường cho các tân binh trẻ trung hơn.

Tại Tây Ban Nha, Barcelona đang tìm cách để thủ môn kỳ cựu Marc-Andre ter Stegen gia nhập Ajax Amsterdam. Thủ thành 34 tuổi người Đức dường như không còn nằm trong kế hoạch phát triển lâu dài của ban huấn luyện Barca. Trong khi đó, Galatasaray đang lên kế hoạch chiêu mộ Emiliano Buendia từ Aston Villa. Để chuẩn bị cho sự ra đi của Buendia, Aston Villa đã nhắm tới Crysencio Summerville của West Ham như một phương án thay thế lý tưởng.