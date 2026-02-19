Bayern Munich chạm trán Eintracht Frankfurt: Bài toán khó tại Allianz Arena Bayern Munich đối mặt với thử thách từ “khắc tinh” Eintracht Frankfurt tại vòng 23 Bundesliga, trong bối cảnh “Hùm xám” vắng Manuel Neuer còn đội khách đang hồi sinh dưới thời HLV Albert Riera.

Bayern Munich bước vào vòng 23 Bundesliga với mục tiêu nới rộng khoảng cách 6 điểm với Borussia Dortmund. Sau giai đoạn đầu năm 2026 đầy biến động, đoàn quân của HLV Vincent Kompany đang dần ổn định lại đội hình. Tuy nhiên, lịch sử đối đầu cho thấy Eintracht Frankfurt chưa bao giờ là đối thủ dễ bị khuất phục, nhất là khi họ đang có những tín hiệu hồi sinh mạnh mẽ dưới sự dẫn dắt của tân thuyền trưởng Albert Riera.

1 trong những trận đấu được mong đợi nhất vòng 23 Bundesliga 2025/26.

Phong độ trái ngược và sự trỗi dậy của “Đại bàng”

Bayern Munich vừa trải qua tháng 1 đầy sóng gió khi đánh rơi 5 điểm sau trận thua Augsburg và hòa Hamburger SV. Dù vậy, chiến thắng 3-0 trước Werder Bremen ở vòng đấu trước đã giúp tinh thần các cầu thủ hưng phấn trở lại. Đáng chú ý, đây cũng là lần đầu tiên đội bóng của Kompany giữ sạch lưới tại giải quốc nội kể từ tháng 12 năm ngoái.

Bên kia chiến tuyến, Eintracht Frankfurt đang cho thấy diện mạo mới kể từ khi bổ nhiệm Albert Riera. Đội bóng miền Trung nước Đức hiện duy trì thành tích bất bại dưới thời chiến lược gia người Tây Ban Nha, bao gồm chiến thắng vang dội 3-0 trước Gladbach. Hiện đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng, Frankfurt đang khao khát thu hẹp khoảng cách với nhóm dự cúp châu Âu.

Con số thống kê ủng hộ đội khách

Eintracht Frankfurt thực sự là "khắc tinh" của Bayern Munich trong những năm gần đây. Kể từ mùa giải 2019-20, không đội bóng nào tại Đức đánh bại Bayern nhiều hơn Frankfurt với 4 lần giành chiến thắng. Thống kê cũng chỉ ra rằng Frankfurt là đội ghi nhiều bàn nhất vào lưới nhà đương kim vô địch với 22 pha lập công sau 13 lần chạm trán gần nhất. Đây là dữ liệu khiến người hâm mộ tại Allianz Arena có lý do để lo lắng.

Biến động lực lượng: Bài toán thủ môn của Bayern

Bayern Munich chịu tổn thất nghiêm trọng khi thủ thành Manuel Neuer dính chấn thương bắp chân. Trọng trách gác đền sẽ được giao cho thủ môn trẻ Jonas Urbig. Ngoài ra, khả năng ra sân của Raphael Guerreiro vẫn còn bỏ ngỏ, nhiều khả năng Alphonso Davies sẽ đảm nhiệm hành lang cánh trái.

Trong khi đó, Frankfurt hành quân đến Munich với danh sách chấn thương dày đặc. Hàng công của họ thiếu vắng hàng loạt cái tên như Michy Batshuayi, Arnaud Kalimuendo và Ansgar Knauff. Ở hàng thủ, hai trụ cột Arthur Theate và Rasmus Kristensen cũng chắc chắn vắng mặt.

Phân tích chiến thuật: Kiểm soát đối đầu chuyển trạng thái

HLV Vincent Kompany dự kiến vẫn trung thành với lối chơi áp đặt, đẩy cao đội hình và kiểm soát bóng chủ động. Tuy nhiên, trước một Frankfurt có khả năng chuyển trạng thái cực nhanh, cặp tiền vệ Kimmich - Goretzka sẽ phải hoạt động hết công suất để đánh chặn từ xa, bảo vệ bộ đôi trung vệ Tah và Upamecano.

Dù mất nhiều trụ cột, Albert Riera đã chứng minh khả năng ứng biến linh hoạt. Frankfurt dự kiến vận hành sơ đồ 3 hậu vệ, ưu tiên sự cơ động của cặp cánh Ritsu Doan và Nathaniel Brown. Họ sẽ chủ động nhường thế trận và chờ đợi sai số từ hệ thống phòng ngự của đội chủ nhà.

Frankfurt sẽ làm gì để khắc chế Bayern?

Những nhân tố quyết định trận đấu

Harry Kane tiếp tục là niềm hy vọng số một trên hàng công Bayern Munich. Khả năng lùi sâu kiến tạo và dứt điểm đa dạng của anh là chìa khóa để phá vỡ khối phòng ngự lùi sâu của đội khách. Ở chiều ngược lại, kinh nghiệm của Mario Gotze khi đối đầu đội bóng cũ sẽ đóng vai trò dẫn dắt lối chơi cho Frankfurt trong bối cảnh hàng công thiếu hụt nhân sự.

Khu vực trung lộ sẽ là điểm nóng quyết định cục diện. Sự sáng tạo của Olise, Gnabry và Diaz sẽ phải đối đầu với hệ thống phòng ngự tầng lớp do Robin Koch chỉ huy. Đồng thời, khả năng chịu áp lực của thủ môn trẻ Jonas Urbig trước những quả tạt của Ritsu Doan cũng là yếu tố đáng quan tâm.

Dù Bayern Munich sở hữu dàn siêu sao và lợi thế sân nhà, nhưng lịch sử đối đầu và phong độ đang lên của Frankfurt hứa hẹn một trận cầu kịch tính. Sự thực dụng của đội khách có thể khiến hàng thủ Bayern phải trả giá đắt.

Dự đoán tỷ số: Bayern Munich 2-2 Eintracht Frankfurt