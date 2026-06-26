Bayern Munich chiêu mộ Nathaniel Brown: Cú áp phe 55 triệu euro trước MU và Arsenal Vượt qua sự cạnh tranh gắt gao từ Ngoại hạng Anh, Bayern Munich chính thức sở hữu chữ ký của hậu vệ trái tuyển Đức Nathaniel Brown với bản hợp đồng dài hạn đến năm 2031.

Thị trường chuyển nhượng đang chứng kiến sự quyết đoán đáng nể từ Bayern Munich trong công cuộc tái thiết đội hình. Theo xác nhận từ chuyên gia tin chuyển nhượng Fabrizio Romano với cụm từ "Here We Go" quen thuộc, đội bóng xứ Bavaria đã đạt thỏa thuận chiêu mộ Nathaniel Brown từ Eintracht Frankfurt. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm trẻ hóa và củng cố hành lang cánh trái của "Hùm xám".

Bayern Munich đạt thỏa thuận chiêu mộ hậu vệ trái tuyển Đức, Nathaniel Brown.

Mảnh ghép hoàn hảo cho hành lang cánh trái

Để có được sự phục vụ của hậu vệ 23 tuổi, Bayern Munich đã chấp nhận chi ra khoản phí chuyển nhượng lên tới 55 triệu euro. Bản hợp đồng có thời hạn kéo dài đến tháng 6/2031 cho thấy sự tin tưởng tuyệt đối của ban lãnh đạo đội bóng vào tiềm năng của ngôi sao này. Brown không chỉ là một phương án dự phòng mà được kỳ vọng sẽ trở thành trụ cột dài hạn tại Allianz Arena.

Nathaniel Brown đang trải qua giai đoạn thăng hoa nhất sự nghiệp. Sau một mùa giải bùng nổ tại Bundesliga trong màu áo Eintracht Frankfurt, anh đã nhanh chóng chiếm lĩnh suất đá chính ở vị trí hậu vệ trái của đội tuyển Đức. Tại World Cup 2026, Brown vừa ghi dấu ấn đậm nét với bàn thắng đầu tiên cho "Cỗ xe tăng" trong chiến thắng áp đảo 5-1 trước Curacao tại lượt trận mở màn vòng bảng.

Sự nhạy bén trước các đại gia Ngoại hạng Anh

Trước khi Bayern Munich chốt hạ thương vụ, Nathaniel Brown là mục tiêu săn đón gắt gao của cả Manchester United và Arsenal. Cả hai đội bóng Anh đều khao khát một hậu vệ trái hiện đại, sở hữu tốc độ và khả năng hỗ trợ tấn công ấn tượng như Brown. Tuy nhiên, sự quyết liệt trên bàn đàm phán đã giúp đại diện nước Đức giành chiến thắng trong cuộc đua giành chữ ký của tài năng sinh năm 2001.

Việc chiêu mộ thành công Brown cho thấy sức hút của Bayern Munich đối với các tài năng nội địa vẫn là rất lớn, bất chấp sự chèo kéo từ những đội bóng có tiềm lực tài chính mạnh mẽ tại Premier League.

Kế hoạch nâng cấp đội hình toàn diện

Nathaniel Brown không phải là tân binh đắt giá duy nhất cập bến Munich trong kỳ chuyển nhượng này. Trước đó, Bayern cũng đã hoàn tất thương vụ tiền đạo Ismael Jaibari từ PSV Eindhoven với mức phí 55 triệu euro. Trung phong người Morocco hiện đang là một trong những cái tên gây chú ý nhất tại World Cup 2026 với hiệu suất ghi bàn ấn tượng (3 bàn sau 3 trận vòng bảng).

Với việc liên tiếp kích nổ các bản hợp đồng bom tấn nhắm vào những ngôi sao đang tỏa sáng tại World Cup, Bayern Munich đang gửi một thông điệp mạnh mẽ về tham vọng đòi lại vị thế thống trị. Sự kết hợp giữa sức trẻ của Brown và khả năng săn bàn của Jaibari hứa hẹn sẽ mang đến một diện mạo mới đầy sức sống cho đội bóng dưới triều đại mới.