Bayern Munich đánh sập pháo đài Bernabeu sau 25 năm: Dấu ấn táo bạo từ Vincent Kompany Bayern Munich giành lợi thế lớn trước Real Madrid sau chiến thắng 2-1 tại lượt đi tứ kết Champions League. Harry Kane tỏa sáng trong ngày 'Hùm xám' lật đổ lịch sử.

Trong thế giới bóng đá, hiếm có cuộc đối đầu nào mang sức nặng lịch sử và sự kiêu hãnh lớn như màn chạm trán giữa Real Madrid và Bayern Munich. Với tổng cộng 21 chức vô địch Champions League giữa hai đội, mỗi lần chạm trán đều mang đến những kịch bản khó lường. Tuy nhiên, trận lượt đi tứ kết tại Bernabeu vừa qua đã chứng kiến một cột mốc lịch sử khi Bayern giành chiến thắng đầu tiên trên thánh địa của đối thủ sau 25 năm chờ đợi.

Chiến thuật tấn công táo bạo của Vincent Kompany

Vincent Kompany đã mang đến Madrid một triết lý tấn công đầy rẫy sự mạo hiểm nhưng hiệu quả. Thay vì chọn lối chơi thận trọng thường thấy của các đội khách khi đối đầu với "ông vua Champions League", Bayern đã dốc toàn lực với hàng công bốn người gồm Michael Olise, Serge Gnabry, Harry Kane và Luis Diaz.

Sự táo bạo của Vincent Kompany giúp Bayern Munich đánh bại Real Madrid.

Sự hưng phấn và tính tổ chức kỷ luật đã giúp đại diện nước Đức làm chủ cuộc chơi ngay từ những phút đầu. Thành quả sớm đến với họ khi Luis Diaz mở tỷ số ngay trước giờ nghỉ sau một pha phối hợp mẫu mực. Đáng chú ý hơn cả là bàn thắng nhân đôi cách biệt của Harry Kane chỉ 20 giây sau khi hiệp hai bắt đầu. Cú dứt điểm chính xác từ ngoài vòng cấm là đòn giáng mạnh mẽ vào sự tự tin của Real Madrid.

Sự bế tắc của Real Madrid và đẳng cấp của Manuel Neuer

Ngược lại, Real Madrid của HLV Alvaro Arbeloa bước vào trận đấu với gánh nặng từ những kết quả không tốt tại giải quốc nội. Quyết định để Jude Bellingham ngồi dự bị cùng những sai lầm hớ hênh ở hàng phòng ngự đã khiến đại diện La Liga liên tục bị xé toạc. Trong một đêm mà hàng công "Kền kền trắng" tỏ ra rời rạc, Bayern lại thể hiện một bộ mặt tàn nhẫn và hiệu quả hơn bao giờ hết.

Nếu không có sự xuất sắc của Manuel Neuer trong lần thứ 136 ra sân tại Champions League, Real Madrid có lẽ đã nhận một kết quả tồi tệ hơn. Thủ thành người Đức liên tục từ chối những nỗ lực từ Kylian Mbappe và Vinicius Jr, khẳng định đẳng cấp của một tượng đài sống trong khung gỗ.

Hy vọng nhen nhóm cho trận lượt về

Dẫu vậy, bản năng sinh tồn của Real Madrid tại đấu trường châu lục là điều không thể xem thường. Bàn gỡ của Kylian Mbappe từ đường chuyền dọn cỗ của Alexander-Arnold ở phút 74 đã nhen nhóm lại hy vọng cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Dù phải đối mặt với những tiếng la ó từ chính khán đài Bernabeu, màn vùng lên ở cuối trận đã giúp đội chủ nhà thắp lại cơ hội đi tiếp.

Bayern Munich nắm lợi thế lớn ở trận tứ kết lượt về.

Chiến thắng 2-1 không chỉ mang lại lợi thế về mặt tỷ số mà còn là lời khẳng định về vị thế ứng viên vô địch của Bayern Munich. Harry Kane và các đồng đội đang đứng trước cơ hội lớn để đưa "Hùm xám" trở lại đỉnh cao châu Âu kể từ năm 2020. Trong khi đó, Alvaro Arbeloa sẽ phải đối mặt với một thử thách cực đại tại Allianz Arena tuần tới để bảo vệ chiếc ghế huấn luyện viên của mình. Tại Champions League, lịch sử là điểm tựa, nhưng bản lĩnh thời khắc mới là thứ định đoạt vinh quang.