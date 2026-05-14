Bayern Munich đạt thỏa thuận với Anthony Gordon, MU nhắm mục tiêu 30 triệu bảng Gã khổng lồ Bundesliga tiến gần ngôi sao Newcastle trong khi Quỷ đỏ thành Manchester chuẩn bị gửi đề nghị chính thức cho tiền vệ Elliot Anderson từ Nottingham Forest.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè đang chứng kiến những bước đi quyết liệt từ các ông lớn châu Âu. Trong bối cảnh các đội bóng ráo riết nâng cấp đội hình, Bayern Munich đã tạo nên cú hích lớn khi đạt được thỏa thuận cá nhân với Anthony Gordon, trong khi Manchester United đang tập trung vào các mục tiêu trẻ hóa tuyến giữa.

Bayern Munich tiến gần chữ ký Anthony Gordon

Theo nguồn tin từ Bild, Bayern Munich đã đạt được thỏa thuận cá nhân với tiền đạo cánh Anthony Gordon của Newcastle United. Ngôi sao người Anh được xác định là mục tiêu hàng đầu của đại diện Bundesliga nhằm tăng cường hỏa lực cho hàng công dưới triều đại mới. Hiện tại, đội bóng nước Đức đã bắt đầu các cuộc đàm phán về phí chuyển nhượng với Newcastle để sớm hoàn tất thương vụ này.

Manchester United và kế hoạch làm mới tuyến giữa

Tại Anh, Manchester United đang chuẩn bị gửi lời đề nghị chính thức tới Nottingham Forest để chiêu mộ Elliot Anderson. Tiền vệ này được ban lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford đánh giá là sự bổ sung chất lượng, phù hợp với chiến lược xây dựng đội hình dựa trên các tài năng trẻ bản địa.

Bên cạnh đó, Quỷ đỏ cũng đang thực hiện các bước đi chiến lược với nhân sự hiện tại. Câu lạc bộ dự kiến sẽ gia hạn hợp đồng với thủ môn dày dạn kinh nghiệm Tom Heaton để đảm bảo tính ổn định trong khung gỗ. Ngược lại, tương lai của Andre Onana đang trở thành dấu hỏi lớn khi đội bóng nỗ lực tìm kiếm bến đỗ mới để bán đứt thủ thành này sau khi anh kết thúc thời gian cho mượn tại Trabzonspor.

Cuộc đua giành Ander Barrenetxea và tài năng trẻ Yan Diomande

Chelsea và Manchester United hiện đang đối đầu trực tiếp trong cuộc đua giành chữ ký của Ander Barrenetxea từ Real Sociedad. Cầu thủ người Tây Ban Nha đã lọt vào danh sách rút gọn của cả hai đội bóng nhờ phong độ ấn tượng và sự ổn định tại La Liga. Theo Marca, cả hai đại diện Ngoại hạng Anh đều đang theo sát diễn biến tại Sociedad để đưa ra mức giá phù hợp.

Một cái tên khác cũng đang gây sốt là Yan Diomande của RB Leipzig. Trung vệ tài năng người Bờ Biển Ngà được định giá lên tới 80 triệu bảng. Cả Chelsea và Liverpool đều đang theo sát cầu thủ này, dù bản thân Diomande được cho là chưa vội vã rời nước Đức trong tương lai gần.

Các biến động đáng chú ý khác tại châu Âu

Tại London, Tottenham đang cân nhắc chiêu mộ hậu vệ Tarik Muharemovic từ Sassuolo. Tuyển thủ Bosnia & Herzegovina được định giá khoảng 30 triệu bảng và được xem là phương án củng cố hàng thủ hiệu quả cho đoàn quân của HLV Ange Postecoglou.

Trong khi đó, Mason Greenwood dường như đã tìm thấy sự ổn định tại Ligue 1. Dù nhận được sự quan tâm từ các đội bóng lớn như Juventus hay Atletico Madrid, tiền đạo người Anh ưu tiên phương án gắn bó lâu dài với Marseille sau một mùa giải thi đấu thành công.

Tại Tây Ban Nha, Atletico Madrid đang để mắt tới Nick Woltemade của Newcastle United. Cầu thủ người Đức được cho là không hạnh phúc tại Anh và muốn tìm kiếm cơ hội ra sân thường xuyên hơn. Ngoài ra, Chelsea cũng đang phải cạnh tranh với Galatasaray trong thương vụ chiêu mộ tiền đạo Jonathan Rowe từ Bologna, một trong những cái tên tiềm năng nhất trên thị trường hiện nay.