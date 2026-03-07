Bayern Munich đè bẹp Gladbach 4-1: Jamal Musiala tái xuất rực rỡ Jamal Musiala đánh dấu sự trở lại bằng bàn thắng giúp Bayern Munich hạ gục Gladbach 4-1, nới rộng cách biệt ngôi đầu Bundesliga lên thành 14 điểm đầy thuyết phục.

Tại vòng 25 Bundesliga, Bayern Munich đã khẳng định sức mạnh tuyệt đối khi đánh bại Borussia Monchengladbach với tỷ số 4-1 tại Allianz Arena. Chiến thắng này không chỉ giúp thầy trò HLV Vincent Kompany nới rộng khoảng cách với nhóm bám đuổi lên thành 14 điểm mà còn đánh dấu màn tái xuất ấn tượng của ngôi sao Jamal Musiala sau thời gian dưỡng thương.

Sức ép nghẹt thở và bàn mở tỷ số của Luis Diaz

Dù thiếu vắng chân sút chủ lực Harry Kane do chấn thương bắp chân, "Hùm xám" vẫn chủ động tràn lên tấn công ngay từ những phút đầu. Tài năng trẻ Lennart Karl suýt chút nữa đã mở tỷ số ở phút thứ 11, nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị mong manh.

Jamal Musiala tỏa sáng trong chiến thắng thuyết phục của Bayern Munich.

Sức ép nghẹt thở của đội chủ nhà cuối cùng đã được cụ thể hóa ở phút 33. Từ đường bấm bóng tinh tế của Leon Goretzka, Luis Diaz băng xuống thực hiện pha dứt điểm vô lê sấm sét hạ gục thủ thành Moritz Nicolas. Bàn thắng khai thông bế tắc giúp Bayern chơi hưng phấn hơn, liên tục dồn ép đối thủ bằng những tình huống vây ráp tầm cao.

Ngay trước khi hiệp một khép lại, Konrad Laimer đã nhân đôi cách biệt ở phút 45+1 sau một pha phản công mẫu mực được khơi mào bởi Nicolas Jackson và Luis Diaz. Lợi thế hai bàn giúp đội bóng xứ Bavaria hoàn toàn làm chủ cuộc chơi.

Bước ngoặt thẻ đỏ và sự bùng nổ của Musiala

Thế trận trong hiệp hai càng trở nên dễ dàng cho Bayern Munich khi bước ngoặt xảy ra ở phút 55. Đội trưởng Rocco Reitz của Gladbach nhận thẻ đỏ trực tiếp sau tình huống phạm lỗi với Jackson trong vòng cấm, khiến đội khách lâm vào cảnh thiếu người.

Trên chấm phạt đền ở phút 57, Jamal Musiala không mắc sai lầm nào để nâng tỷ số lên 3-0. Đây là bàn thắng đầu tiên của anh tại Bundesliga mùa này sau thời gian dài điều trị chấn thương, mang lại sự phấn khích lớn cho các khán giả tại Allianz Arena. Khoảnh khắc này khẳng định tầm quan trọng của "nhạc trưởng" tài hoa trong hệ thống chiến thuật của Kompany.

Cơn ác mộng của Gladbach tiếp tục ở phút 79 khi Nicolas Jackson chấm dứt cơn khát bàn thắng kéo dài từ tháng 11 năm ngoái. Chân sút người Senegal đệm bóng cận thành chuẩn xác từ đường kiến tạo của Lennart Karl, nâng tỷ số lên thành 4-0.

Bayern đại thắng.

Kỷ lục lịch sử và tình cảnh trái ngược

Những nỗ lực muộn màng của đội khách chỉ giúp họ có được bàn danh dự ở phút 89 do công của cầu thủ vào sân thay người Wael Mohya. Với pha lập công này, Mohya chính thức đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ 17 tuổi đầu tiên ghi bàn cho Gladbach tại đấu trường Bundesliga.

Thông số trận đấu Bayern Munich M. Gladbach Tỷ số chung cuộc 4 1 Bàn thắng Diaz (33'), Laimer (45+1'), Musiala (57'), Jackson (79') Wael Mohya (89') Thẻ đỏ 0 Rocco Reitz (55')

Chiến thắng này giúp đoàn quân của Vincent Kompany tiến gần hơn bao giờ hết đến đĩa bạc vô địch khi duy trì phong độ hủy diệt. Ngược lại, Gladbach vẫn đang dậm chân ở vị trí nguy hiểm, chỉ còn cách nhóm cầm đèn đỏ đúng 3 điểm đầy mong manh.