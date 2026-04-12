Bayern Munich gia nhập cuộc đua giành Anthony Gordon, Man Utd đấu Man City vì Elliot Anderson Bayern Munich và Arsenal cùng nhắm đến ngôi sao Anthony Gordon của Newcastle, trong khi MU nỗ lực vượt mặt Man City để sở hữu tiền vệ tài năng Elliot Anderson.

Thị trường chuyển nhượng châu Âu đang trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết khi các câu lạc bộ hàng đầu bắt đầu thực hiện những bước đi chiến lược cho mùa giải tới. Tâm điểm của sự chú ý đang đổ dồn vào những tài năng tại Ngoại hạng Anh, nơi các cuộc đấu thầu không chỉ diễn ra trong nội bộ xứ sở sương mù mà còn lan rộng sang cả Bundesliga và La Liga.

Bayern Munich và Arsenal đối đầu trực tiếp vì Anthony Gordon

Gã khổng lồ nước Đức, Bayern Munich, đã chính thức bày tỏ sự quan tâm đến việc chiêu mộ Anthony Gordon từ Newcastle United. Đội bóng xứ Bavaria đang tìm cách làm mới hàng công và coi tuyển thủ Anh là một mắt xích quan trọng trong kế hoạch tái thiết dưới thời ban lãnh đạo mới. Tuy nhiên, nhiệm vụ của Bayern không hề dễ dàng khi Arsenal cũng đang theo dõi sát sao mọi động thái tại sân St James' Park.

Anthony Gordon đang trở thành mục tiêu cạnh tranh gắt gao giữa Bayern Munich và Arsenal.

Tương lai của Gordon đang trở thành dấu hỏi lớn khi Newcastle phải đối mặt với các quy tắc về lợi nhuận và tính bền vững (PSR). Việc các đội bóng lớn như Bayern và Arsenal cùng gia nhập cuộc đua sẽ đẩy giá trị của ngôi sao này lên cao, đồng thời tạo ra áp lực không nhỏ cho ban lãnh đạo "Chích chòe" trong việc giữ chân trụ cột.

Cuộc chiến thành Manchester vì Elliot Anderson

Tại khu vực phía Bắc nước Anh, một trận Derby Manchester khác đang diễn ra trên thị trường chuyển nhượng. Cả Manchester United và Manchester City đều đang khao khát sở hữu chữ ký của Elliot Anderson, tiền vệ 23 tuổi đang tỏa sáng rực rỡ trong màu áo Nottingham Forest. Anderson đã chứng minh được năng lực điều tiết trận đấu và sự điềm tĩnh đáng kinh ngạc tại khu trung tuyến.

Cả Man Utd và Man City đều coi Elliot Anderson là sự bổ sung chất lượng cho tuyến giữa.

Đáng chú ý, ban lãnh đạo Manchester United đang hy vọng sẽ tận dụng các mối quan hệ thân thiết giữa Anderson và các đồng đội tại đội tuyển Anh để chiếm ưu thế. Việc sở hữu một tài năng bản địa trẻ tuổi không chỉ giúp cải thiện chất lượng đội hình mà còn hỗ trợ các câu lạc bộ đáp ứng quy định về số lượng cầu thủ "home-grown".

Liverpool tìm người thay thế Mohamed Salah

Trong khi đó, tại Anfield, bài toán tìm người kế nhiệm Mohamed Salah đang dần có lời giải. Liverpool đã đưa tiền vệ cánh Yankuba Minteh vào danh sách mục tiêu ưu tiên. Cầu thủ người Gambia từng có thời gian làm việc vô cùng thành công dưới trướng huấn luyện viên Arne Slot tại Feyenoord, điều này được coi là lợi thế lớn giúp anh nhanh chóng thích nghi với triết lý bóng đá của chiến lược gia người Hà Lan.

Việc Salah dự kiến sẽ chia tay đội bóng vào cuối mùa giải năm nay khiến nhu cầu bổ sung một chân sút có tốc độ và khả năng gây đột biến như Minteh trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Đây được xem là bước đi chuẩn bị kỹ lưỡng của "The Kop" cho kỷ nguyên hậu Salah.

Những biến động đáng chú ý khác tại châu Âu

Tại Tây Ban Nha, Real Madrid vẫn đang duy trì sự quan tâm đặc biệt đối với trung vệ Nico Schlotterbeck của Borussia Dortmund. Dù hậu vệ người Đức vừa gia hạn hợp đồng với đội bóng vùng Ruhr, nhưng sức hút từ sân Santiago Bernabeu vẫn là quá lớn. Real Madrid coi Schlotterbeck là phương án dài hạn để củng cố hàng thủ vốn đang gặp nhiều vấn đề về nhân sự do chấn thương.

Ngoài ra, cuộc đua giành chữ ký của hậu vệ đa năng Oscar Mingueza từ Real Betis cũng đang diễn ra kịch tính với sự góp mặt của Arsenal, Manchester City và Aston Villa. Tại khu trung tuyến, Tottenham Hotspur cũng không đứng ngoài cuộc khi đang áp sát Arthur Vermeeren của RB Leipzig, cầu thủ 21 tuổi được đánh giá là một trong những tiền vệ triển vọng nhất Bundesliga hiện nay.