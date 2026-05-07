Bayern Munich gục ngã trước PSG: Truyền thông chỉ trích màn trình diễn bạc nhược của Hùm xám Thất bại với tổng tỷ số 5-6 trước PSG, Bayern Munich chính thức dừng bước tại Champions League. Truyền thông quốc tế đồng loạt chỉ trích lối chơi bạc nhược của thầy trò Vincent Kompany.

Bayern Munich đã chính thức khép lại hành trình tại Champions League năm nay sau trận hòa 1-1 đầy cay đắng ngay trên sân nhà Allianz Arena. Với tổng tỷ số 5-6 sau hai lượt trận, thầy trò HLV Vincent Kompany đành nhìn đương kim vô địch Paris Saint-Germain (PSG) hiên ngang tiến vào trận chung kết.

Bayern Munich đã có 1 trận đấu dưới sức, thiếu động lực.

Sự bế tắc của Hùm xám và bản lĩnh của Luis Enrique

Truyền thông quốc tế đã không ngần ngại sử dụng những tính từ như "thảm hại" hay "bạc nhược" để mô tả về màn trình diễn của đại diện nước Đức. Tờ L'Équipe nhận định Allianz Arena giờ đây không còn là pháo đài bất khả xâm phạm, mà đã trở thành mảnh đất lành để đội bóng thủ đô nước Pháp phô diễn sức mạnh.

Tại Tây Ban Nha, tờ Marca nhấn mạnh dấu ấn đậm nét của huấn luyện viên Luis Enrique khi biến Munich thành thánh địa riêng của mình. Chiến thuật hợp lý cùng khả năng tận dụng cơ hội sắc bén đã giúp PSG làm chủ cuộc chơi. Ngược lại, Bayern thi đấu thiếu gắn kết và tỏ ra lúng túng trước áp lực khổng lồ từ phía đội khách.

Khoảnh khắc quyết định và những tranh cãi trọng tài

Bước ngoặt của trận đấu đến từ rất sớm khi Ousmane Dembele ghi bàn mở tỷ số, dập tắt mọi hưng phấn của đội chủ nhà. Dù Harry Kane đã nỗ lực thắp lại hy vọng bằng bàn thắng muộn, nhưng chừng đó là không đủ để cứu vãn một mùa giải thất vọng của Bayern. Tờ AS thậm chí gọi PSG là "Bestia Negra" (nỗi khiếp sợ) mới của Hùm xám xứ Bavaria.

Đáng chú ý, hãng tin BBC đã phân tích kỹ lưỡng tình huống tranh cãi về quả phạt đền trong hiệp một. Các cầu thủ Bayern cho rằng bóng đã chạm tay Joao Neves sau cú phá bóng của Vitinha. Tuy nhiên, quyết định từ chối thổi phạt của trọng tài dựa trên luật bóng đá hiện hành đã khiến đội chủ nhà rơi vào một kịch bản đầy cay đắng.

Giấc mơ ăn ba tan vỡ và viễn cảnh chung kết

Tờ The Guardian nhận xét PSG đã hoàn toàn vô hiệu hóa một Bayern Munich đang sa sút phong độ. Bản lĩnh của nhà vô địch được thể hiện qua sự bình tĩnh và tổ chức chặt chẽ, trái ngược với sự hỗn loạn và thiếu gắn kết trong lối chơi của đội chủ sân Allianz Arena. Thất bại này cũng đồng nghĩa với việc giấc mơ ăn ba của Bayern chính thức tan thành mây khói.

Các nhật báo tại Áo và Thụy Sĩ như Kurier và Blick mô tả các cầu thủ Munich đã rơi vào "thung lũng của nước mắt" khi không thể tìm ra phương án tấn công hiệu quả. Giờ đây, mọi sự chú ý sẽ đổ dồn về sân Puskas Arena vào ngày 30/5 tới. Giới mộ điệu đang chờ đợi màn đối đầu giữa hai chiến lược gia người Tây Ban Nha là Luis Enrique của PSG và Mikel Arteta của Arsenal trong trận tranh ngôi vương châu Âu.