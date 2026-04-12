Bayern Munich hủy diệt St. Pauli 5-0: Khẳng định vị thế nhà vua Bundesliga Dù cất Harry Kane trên ghế dự bị, đoàn quân của Vincent Kompany vẫn dễ dàng giành chiến thắng 5 sao ngay trên sân khách, qua đó nới rộng cách biệt lên 12 điểm.

Bayern Munich vừa khẳng định sức mạnh tuyệt đối tại giải quốc nội bằng chiến thắng hủy diệt 5-0 ngay trên sân Millerntor-Stadion của St. Pauli. Kết quả này không chỉ giúp "Hùm xám" củng cố vững chắc ngôi đầu bảng xếp hạng mà còn gửi đi thông điệp đanh thép về chiều sâu đội hình đáng nể dưới thời huấn luyện viên Vincent Kompany.

Sự thay đổi táo bạo của Vincent Kompany

Hành quân đến Hamburg sau chiến thắng vang dội tại đấu trường châu lục, chiến lược gia người Bỉ đã gây bất ngờ khi thực hiện tới 7 sự thay đổi trong đội hình xuất phát. Đáng chú ý nhất là việc siêu sao Harry Kane được cất trên băng ghế dự bị, một động thái rõ ràng nhằm giữ sức cho chân sút người Anh trước thềm các trận đấu quan trọng tại Champions League.

Musiala khiến hàng thủ đội chủ nhà gặp nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, sự thiếu vắng của Kane không làm giảm đi sức mạnh tấn công của Bayern. Ngay từ phút thứ 9, Jamal Musiala đã cụ thể hóa sự chênh lệch đẳng cấp bằng pha băng vào đánh đầu cận thành từ quả tạt chính xác của Konrad Laimer. Bàn thắng sớm giúp đội khách chơi thong dong với tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới gần 80%, dồn ép St. Pauli phải lùi sâu phòng ngự trong tuyệt vọng.

Cú hích chớp nhoáng trong hiệp hai

Bước sang hiệp hai, Bayern Munich nhanh chóng dập tắt mọi hy vọng phản kháng của đội chủ nhà bằng hai bàn thắng liên tiếp chỉ trong vòng chưa đầy hai phút. Phút 53, Leon Goretzka thực hiện cú vô lê bóng sống đẳng cấp sau đường chuyền của Joshua Kimmich. Ngay sau đó, Michael Olise tiếp tục phong độ chói sáng với pha xử lý lắt léo và dứt điểm hiểm hóc nâng tỷ số lên 3-0.

Bayern thi đấu bùng nổ trong hiệp 2.

Sự rệu rã của hàng thủ St. Pauli tiếp tục bị khai thác triệt để. Nicolas Jackson, người được chọn thay thế Harry Kane dẫn dắt hàng công, đã điền tên mình lên bảng điện tử ở phút 65 sau pha phối hợp ăn ý với Musiala. Đây là pha lập công thứ 5 của tiền đạo này tại Bundesliga mùa giải năm nay, minh chứng cho tính hiệu quả của các phương án dự phòng mà Kompany đang sở hữu.

Thống kê trận đấu và cục diện bảng xếp hạng

Cơn ác mộng của đội chủ nhà khép lại ở phút 88 khi Raphael Guerreiro tận dụng sai lầm của hậu vệ đối phương để ấn định thắng lợi 5-0. Thậm chí, nếu VAR không từ chối một pha lập công khác của Goretzka vì lỗi việt vị, tỷ số đã có thể đậm hơn.

Thông số trận đấu St. Pauli Bayern Munich Tỷ số 0 5 Kiểm soát bóng 20% 80% Cầu thủ ghi bàn - Musiala (9'), Goretzka (53'), Olise (54'), Jackson (65'), Guerreiro (88')

Với 3 điểm trọn vẹn, Bayern Munich đã nới rộng khoảng cách với đội xếp thứ hai là Dortmund lên thành 12 điểm khi mùa giải chỉ còn 5 vòng đấu. Chức vô địch Bundesliga lần thứ 34 gần như đã nằm chắc trong tay đội bóng xứ Bavaria. Phong độ hủy diệt này là bước chạy đà hoàn hảo để "Hùm xám" hướng tới mục tiêu giành cú đúp danh hiệu vào cuối mùa giải.