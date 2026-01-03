Bayern Munich ngược dòng hạ Dortmund 3-2 nhờ khoảnh khắc rực sáng của Joshua Kimmich Cú đúp của Harry Kane cùng bàn thắng muộn ở phút 87 của Joshua Kimmich giúp Bayern Munich đánh bại Dortmund 3-2, củng cố vững chắc ngôi đầu bảng Bundesliga.

Trận Der Klassiker tại Signal Iduna Park đã khép lại với kịch bản nghẹt thở, nơi bản lĩnh của nhà đương kim vô địch Bayern Munich một lần nữa lên tiếng đúng lúc. Chiến thắng 3-2 trước Borussia Dortmund không chỉ mang về 3 điểm quý giá mà còn phác họa rõ nét sự chênh lệch về đẳng cấp và bản lĩnh giữa hai thế lực hàng đầu bóng đá Đức trong kỷ nguyên của HLV Vincent Kompany.

Harry Kane và bản năng sát thủ thượng thặng

Dù chỉ có 14 lần chạm bóng trong hiệp một — con số thấp nhất đội — Harry Kane một lần nữa chứng minh tại sao anh đang là tiền đạo không thể thay thế tại Bundesliga. Chân sút người Anh đã tỏa sáng rực rỡ với một cú đúp, bao gồm tình huống gỡ hòa và cú đá phạt đền quyết đoán ở phút 70 để đưa Bayern vượt lên dẫn trước.

Đây là cú đúp thứ ba liên tiếp của Kane tại giải đấu quốc nội, chính thức đưa anh chạm mốc 30 bàn thắng ở mùa giải năm nay. Sự điềm tĩnh và khả năng chọn vị trí thông minh của Kane chính là chìa khóa mở ra cuộc lội ngược dòng cho "Hùm xám" trong bối cảnh họ bị dẫn bàn từ sớm.

Harry Kane tiếp tục cho thấy sự vượt trội về khả năng dứt điểm.

Joshua Kimmich: Tiếng nói của người thủ quân

Không chỉ đóng vai trò là nhịp đập ở tuyến giữa với khả năng điều tiết lối chơi, Joshua Kimmich đã tỏa sáng rực rỡ đúng vào lúc Bayern Munich cần anh nhất. Phút 87, khi trận đấu đang ở thế giằng co 2-2 sau nỗ lực bám đuổi của Dortmund, Kimmich đã tận dụng sai lầm phá bóng của Waldemar Anton để tung cú vô lê quyết đoán, ấn định chiến thắng 3-2.

Một bàn thắng xứng đáng cho màn trình diễn đẳng cấp của đội trưởng Bayern. Khi rời sân ở phút bù giờ, anh đã nhận được sự tán thưởng nồng nhiệt từ các cổ động viên đội khách. Kimmich không chỉ ghi bàn mà còn là người trực tiếp bẻ gãy các đợt phản công của đối thủ, giúp Bayern duy trì áp lực liên tục lên phần sân đối phương.

Joshua Kimmich định đoạt trận đấu.

Sự áp đảo về thông số và sai lầm từ hàng thủ Dortmund

Dù Dortmund có những khoảnh khắc bùng nổ của Svensson hay bàn mở tỷ số đầy cảm hứng của Nico Schlotterbeck, Bayern Munich mới là đội làm chủ hoàn toàn cuộc chơi. Thống kê sau trận cho thấy sự áp đảo tuyệt đối của thầy trò Vincent Kompany với 67% thời lượng kiểm soát bóng và 513 đường chuyền chính xác, vượt trội hoàn toàn so với 206 đường chuyền bên phía đội chủ nhà.

Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của Bayern đạt mức 2.05, phản ánh sức ép nghẹt thở mà họ tạo ra trong hiệp hai. Ngược lại, hàng thủ Dortmund đã tự bắn vào chân mình bằng những sai lầm cá nhân đắt giá. Nico Schlotterbeck từ người hùng trở thành tội đồ khi phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền ở phút 70. Tương tự, trung vệ Waldemar Anton cũng mắc sai lầm nghiêm trọng với cú phá bóng thiếu dứt khoát, tạo điều kiện cho Kimmich ghi bàn quyết định.

Dấu ấn chiến thuật và các vệ tinh xung quanh

Chiến thắng của Bayern Munich còn mang đậm dấu ấn từ khả năng phối hợp của các vệ tinh xung quanh Harry Kane. Serge Gnabry đã hy sinh cơ hội dứt điểm để thực hiện pha kiến tạo bằng đầu cực kỳ chính xác cho Kane gỡ hòa 1-1. Trong khi đó, Michael Olise tiếp tục chứng minh giá trị với đường tạt bóng khó chịu dẫn đến tình huống hỗn loạn và bàn thắng cuối trận của Kimmich.

Lối chơi của HLV Vincent Kompany đã vận hành trơn tru trong hiệp hai, biến Bayern thành một cỗ máy tấn công đa dạng. Khả năng gây áp lực tầm cao (pressing) và sự sẵn sàng hy sinh vì tập thể của các cầu thủ tấn công đã giúp Bayern vượt qua áp lực tại "Chảo lửa" Signal Iduna Park để giành trọn 3 điểm, khẳng định đẳng cấp thống trị tại Bundesliga.