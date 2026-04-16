Bayern Munich ngược dòng hạ Real Madrid 4-3 trong đêm Champions League điên rồ Thắng kịch tính 4-3 tại Allianz Arena, Bayern Munich chính thức loại Real Madrid với tổng tỷ số 6-4 sau hai lượt trận để tiến bước vào bán kết Champions League.

Cuộc đối đầu kinh điển tại tứ kết lượt về Champions League giữa Bayern Munich và Real Madrid đã khép lại với kịch bản khó tin nhất. Trong một đêm rực cháy tại Allianz Arena, "Hùm xám" xứ Bavaria đã lội ngược dòng giành chiến thắng sát nút 4-3, qua đó chính thức ghi tên mình vào vòng bán kết với tổng tỷ số 6-4 sau hai lượt trận đầy kịch tính.

Hiệp một bùng nổ và màn trình diễn của Arda Guler

Trận đấu bùng nổ ngay từ những giây đầu tiên khi thủ thành Manuel Neuer mắc sai lầm tai hại với đường chuyền hỏng ngay trong vòng cấm. Arda Guler không bỏ lỡ món quà từ khoảng cách 35 mét, dứt điểm tinh tế vào lưới trống mở tỷ số cho Real Madrid khi đồng hồ mới chỉ sang giây thứ 35.

Không hề nao núng, Bayern Munich lập tức dồn đội hình lên tìm bàn gỡ và chỉ mất 5 phút để đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Từ quả phạt góc chính xác của Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic bật cao đánh đầu dũng mãnh khiến thủ thành Lunin hoàn toàn bó tay.

2 bàn thắng sớm của Guler gieo cho Real hy vọng.

Thế trận đôi công rực lửa tiếp diễn khi Arda Guler một lần nữa chứng minh đẳng cấp bằng siêu phẩm sút phạt hàng rào từ cự ly 30 mét ở phút 29. Cú đá chân trái hiểm hóc của tài năng trẻ người Thổ Nhĩ Kỳ đưa bóng găm thẳng vào góc chết, giúp đội khách tái lập lợi thế dẫn bàn.

Bayern liên tục gây sức ép và Harry Kane đã lên tiếng đúng lúc với pha dứt điểm quyết đoán vào góc thấp sau đường kiến tạo của Upamecano ở phút 38. Tuy nhiên, Real Madrid một lần nữa dội gáo nước lạnh lên đội chủ nhà ngay trước khi hiệp một khép lại. Vinicius thoát xuống bên cánh trái rồi chuyền ngang dọn cỗ cho Kylian Mbappe sút chìm hạ gục Neuer, đưa Real dẫn 3-2 trước giờ nghỉ.

Bước ngoặt từ thẻ đỏ và màn ngược dòng không tưởng

Bước sang hiệp hai, HLV Vincent Kompany thực hiện những điều chỉnh nhân sự chiến thuật khi tung Jamal Musiala và Alphonso Davies vào sân nhằm tăng cường hỏa lực. Bayern kiểm soát hoàn toàn thế trận, đẩy Real Madrid vào thế phải lùi sâu phòng ngự thực dụng để bảo toàn lợi thế mong manh.

Olise tiếp tục có trận đấu bùng nổ trước Real.

Bước ngoặt lớn nhất xảy đến ở phút 86 khi Eduardo Camavinga nhận thẻ vàng thứ hai rời sân sau tình huống phạm lỗi với Harry Kane. Việc chơi thiếu người trong những phút cuối khiến hệ thống phòng ngự của HLV Arbeloa không còn giữ được sự tập trung cần thiết.

Phút 89, nỗ lực của đội chủ nhà được đền đáp bằng pha làm bàn đẳng cấp của Luis Diaz sau cú giật gót tinh tế từ Musiala. Cú sút xa của tiền vệ người Colombia chạm người Militao đổi hướng, khiến Lunin bất lực nhìn bóng bay vào lưới.

Kịch bản điên rồ được đẩy lên cao trào ở phút bù giờ thứ tư khi Michael Olise thực hiện pha cứa lòng chân trái tuyệt đẹp ấn định tỷ số 4-3. Harry Kane là người thực hiện đường chuyền cuối cùng trong một đợt phản công nhanh, khép lại màn lội ngược dòng ngoạn mục tại Allianz Arena.

Sau tiếng còi mãn cuộc, căng thẳng leo thang khiến Arda Guler nhận thẻ đỏ trực tiếp vì lỗi phản ứng với trọng tài, khép lại một đêm Champions League đầy rẫy những cung bậc cảm xúc trái ngược cho đại diện Tây Ban Nha.

Thống kê trận đấu Bayern Munich 4-3 Real Madrid

| Thông số | Chi tiết | Bàn thắng (Bayern) Pavlovic (6'), Kane (38'), Luis Diaz (89'), Olise (90+4') Bàn thắng (Real) Guler (1', 29'), Mbappé (42') Thẻ đỏ Eduardo Camavinga (86'), Arda Güler (90+5') Tổng tỷ số Bayern Munich 6-4 Real Madrid