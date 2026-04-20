Bayern Munich ngược dòng hạ Stuttgart 4-2, chính thức giành đĩa bạc Bundesliga thứ 35 Chiến thắng kịch tính tại Allianz Arena giúp thầy trò Vincent Kompany bảo vệ thành công ngôi vương nước Đức sớm 3 vòng đấu, đánh dấu cột mốc lịch sử với lần đăng quang thứ 35.

Bayern Munich đã chính thức khẳng định vị thế độc tôn tại làng bóng đá Đức bằng màn lội ngược dòng đầy bản lĩnh trước Stuttgart. Chiến thắng 4-2 không chỉ mang về chiếc đĩa bạc Bundesliga thứ 35 trong lịch sử CLB mà còn là lời khẳng định đanh thép cho triều đại của huấn luyện viên Vincent Kompany. Trong một trận đấu mà áp lực tâm lý được đẩy lên cao độ, bản sắc "Hùm xám" đã trỗi dậy đúng lúc để định đoạt cuộc đua song mã đến ngôi vô địch.

Cú sốc sớm và sự phản kháng của nhà vô địch

Trận đấu bắt đầu với sự thận trọng từ cả hai phía. Bayern Munich chủ động kiểm soát bóng nhưng Stuttgart mới là đội triển khai hệ thống phòng ngự lùi sâu đầy khoa học. Những nỗ lực dứt điểm sớm của Kim Min-Jae hay Bilal El Khannouss đều không mang lại kết quả, khiến nhịp độ trận đấu có phần bế tắc trong 20 phút đầu tiên.

Stuttgart đã gây ra nhiều khó khăn cho Hùm xám.

Bất ngờ xảy ra ở phút 21, khi Stuttgart tận dụng triệt để sai lầm trong khâu chuyển đổi trạng thái của đội chủ nhà. Từ đường chuyền xuyên tuyến tinh tế của El Khannouss, Chris Führich đã có pha xử lý đẳng cấp, loại bỏ hậu vệ Josip Stanišić trước khi dứt điểm quyết đoán ở góc hẹp. Bàn thắng mở tỷ số khiến cả khán đài Allianz Arena như lặng đi, đồng thời đặt thử thách cực đại cho bản lĩnh của Bayern.

Sáu phút bùng nổ xoay chuyển cục diện

Bị chạm tự ái, đoàn quân của Vincent Kompany đẩy cao cường độ pressing ngay trên phần sân đối phương. Thành quả đến chỉ sau 10 phút chịu trận. Phút 31, Jamal Musiala thực hiện pha solo sở trường bên hành lang cánh trái, vượt qua hai bóng áo trắng trước khi căng ngang dọn cỗ để Raphael Guerreiro đệm bóng cận thành san bằng tỷ số.

Sự sụp đổ của Stuttgart diễn ra nhanh chóng sau đó. Phút 34, sai lầm tai hại từ hệ thống phòng ngự dâng cao của đội khách đã tạo điều kiện cho Luis Díaz cướp bóng ngay vạch giữa sân. Tiền đạo này thực hiện đường kiến tạo không thể thuận lợi hơn để Nicolas Jackson dễ dàng đưa bóng vào lưới trống, lật ngược thế cờ chỉ trong vòng chưa đầy 6 phút.

Trước khi hiệp một khép lại, Alphonso Davies đã đào sâu cách biệt bằng một siêu phẩm từ khoảng cách 15 mét. Cú nã đại bác của hậu vệ người Canada không cho thủ thành Alexander Nübel bất kỳ cơ hội cản phá nào, đưa tỷ số lên 3-1 và gần như chấm dứt hy vọng của Stuttgart ngay trong 45 phút đầu tiên.

Harry Kane và dấu ấn định đoạt ngôi vương

Bước sang hiệp hai, HLV Vincent Kompany tiếp tục cho thấy sự tàn nhẫn khi tung Harry Kane và Michael Olise vào sân. Chỉ mất đúng 7 phút có mặt trên cỏ, chân sút người Anh đã chứng minh giá trị của một trung phong hàng đầu thế giới. Kane tận dụng tình huống lộn xộn trong vòng cấm để chớp thời cơ ghi bàn thắng thứ 32 của anh tại giải quốc nội mùa này.

Kane có bàn thắng thứ 32 tại giải quốc nội.

Bàn thắng này không chỉ giúp Kane củng cố vị thế trong cuộc đua Chiếc giày vàng mà còn trực tiếp dập tắt mọi nỗ lực vùng lên của Stuttgart. Dù cầu thủ trẻ Chema Andres đã có bàn rút ngắn tỷ số xuống 2-4 ở phút 85 bằng một cú sút xa đầy uy lực, nhưng bấy nhiêu là không đủ để ngăn cản bữa tiệc ăn mừng của đội chủ sân Allianz Arena.

Thông số trận đấu và tác động lịch sử

Chiến thắng này giúp Bayern Munich chính thức sở hữu đĩa bạc Bundesliga thứ 35, củng cố vị thế thống trị tuyệt đối tại nước Đức. Với danh hiệu này, đội bóng xứ Bavaria đang tràn đầy tự tin hướng tới mục tiêu giành cú ăn ba vĩ đại trong mùa giải năm nay. Thống kê cho thấy Bayern đã kiểm soát bóng lên tới 62% và thực hiện tổng cộng 18 cú dứt điểm về phía khung thành đối phương.

Về phía Stuttgart, thất bại này dù đau đớn nhưng họ vẫn tạm thời giữ được vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng, hơn Hoffenheim hai điểm. Tuy nhiên, phong độ sa sút với 4 trận thua trong 7 lần ra quân gần nhất là hồi chuông cảnh báo cho tham vọng dự Champions League của thầy trò Sebastian Hoeneß.

Kết quả chung cuộc: Bayern Munich 4-2 Stuttgart