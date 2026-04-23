Bayern Munich quật ngã Leverkusen 2-0: Bản lĩnh quân vương tại BayArena Với các pha lập công của Harry Kane và Luis Diaz, Bayern Munich đã biến Bayer Leverkusen thành cựu vương để tiến vào chung kết DFB Cup sau 6 năm dài chờ đợi.

Bayern Munich đã chính thức chấm dứt cơn khát chờ đợi tấm vé chung kết DFB Cup sau 6 năm bằng chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Bayer Leverkusen ngay tại thánh địa BayArena. Trong một đêm mà hệ thống chiến thuật của Vincent Kompany vận hành hoàn hảo, "Hùm xám" xứ Bavaria không chỉ giành chiến thắng về mặt tỷ số mà còn áp đảo hoàn toàn về các chỉ số chuyên môn trước đối thủ đầy duyên nợ.

Sự thống trị của Harry Kane và bài toán kiểm soát trung tuyến

Điểm nhấn đầu tiên trong chiến thắng của Bayern chính là bản năng sát thủ của Harry Kane. Phút 22, tiền đạo người Anh một lần nữa chứng minh giá trị của một trung phong hàng đầu khi tận dụng pha trả ngược thông minh của Jamal Musiala để tung cú dứt điểm quyết đoán hạ gục Mark Flekken. Đây là bàn thắng thứ 7 của Kane tại DFB Cup mùa này, khẳng định vai trò hạt nhân không thể thay thế trong sơ đồ tấn công của Kompany.

Bên cạnh sự sắc sảo của Kane, khả năng kiểm soát khu trung tuyến là yếu tố then chốt giúp Bayern bóp nghẹt ý đồ chơi bóng của Leverkusen. Bộ đôi Joshua Kimmich và Aleksandar Pavlovic đã thiết lập một hệ thống pressing tầm cao nghẹt thở, khiến đội chủ nhà gần như không có không gian để triển khai bóng. Thống kê sau trận cho thấy sự chênh lệch khủng khiếp khi Bayern kiểm soát hoàn toàn thế trận với chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 2.55, trong khi Leverkusen chỉ vỏn vẹn 0.29.

Thông số thống kê Bayer Leverkusen Bayern Munich Sút bóng (Trúng đích) 4 (1) 20 (11) Bàn thắng kỳ vọng (xG) 0.29 2.55 Cứu thua của thủ môn 8 1

Dấu ấn chiến thuật của Vincent Kompany

Chiến thắng này cũng ghi đậm dấu ấn cầm quân của Vincent Kompany thông qua những quyết định thay người đầy toan tính. Việc đưa Leon Goretzka vào sân thay Pavlovic trong hiệp hai đã mang lại luồng sinh khí mới cho tuyến giữa. Chính Goretzka là người thực hiện đường kiến tạo dọn cỗ để Luis Diaz ấn định tỷ số 2-0 ở những phút bù giờ cuối cùng, dập tắt mọi hy vọng lật ngược thế cờ của Leverkusen.

Kimmich kiến tạo cho Diaz ghi bàn.

Ở mặt trận phòng ngự, sự vững chãi của bộ đôi Dayot Upamecano và Jonathan Tah cùng kinh nghiệm dày dặn của Manuel Neuer đã tạo nên một bức tường thép. Tình huống Neuer cản phá xuất thần cú dứt điểm của Nathan Tella ở phút 52 đã bảo toàn lợi thế tâm lý cực lớn cho các đồng đội. Dù thủ thành Mark Flekken bên phía Leverkusen đã có một ngày thi đấu xuất sắc với 8 pha cứu thua, nhưng sức ép liên tục từ phía Bayern cuối cùng cũng đã khuất phục được hàng thủ đối phương.

Vượt qua Leverkusen một cách xứng đáng, Bayern Munich không chỉ tiến vào trận chung kết tại Berlin mà còn gửi một thông điệp đanh thép về sức mạnh hủy diệt dưới triều đại mới. Lối đá hiện đại, kỷ luật và đầy hiệu quả đang giúp "Hùm xám" trở lại vị thế thống trị vốn có của mình tại đấu trường quốc nội.