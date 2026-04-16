Bayern Munich quyết chiêu mộ Anthony Gordon: Cú hích để Liverpool sở hữu Diomande và Toure Bayern Munich dồn lực chiêu mộ Anthony Gordon, vô tình mở đường cho Liverpool sở hữu hai mục tiêu quan trọng là Yan Diomande và Bazoumana Toure trên thị trường.

Thị trường chuyển nhượng châu Âu đang chứng kiến một nước đi đầy toan tính từ Bayern Munich khi đội bóng này dồn toàn lực vào mục tiêu Anthony Gordon. Tuy nhiên, đằng sau thương vụ bom tấn này lại là một kịch bản có lợi cho Liverpool, giúp đội bóng vùng Merseyside dễ dàng tiếp cận hai tài năng trẻ Yan Diomande và Bazoumana Toure mà không vấp phải sự cạnh tranh từ đại diện nước Đức.

Bayern Munich và tham vọng sở hữu Anthony Gordon

Bayern Munich và Liverpool từ lâu đã tạo nên một cuộc đối đầu đầy duyên nợ trên thị trường chuyển nhượng. Sau những thất bại trong việc chèo kéo các mục tiêu chung trước đây, đại diện Bundesliga đang tỏ ra quyết liệt hơn bao giờ hết trong việc nâng cấp hành lang cánh. Sau khi hoàn tất thương vụ Michael Olise, sự chú ý của "Hùm xám" hiện đang đổ dồn vào Anthony Gordon của Newcastle United.

Gordon đã trở thành mục tiêu số một của Bayern Munich.

Theo thông tin từ chuyên gia chuyển nhượng Florian Plettenberg, Bayern Munich hiện là ứng viên sáng giá nhất để giành chữ ký của tiền đạo cánh người Anh. Đội bóng nước Đức xác định Gordon là mục tiêu số một cho hành lang cánh trái với mức phí dự kiến dao động từ 60 đến 70 triệu euro. Sự bùng nổ của các ngôi sao đến từ Ngoại hạng Anh như Luis Diaz tại môi trường Bundesliga trước đây là minh chứng cho thấy phong cách của Gordon hoàn toàn phù hợp với triết lý của Bayern.

Kịch bản 'ngư ông đắc lợi' dành cho Liverpool

Mặc dù Liverpool cũng dành sự quan tâm cho Anthony Gordon từ lâu, đặc biệt là khi đội bóng đang cần tìm kiếm viện binh sau chấn thương dài hạn của Hugo Ekitike, nhưng sự can thiệp mạnh mẽ từ Bayern Munich lại mang đến một hướng đi khác đầy khôn ngoan cho Giám đốc thể thao Richard Hughes.

Nếu Bayern Munich tập trung nguồn ngân sách khổng lồ cho Gordon, họ gần như chắc chắn sẽ phải rút lui hoặc giảm bớt sự quan tâm đối với các mục tiêu dự phòng. Đáng chú ý, danh sách dự phòng của Bayern lại bao gồm Yan Diomande và Bazoumana Toure – hai cái tên mà Liverpool đang khao khát sở hữu để xây dựng nền móng cho tương lai.

Yan Diomande và Bazoumana Toure: Những 'viên ngọc quý' của Anfield

Trong chiến lược dài hạn của HLV Arne Slot, Yan Diomande được xem là người thừa kế hoàn hảo cho vị trí mà Mohamed Salah để lại. Khả năng đột phá và tiềm năng phát triển của cầu thủ này được đánh giá rất cao bởi đội ngũ tuyển trạch Liverpool. Bên cạnh đó, Bazoumana Toure cũng là mục tiêu mà Lữ đoàn đỏ đã đẩy mạnh tiếp cận trong thời gian gần đây.

Diomande từ lâu đã nằm trong tầm ngắm của Liverpool.

Việc Bayern Munich tự nguyện rời khỏi cuộc đua giành hai tài năng trẻ này để dồn lực cho Gordon sẽ giúp con đường đàm phán của Liverpool trở nên thênh thang hơn. Thay vì phải cạnh tranh sòng phẳng và đẩy mức giá lên cao, Liverpool có thể tập trung dứt điểm thương vụ với mức chi phí hợp lý hơn cho những cầu thủ có mức trần phát triển (ceiling) cao hơn.

Phân tích chiến lược và giá trị hợp đồng

Xét về mặt chuyên môn, Anthony Gordon là một cầu thủ đã khẳng định được đẳng cấp tại Champions League và Ngoại hạng Anh. Năng lượng và khả năng pressing của anh rất phù hợp với hệ thống chiến thuật hiện tại của Liverpool. Tuy nhiên, với mức giá lên tới 60-70 triệu bảng, Gordon có nguy cơ trở thành một phương án xoay tua đắt đỏ thay vì một suất đá chính bất khả xâm phạm tại Anfield.

Ngược lại, Diomande và Toure dù chưa có danh tiếng bằng Gordon ở thời điểm hiện tại, nhưng lại mang đến cơ hội tái đầu tư bền vững hơn cho giới chủ FSG. Nhường lại Gordon cho Bayern Munich để thâu tóm bộ đôi sao mai đầy hứa hẹn được xem là một bước đi chiến thuật khôn ngoan, giúp Liverpool vừa đảm bảo chiều sâu đội hình, vừa tối ưu hóa nguồn ngân sách chuyển nhượng cho những mục tiêu mang tính biểu tượng trong tương lai.