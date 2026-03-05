Bayern Munich quyết chiêu mộ Anthony Gordon, Liverpool tìm người thay thế Salah Bayern Munich đang đẩy mạnh thương vụ Anthony Gordon từ Newcastle, trong khi Liverpool nhắm Bradley Barcola để chuẩn bị cho sự ra đi của huyền luận Mohamed Salah.

Thị trường chuyển nhượng bóng đá châu Âu đang chứng kiến những bước đi chiến lược từ các câu lạc bộ hàng đầu. Tâm điểm đổ dồn về kế hoạch tái thiết hàng công của Bayern Munich dưới thời tân HLV Vincent Kompany và cuộc cải tổ lực lượng tại Liverpool khi triều đại của Mohamed Salah dần đi đến hồi kết.

Bayern Munich đặt Anthony Gordon làm trọng tâm

Huấn luyện viên Vincent Kompany đã chính thức phê duyệt kế hoạch đưa tiền đạo cánh Anthony Gordon của Newcastle United gia nhập Allianz Arena. Sau một mùa giải bùng nổ với 17 bàn thắng và 5 đường kiến tạo sau 46 lần ra sân, Gordon đã chứng minh mình là một trong những cầu thủ tấn công hiệu quả nhất Premier League.

Bayern Munich quyết tâm sở hữu Anthony Gordon.

Mặc dù Newcastle United dự kiến sẽ đưa ra một mức giá chuyển nhượng đắt đỏ, gã khổng lồ nước Đức vẫn coi ngôi sao người Anh là mục tiêu ưu tiên hàng đầu. Khả năng đột phá và sự nhạy bén trong vòng cấm của Gordon được đánh giá là mảnh ghép hoàn hảo cho triết lý bóng đá mà Kompany muốn xây dựng tại Bayern.

Liverpool và bài toán hậu Mohamed Salah

Tại Anfield, tương lai của Mohamed Salah đang trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Ở tuổi 33, ngôi sao người Ai Cập đang cân nhắc nghiêm túc việc chuyển đến thi đấu tại giải Nhà nghề Mỹ (MLS) hoặc Saudi Pro League. Các cuộc thảo luận với gia đình đang được tiến hành để lựa chọn giữa môi trường bóng đá Mỹ đầy tiềm năng hay những bản hợp đồng bom tấn từ Trung Đông.

Để chuẩn bị cho khoảng trống mà Salah để lại, Liverpool đã đưa Bradley Barcola của Paris Saint-Germain vào danh sách rút gọn. Cầu thủ chạy cánh người Pháp, dù chỉ còn 2 năm hợp đồng, từ lâu đã lọt vào tầm ngắm của đội ngũ tuyển trạch Liverpool nhờ tốc độ và kỹ thuật cá nhân điêu luyện.

Liverpool nhắm Barcola.

Cuộc đua giành chữ ký Adam Wharton

Bên cạnh hàng công, Liverpool cũng đang ráo riết củng cố khu trung tuyến. Đội bóng vùng Merseyside đã bắt đầu các cuộc đàm phán với Crystal Palace về trường hợp của tiền vệ trẻ Adam Wharton. Kể từ khi rời Blackburn Rovers, Wharton đã vươn tầm thành một trong những tài năng triển vọng nhất xứ sở sương mù.

Đáng chú ý, Real Madrid cũng đang dành sự quan tâm đặc biệt cho tiền vệ này. Ban lãnh đạo Liverpool hiểu rằng họ cần nhanh chóng hoàn tất thương vụ để tránh sự cạnh tranh từ đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha trong kế hoạch trẻ hóa đội hình.

Những biến động khác tại Newcastle và PSG

Tại Newcastle United, tương lai của tiền đạo Nick Woltemade đang bị đặt dấu hỏi lớn. Dù có khởi đầu ấn tượng với 4 bàn thắng sau 5 trận, chân sút trị giá 65 triệu bảng này đã trải qua cơn khát bàn thắng kéo dài trong năm 2026, dẫn đến khả năng phải chia tay sân St James' Park chỉ sau một mùa giải.

Ở một diễn biến khác, Newcastle cũng đang theo dõi sát sao Nicolas Jackson. Tiền đạo này dự kiến sẽ trở lại Chelsea sau khi kết thúc thời hạn cho mượn tại Bayern Munich, và Newcastle muốn đưa anh về để tăng cường chiều sâu đội hình.

Trong khi đó tại Paris, PSG sẵn sàng lắng nghe những lời đề nghị cho Goncalo Ramos. Tiền đạo 24 tuổi người Bồ Đào Nha hiện đang nhận được sự quan tâm từ nhiều câu lạc bộ lớn tại châu Âu và có thể ra đi nếu PSG nhận được mức giá hợp lý trên bàn đàm phán.