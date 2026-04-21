Bayern Munich sẵn sàng chi 75 triệu bảng cho Gordon, MU quyết giành Tchouameni Thị trường chuyển nhượng hè nóng dần khi Bayern Munich nhắm Anthony Gordon với giá kỷ lục, trong khi MU và Liverpool ráo riết săn lùng các mục tiêu thay thế nhân sự.

Thị trường chuyển nhượng bóng đá châu Âu đang chứng kiến những diễn biến đầy bất ngờ khi các đội bóng lớn đồng loạt kích hoạt kế hoạch nâng cấp đội hình. Đáng chú ý nhất là sự quyết liệt của Bayern Munich trong thương vụ Anthony Gordon và động thái của Manchester United đối với ngôi sao Aurelien Tchouameni từ Real Madrid.

Bayern Munich tham vọng sở hữu Anthony Gordon

Câu lạc bộ Newcastle United được cho là đã sẵn sàng chia tay tiền đạo Anthony Gordon nếu nhận được một đề nghị hợp lý trên bàn đàm phán. Theo các báo cáo từ Times, mức định giá mà đội bóng nước Anh đưa ra cho ngôi sao 25 tuổi rơi vào khoảng 75 triệu bảng.

Bayern Munich quyết tâm giành Anthony Gordon.

Bayern Munich hiện đang cân nhắc nghiêm túc việc đáp ứng con số này để tăng cường sức mạnh hàng công cho mùa giải tới. Ban lãnh đạo đội bóng nước Đức tin rằng tốc độ và khả năng tạo đột biến của Gordon sẽ là mảnh ghép hoàn hảo cho sơ đồ chiến thuật mới.

Manchester United theo sát Aurelien Tchouameni

Tại Anh, Manchester United đang đặt mục tiêu chiêu mộ ít nhất hai tiền vệ trung tâm mới trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này. Theo Telegraph, cái tên đứng đầu danh sách ưu tiên của Quỷ đỏ là Aurelien Tchouameni. Ngôi sao 26 tuổi người Pháp đang được đội chủ sân Old Trafford theo dõi chặt chẽ mọi biến động tại Real Madrid.

MU theo sát Tchouameni.

Việc theo đuổi Tchouameni cho thấy tham vọng của Manchester United trong việc gia cố tuyến giữa bằng một cầu thủ đẳng cấp thế giới. Tuy nhiên, mức giá và sự đồng thuận từ phía đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha vẫn là những rào cản lớn mà MU cần phải vượt qua.

Liverpool và kế hoạch thay thế Mohamed Salah

Liverpool đã chính thức xác định Yan Diomande của RB Leipzig là mục tiêu số một để kế thừa vị trí của Mohamed Salah. Trong bối cảnh Salah chuẩn bị bước sang tuổi 34, ngôi sao 19 tuổi người Bờ Biển Ngà được kỳ vọng sẽ là sự đầu tư dài hạn tại sân Anfield. Thương vụ này đã nhận được sự chấp thuận từ các cấp lãnh đạo cao nhất của câu lạc bộ.

Ở chiều ngược lại, nội bộ Liverpool có dấu hiệu rạn nứt khi tiền vệ Curtis Jones cân nhắc rời đi. Cầu thủ 25 tuổi cảm thấy không hạnh phúc với vai trò dự bị hiện tại và muốn tìm kiếm một đội bóng mới để được ra sân thường xuyên hơn.

Những biến động đáng chú ý tại các câu lạc bộ lớn

Hàng phòng ngự của nhiều đội bóng cũng chuẩn bị đón nhận những thay đổi lớn: