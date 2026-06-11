Bayern Munich tiến gần thỏa thuận chiêu mộ Nathaniel Brown: Arsenal rơi vào báo động đỏ Gã khổng lồ Bayern Munich đang tăng tốc đàm phán với Frankfurt về trường hợp của Nathaniel Brown với mức phí khoảng 65 triệu euro, buộc Arsenal phải sớm tìm kiếm các phương án dự phòng cho hàng thủ.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè đang chứng kiến những bước ngoặt bất ngờ khi Bayern Munich nỗ lực củng cố sức mạnh hàng thủ. Theo báo cáo từ nhà báo Christian Falk, đội bóng xứ Bavaria đang thúc đẩy các cuộc đàm phán với Eintracht Frankfurt để sớm hoàn tất thương vụ chiêu mộ hậu vệ trẻ Nathaniel Brown.

Sức hút từ triều đại Vincent Kompany

Mức phí chuyển nhượng của tuyển thủ U21 Đức được ước tính rơi vào khoảng dưới 65 triệu euro, bao gồm cả các điều khoản bổ sung. Dù Frankfurt vẫn đang cân nhắc về cơ cấu thanh toán giữa phí cố định và các khoản thưởng, nhưng các bên liên quan đều kỳ vọng sẽ đạt được thỏa thuận chung trước khi đội tuyển Đức bước vào chiến dịch World Cup tại Mỹ.

Brown muốn làm việc với HLV Vincent Kompany.

Đáng chú ý, cá nhân Nathaniel Brown được cho là rất hào hứng với viễn cảnh được rèn luyện dưới sự dẫn dắt của tân HLV Vincent Kompany. Đây chính là yếu tố then chốt giúp Bayern Munich chiếm ưu thế tuyệt đối trước các đối thủ cạnh tranh từ Ngoại hạng Anh như Manchester City hay Manchester United.

Arsenal và nguy cơ hụt mục tiêu chiến lược

Việc Bayern Munich tăng tốc khiến Arsenal rơi vào trạng thái báo động. HLV Mikel Arteta vốn đánh giá rất cao sự đa năng của Brown, người có thể đảm nhiệm tốt cả hai hành lang cánh. Trong bối cảnh đội bóng thành London cần làm dày đội hình để chinh chiến trên nhiều đấu trường, việc bỏ lỡ một tài năng trẻ như Brown sẽ là tổn thất không nhỏ về mặt chiến thuật.

Arteta có lý khi muốn mang về thêm một hậu vệ cánh đa năng.

Sự linh hoạt của hậu vệ 22 tuổi không chỉ mang lại giải pháp thoát pressing mà còn tạo ra sự cạnh tranh cần thiết. Nếu cập bến Allianz Arena, Brown sẽ tạo áp lực trực tiếp lên Alphonso Davies – ngôi sao đã không có được thể trạng tốt nhất do chấn thương dai dẳng suốt 18 tháng qua.

Tái thiết hàng thủ tại Allianz Arena

Bản hợp đồng với Nathaniel Brown được xem là một phần trong kế hoạch định hình lại nhân sự của ban lãnh đạo Bayern. Sau khi hụt bước trong vụ Anthony Gordon (người được cho là đã chọn Barcelona) và bế tắc với Ismael Saibari của PSV, đội bóng Đức đang rất cần một cú hích trên thị trường chuyển nhượng.

Nếu chiêu mộ thành công Brown, Bayern có thể sẽ tiếp tục thanh lọc đội hình ở vị trí trung vệ, với những cái tên như Hiroki Ito hoặc Kim Min-jae đang nằm trong diện bỏ ngỏ tương lai. Đối với Arsenal, đây là lời cảnh báo đanh thép buộc họ phải nhanh chóng kích hoạt các phương án dự phòng trước khi thị trường bước vào giai đoạn biến động mạnh bởi hiệu ứng World Cup.