Bayern Munich tranh Elliot Anderson với MU, Arsenal quyết giữ chân Riccardo Calafiori Thị trường chuyển nhượng sáng 17/3 chứng kiến cuộc đua khốc liệt giữa Bayern Munich và MU cho Elliot Anderson, cùng động thái cứng rắn của Arsenal với các trụ cột.

Thị trường chuyển nhượng bóng đá châu Âu đang nóng lên với những diễn biến bất ngờ từ các câu lạc bộ hàng đầu. Tâm điểm đổ dồn vào cuộc đối đầu giữa Bayern Munich và Manchester United trong thương vụ chiêu mộ tài năng trẻ Elliot Anderson, cùng những tính toán chiến lược của Liverpool và Arsenal cho kỳ chuyển nhượng mùa hè tới.

Bayern Munich đối đầu Manchester United vì Elliot Anderson

Gã khổng lồ nước Đức, Bayern Munich, đã chính thức gia nhập cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ Elliot Anderson từ Nottingham Forest. Cầu thủ 23 tuổi người Anh đang trở thành món hàng nóng trên thị trường sau những màn trình diễn ấn tượng tại Premier League.

Đáng chú ý, Manchester United cũng đang xem Anderson là mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu để củng cố tuyến giữa. Sự can thiệp của Bayern hứa hẹn sẽ tạo ra một cuộc cạnh tranh khốc liệt về mức giá lẫn chế độ đãi ngộ cho tiền vệ trẻ này.

Newcastle lo ngại mất Sandro Tonali với giá 100 triệu bảng

Tại vùng North East, Newcastle đang đứng trước áp lực lớn trong việc giữ chân trụ cột Sandro Tonali. Tiền vệ 25 tuổi người Ý hiện nằm trong tầm ngắm của một loạt "ông lớn" bao gồm Manchester United, Manchester City, Chelsea và Real Madrid.

Theo các nguồn tin nội bộ, mức giá để thuyết phục Newcastle nhả người có thể chạm mốc 100 triệu bảng. Ban lãnh đạo "Chích chòe" đang lo ngại một kịch bản tương tự như trường hợp của Alexander Isak, khi sức hút từ các đội bóng cạnh tranh danh hiệu có thể khiến ngôi sao của họ dao động.

Biến động nhân sự tại Arsenal và tương lai của Riccardo Calafiori

Nội bộ Arsenal đang chứng kiến những luồng thông tin trái chiều về nhân sự. Tiền đạo cánh Gabriel Martinelli (24 tuổi) cùng hai tài năng trẻ Myles Lewis-Skelly và Ethan Nwaneri đang đối mặt với tương lai không chắc chắn tại sân Emirates.

Ngược lại, Pháo thủ khẳng định lập trường cứng rắn với hậu vệ Riccardo Calafiori. Bất chấp sự quan tâm gắt gao từ các đội bóng Serie A như Inter Milan, AC Milan, Juventus và Napoli, đội bóng thành London không có ý định để cầu thủ 23 tuổi này ra đi chỉ sau một mùa giải gắn bó.

Liverpool nhắm bom tấn Eduardo Camavinga

Trong nỗ lực gia cố sức mạnh tuyến giữa, Liverpool đang lên kế hoạch tiếp cận tiền vệ Eduardo Camavinga của Real Madrid. Ngôi sao 23 tuổi người Pháp được xem là mảnh ghép hoàn hảo cho hệ thống chiến thuật của đội bóng vùng Merseyside trong tương lai dài hạn.

