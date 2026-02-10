Bayern Munich vs RB Leipzig: Quyết tâm xóa bỏ lời nguyền 6 năm tại Cúp Quốc gia Đội quân của Vincent Kompany đang đứng trước cơ hội lớn để lọt vào bán kết DFB-Pokal khi tiếp đón một RB Leipzig đang sứt mẻ lực lượng nghiêm trọng tại Allianz Arena.

Bayern Munich sẽ bước vào trận tứ kết Cúp Quốc gia Đức (DFB-Pokal) gặp RB Leipzig vào lúc 02h45 ngày 12/2 (giờ Việt Nam) với mục tiêu tối thượng: chấm dứt cơn khô hạn danh hiệu kéo dài 6 năm tại đấu trường này. Trận đấu diễn ra tại Allianz Arena, nơi đội chủ nhà đang sở hữu phong độ hủy diệt cùng sự tự tin cao độ sau những kết quả tích cực gần đây.

Bayern đã không vô địch Cúp Quốc gia Đức nhiều năm qua.

Sự tương phản về phong độ và tâm thế

Đoàn quân của HLV Vincent Kompany đang có tâm lý cực kỳ hưng phấn sau màn vùi dập Hoffenheim 5-1 tại Bundesliga. Chiến thắng này không chỉ giúp họ củng cố ngôi đầu mà còn xua tan những hoài nghi sau chuỗi hai trận không thắng trước đó. Tại Allianz Arena, "Hùm xám" vẫn luôn là một thế lực đáng gờm với lối chơi tấn công áp đảo.

Ngược lại, RB Leipzig đang trải qua giai đoạn biến động. Dù vừa nhọc nhằn đánh bại FC Koln 2-1 để trở lại top 4, nhưng thực tế thầy trò HLV Ole Werner chỉ thắng 3 trong 8 trận gần nhất tại giải quốc nội. Khoảng cách 15 điểm với Bayern trên bảng xếp hạng Bundesliga là minh chứng rõ nét cho sự chênh lệch về tính ổn định giữa hai đội ở thời điểm hiện tại.

Lợi thế quân số và bài toán nhân sự

Một trong những yếu tố then chốt ủng hộ Bayern trong cuộc đối đầu này là tình hình lực lượng. HLV Vincent Kompany đang sở hữu đội hình hoàn toàn khỏe mạnh, không có bất kỳ ca chấn thương hay thẻ phạt nào. Điều này cho phép chiến lược gia người Bỉ thoải mái xoay tua hoặc tung ra những quân bài tối ưu nhất để áp đặt lối chơi ngay từ đầu.

Kompany có đầy đủ sự lựa chọn ở trận đấu này.

Trong khi đó, RB Leipzig hành quân đến Munich với hệ thống phòng ngự bị sứt mẻ nghiêm trọng. Trung vệ trụ cột Castello Lukeba tiếp tục vắng mặt vì chấn thương đầu gối, bên cạnh các tài năng trẻ như Assan Ouedraogo, Sani Suleiman và Viggo Gebel cũng không thể góp mặt. Việc thiếu vắng Lukeba khiến hàng thủ Leipzig trở nên mong manh hơn bao giờ hết trước sức ép từ các chân sút chủ nhà.

Phân tích chiến thuật và những điểm nóng

Dự kiến, Bayern sẽ vận hành sơ đồ 4-2-3-1 quen thuộc, tập trung vào việc kiểm soát bóng và gây áp lực tầm cao (pressing). Harry Kane, người đã ghi 7 bàn trong 6 lần đối đầu Leipzig, sẽ là trung tâm của mọi đợt lên bóng. Sự hỗ trợ từ Luis Diaz – cầu thủ vừa lập hat-trick cuối tuần qua – cùng tốc độ của Olise sẽ khai thác tối đa khoảng trống ở hai biên của đối phương.

Với RB Leipzig, HLV Ole Werner buộc phải tiếp cận thận trọng. Trong bối cảnh mất nhiều trụ cột, họ có thể sẽ lùi sâu đội hình, ưu tiên khối phòng ngự thấp và chờ đợi thời cơ phản công dựa trên tốc độ của Nusa và Romulo. Tuy nhiên, việc phải đối đầu với cặp tiền vệ điều tiết xuất sắc như Kimmich và Pavlovic sẽ là thử thách cực đại cho tuyến giữa của Leipzig.

Đội hình dự kiến

Câu lạc bộ Đội hình dự kiến Bayern Munich Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Davies; Kimmich, Pavlovic; Olise, Gnabry, Luis Diaz; Kane RB Leipzig Vandevoordt; R. Baku, Orban, Bitshiabu, Raum; Seiwald; Schlager, Baumgartner; Diomande, Romulo, Nusa

Lịch sử đối đầu cũng đang ủng hộ đội bóng xứ Bavaria khi họ bất bại trong 6 lần chạm trán Leipzig gần nhất, trong đó có nhiều chiến thắng với tỷ số cách biệt. Với ưu thế sân nhà, lực lượng vượt trội và khát khao phá dớp tại đấu trường Cúp Quốc gia, Bayern Munich được dự đoán sẽ giành tấm vé vào bán kết một cách thuyết phục.

Dự đoán kết quả: Bayern Munich 3-1 RB Leipzig