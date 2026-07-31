Bayern Munich vùi dập Rottach-Egern 15-0 trong trận giao hữu tiền mùa giải Đoàn quân của HLV Vincent Kompany phô diễn sức mạnh vượt trội khi đè bẹp Rottach-Egern 15-0, đánh dấu màn ra mắt của tân binh Nathaniel Brown.

FC Bayern Munich đã thể hiện sự thống trị tuyệt đối trong quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới khi đè bẹp câu lạc bộ Rottach-Egern với tỷ số không tưởng 15-0. Trận giao hữu không chỉ là cơn mưa bàn thắng giải tỏa áp lực sau thất bại 1-2 trước Wehen Wiesbaden, mà còn chứng kiến màn thử nghiệm nhân sự quy mô lớn của huấn luyện viên Vincent Kompany dưới điều kiện thời tiết khắc nghiệt gần 40 độ C.

Khởi đầu bùng nổ và sự chênh lệch đẳng cấp

Khác với trận gặp Wehen Wiesbaden trước đó vốn ưu tiên sử dụng dàn cầu thủ trẻ, HLV Vincent Kompany đã đưa vào đội hình xuất phát bộ ba giàu kinh nghiệm gồm thủ thành Sven Ulreich, trung vệ Kim Min-jae và tiền vệ Tom Bischof. Sự hiện diện của các trụ cột giúp "Hùm Xám" nhanh chóng áp đặt thế trận ngay từ những phút đầu tiên.

Ngay ở phút thứ 8, Filip Pavic bật cao đánh đầu chuẩn xác từ tình huống phạt góc, khai thông thế bế tắc cho Bayern Munich. Bàn thắng mở tỷ số trở thành ngòi nổ cho chuỗi dội bom liên tiếp. Chỉ trong 15 phút đầu trận, bảng điện tử đã ghi nhận tỷ số 4-0 nghiêng về đại diện Bundesliga sau pha lập công của Arijon Ibrahimovic ở phút thứ 9 và cú đúp chớp nhoáng của tài năng trẻ Felipe Chavez ở các phút 10 và 13.

Bayern thắng hủy diệt Rottach-Egern 15-0. Ảnh: Trang chủ Bayern.

Mặc dù cái nóng oi bức làm ảnh hưởng đáng kể đến thể lực và khiến nhịp độ thi đấu có phần chùng xuống ở giữa hiệp một, Bayern vẫn kiểm soát hoàn toàn tuyến giữa. Nhận thấy đối phương bắt đầu hụt hơi, đội bóng xứ Bavaria tăng tốc ở thời gian cuối hiệp. Arijon Ibrahimovic nâng tỷ số lên 5-0 ở phút 45+2, trước khi Maycon Cardozo ghi bàn thắng thứ 6 ở phút 45+3 để khép lại 45 phút đầu tiên.

Chiều sâu đội hình và dấu ấn của dàn sao đội một

Bước sang hiệp hai, kịch bản một chiều tiếp tục được duy trì khi HLV Kompany tung thêm nhiều ngôi sao đội một vào sân. Maycon Cardozo nâng tỷ số lên 7-0 ở phút 50, tiếp nối là cú đúp của Armindo Sieb ở các phút 51 và 59.

Đoàn quân Kompany trút cơn mưa bàn thắng vào đối thủ. Ảnh: Trang chủ Bayern.

Trận đấu này đánh dấu cột mốc quan trọng khi bản hợp đồng mới Nathaniel Brown chính thức có màn ra mắt trong màu áo Bayern Munich. Hậu vệ này từng thi đấu ấn tượng trong màu áo tuyển Đức tại World Cup 2026. Sự xuất hiện của anh cùng những ngôi sao như Joao Palhinha, Joshua Kimmich và Aleksandar Pavlovic giúp Bayern duy trì áp lực liên tục lên phần sân đối phương.

Sức ép dồn dập khiến hàng thủ Rottach-Egern vỡ trận hoàn toàn. Các bàn thắng nối tiếp nhau xuất hiện do công của Joao Palhinha (56'), Bara Ndayie (66'), Bastian Assomo (67'), Aleksandar Pavlovic (86'), Joshua Kimmich (88') và Skender Nuraj (90+3'), ấn định chiến thắng chung cuộc 15-0.

Thống kê chi tiết danh sách ghi bàn

Bayern Munich (15 bàn): Filip Pavic (8'), Arijon Ibrahimovic (9', 45+2'), Felipe Chavez (10', 13'), Maycon Cardozo (45+3', 50'), Armindo Sieb (51', 59'), Joao Palhinha (56'), Bara Ndayie (66'), Bastian Assomo (67'), Aleksandar Pavlovic (86'), Joshua Kimmich (88'), Skender Nuraj (90+3').

Filip Pavic (8'), Arijon Ibrahimovic (9', 45+2'), Felipe Chavez (10', 13'), Maycon Cardozo (45+3', 50'), Armindo Sieb (51', 59'), Joao Palhinha (56'), Bara Ndayie (66'), Bastian Assomo (67'), Aleksandar Pavlovic (86'), Joshua Kimmich (88'), Skender Nuraj (90+3'). Rottach-Egern (0 bàn)

Thắng lợi tưng bừng này là bước đệm tinh thần quan trọng giúp tập thể Bayern Munich lấy lại sự tự tin sau trận thua Wehen Wiesbaden. Sau màn đọ sức này, thử thách tiếp theo của thầy trò HLV Vincent Kompany trong chuyến du đấu tiền mùa giải sẽ là đại diện đến từ Hàn Quốc, Jeju United.