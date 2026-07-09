Bê bối camera đọc biển số Flock: Hàng loạt cảnh sát bị bắt vì lạm dụng dữ liệu giám sát Cuộc điều tra tại Georgia phơi bày mặt tối của công nghệ LPR khi sĩ quan dùng hệ thống Flock để theo dõi cá nhân, gây áp lực lên các quy định bảo mật dữ liệu.

Nhiều cơ quan cảnh sát tại Georgia (Mỹ) đang đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội sau khi các cuộc kiểm tra nội bộ phát hiện hàng loạt sĩ quan lạm dụng hệ thống camera nhận diện biển số xe (LPR) của công ty Flock. Thay vì phục vụ mục đích thực thi pháp luật, công nghệ này đã bị biến thành công cụ để theo dõi đời tư cá nhân một cách bất hợp pháp.

Tình trạng lạm dụng camera LPR đang ngày càng gia tăng

Những vụ lạm dụng quyền hạn gây rúng động

Theo báo cáo từ các cuộc kiểm toán hệ thống giám sát, cảnh sát tại hơn 5 khu vực ở Georgia đã bị phát hiện sử dụng dữ liệu LPR để theo dõi vợ cũ, bạn gái và đồng nghiệp mà không có sự cho phép hay lệnh điều tra hợp lệ. Một trong những trường hợp nghiêm trọng nhất liên quan đến cựu cảnh sát trưởng Michael Steffman.

Hồ sơ vụ án cho thấy Steffman đã sử dụng hệ thống của cơ quan để theo dõi và quấy rối nhiều người trước khi đột ngột từ chức. Ngay sau đó, ông đã bị Cục Điều tra Georgia (GBI) bắt giữ vào tháng 11/2025. Đáng chú ý, thời điểm này trùng với giai đoạn công chúng bắt đầu bày tỏ lo ngại sâu sắc về quyền riêng tư đối với các hệ thống giám sát diện rộng, biến vụ việc thành tâm điểm của dư luận.

Mạng lưới giám sát tư nhân: Lỗ hổng nằm ngoài tầm kiểm soát

Dù các vụ bê bối liên quan đến cảnh sát gây xôn xao, nhưng thực tế mạng lưới camera của Flock còn vươn xa hơn thế. Không chỉ cung cấp cho cơ quan công quyền, Flock còn tích cực triển khai camera tại các doanh nghiệp tư nhân, hiệp hội chủ nhà (HOA) và các trung tâm mua sắm.

Mức độ quan tâm đến hệ thống đọc biển số xe theo thời gian

Tất cả các camera này đều sở hữu tính năng tương đương với hệ thống của cảnh sát, truyền dữ liệu về cùng một mạng lưới chung. Điều này tạo ra một rủi ro lớn khi dữ liệu nhạy cảm có thể bị tiếp cận bởi nhiều đối tượng khác nhau ngoài lực lượng chức năng, trong khi các quy định về mục đích sử dụng vẫn còn rất mơ hồ.

Chiến lược bành trướng và sự thiếu hụt cơ chế giám sát

Trong khi các cơ quan chức năng đang loay hoay xử lý lỗ hổng dữ liệu, Flock vẫn tiếp tục theo đuổi mô hình kinh doanh quyết liệt nhằm ký kết hợp đồng với càng nhiều khách hàng càng tốt. Các chuyên gia nhận định rằng có một khoảng cách ngày càng lớn giữa tốc độ triển khai công nghệ và khả năng kiểm soát của các đơn vị vận hành.

Dù đã tích hợp một số công cụ hỗ trợ phân tích dữ liệu trong quá trình điều tra, Flock phần lớn vẫn giữ thái độ không can thiệp sâu vào cách khách hàng quản lý dữ liệu. Điều này đặt ra câu hỏi lớn về trách nhiệm của các công ty công nghệ giám sát khi sản phẩm của họ bị lạm dụng để xâm phạm quyền riêng tư của công dân.