Bê bối cầu thủ nhập tịch Malaysia: Vì sao AFC im lặng trước án phạt từ FIFA? Bê bối 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia bị cấm thi đấu gây chấn động. Sự im lặng của AFC làm dấy lên nghi vấn về tính minh bạch và kết quả vòng loại Asian Cup 2027.

Đòn giáng mạnh vào chiến lược nhập tịch của bóng đá Malaysia

Làng bóng đá khu vực đang rúng động trước thông tin Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) giữ nguyên án phạt cấm thi đấu 12 tháng của FIFA đối với 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia. Vụ việc không chỉ phơi bày những lỗ hổng trong quy trình quản lý của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) mà còn đặt dấu hỏi lớn về vai trò giám sát của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC).

Malaysia vẫn chưa nhận án phạt từ phía AFC.

Án phạt 12 tháng và nghi vấn gian lận hồ sơ

Danh sách 7 cầu thủ bị đình chỉ bao gồm: Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Imanol Machuca, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Gabriel Palmero và Hector Hevel. Theo phán quyết từ CAS, nhóm cầu thủ này được xác định không đủ điều kiện thi đấu và phải chấp hành lệnh cấm 12 tháng trên phạm vi toàn cầu.

Trọng tâm của vụ bê bối nằm ở nghi vấn làm giả giấy tờ để hợp thức hóa tư cách thi đấu cho các câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia. Tiến sĩ Faithal Hassan, nhà quan sát thể thao uy tín, nhận định việc Ban tổ chức giải quốc nội Malaysia (MFL) công nhận tính hợp lệ của các cầu thủ này chỉ dựa trên thẻ căn cước (NRD) là thiếu thuyết phục. Ông nhấn mạnh rằng tranh chấp hiện tại không chỉ dừng lại ở giấy tờ định danh mà là tính pháp lý của toàn bộ quy trình nhập quốc tịch.

Sự im lặng khó hiểu từ AFC và nguy cơ bị xử thua 0-3

Trong khi FIFA và CAS đã đưa ra những phán quyết cứng rắn, AFC lại đang chọn cách im lặng. Sự thận trọng quá mức này đang tạo ra làn sóng hoài nghi về tính minh bạch trong công tác quản lý bóng đá châu lục. "Tính minh bạch trong bóng đá Malaysia và AFC đang ở mức tồi tệ nhất", Tiến sĩ Faithal Hassan khẳng định khi nói về việc AFC nắm vai trò chính trong xử lý hồ sơ nhưng chưa có động thái cụ thể.

Việc Malaysia nhập tịch cầu thủ không hợp lệ là quá rõ ràng.

Hệ lụy của bê bối này có thể làm thay đổi hoàn toàn cục diện tại vòng loại Asian Cup 2027. Nếu các cầu thủ vi phạm đã ra sân trong các trận thắng trước Nepal và Việt Nam, Malaysia đối mặt với nguy cơ cực lớn bị xử thua ngược 0-3. Điều này có thể tước đi lợi thế và thành quả thi đấu của đội tuyển này trên sân cỏ.

Trước những diễn biến phức tạp, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã có những phản ứng quyết liệt. VFF tuyên bố sẽ cân nhắc các bước đi pháp lý mạnh mẽ nếu AFC không đưa ra phán quyết công bằng và minh bạch. Dư luận khu vực hiện đang chờ đợi báo cáo chi tiết từ CAS, nơi có thể tiết lộ những bằng chứng chấn động về sự can thiệp của bên thứ ba trong việc làm giả hồ sơ vận động viên nhằm chạy theo thành tích nhất thời.