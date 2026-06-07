Bê bối hợp đồng tại Rockstar: Nhân viên phát triển GTA 6 phải làm việc tới 80 giờ mỗi tuần Các nhà phát triển tại Rockstar North tố cáo tình trạng làm thêm giờ bắt buộc được hợp thức hóa trong hợp đồng lao động, gây ra làn sóng tranh cãi về điều kiện làm việc của bom tấn GTA 6.

Trước thềm ra mắt Grand Theft Auto VI (GTA 6), một trong những tựa game được mong đợi nhất lịch sử, Rockstar Games đang đối mặt với những cáo buộc nghiêm trọng về điều kiện lao động. Các nhà phát triển tại studio Rockstar North (Edinburgh) cho biết tình trạng làm thêm giờ khắc nghiệt, hay còn gọi là "crunch", đã được đưa trực tiếp vào hợp đồng lao động như một điều khoản mặc định.

Cơ chế hợp thức hóa văn hóa làm việc quá sức

Theo báo cáo từ các thành viên thuộc Công đoàn Công nhân Rockstar Games (RGWU), nhân viên tại đây thường xuyên phải làm việc lên đến 80 giờ mỗi tuần. Đáng chú ý, các hợp đồng lao động tại Rockstar North được thiết kế để yêu cầu nhân viên ký từ bỏ quyền lợi theo Quy định về Thời gian Làm việc (Working Time Regulations) – một quy chuẩn vốn nhằm ngăn chặn người sử dụng lao động yêu cầu nhân viên làm thêm quá 10 giờ mỗi tuần.

Các thành viên IWGB và RGWU biểu tình bên ngoài Take Two House

Một nhà phát triển giấu tên chia sẻ rằng tình trạng "crunch" phổ biến đến mức công ty đã coi việc từ bỏ quy định bảo vệ thời gian làm việc là một tiêu chuẩn trong hợp đồng. Mặc dù công đoàn đã thành công trong việc vận động để nhân viên có thể chọn tham gia lại các quy định bảo vệ này, nhưng phía quản lý Rockstar dường như đang cố gắng thay đổi định nghĩa về "crunch". Họ cho rằng việc cung cấp các khoản bồi thường hoặc ưu đãi hạn chế cho việc làm thêm giờ đồng nghĩa với việc đó không còn bị coi là làm việc quá sức.

Bất bình đẳng trong thu nhập và cơ cấu thưởng thiếu minh bạch

Bên cạnh áp lực về thời gian, đội ngũ phát triển còn tố cáo sự thiếu nhất quán trong cơ cấu lương thưởng và khoảng cách thu nhập theo giới ngày càng tăng. Các khoản thưởng, vốn được coi là nguồn thu nhập quan trọng, thường dao động mạnh và thiếu các tiêu chí đánh giá rõ ràng.

Sự mơ hồ: Lý do cho các mức thưởng khác nhau thường được giải thích một cách thiếu nhất quán giữa các bộ phận, thậm chí giữa các thành viên trong cùng một nhóm.

Lý do cho các mức thưởng khác nhau thường được giải thích một cách thiếu nhất quán giữa các bộ phận, thậm chí giữa các thành viên trong cùng một nhóm. Tính chủ quan: Các đánh giá thường dựa trên những chỉ trích mang tính chủ quan hoặc có hiệu lực hồi tố, khiến nhân viên nhận được mức thu nhập thấp hơn nhiều so với kỳ vọng.

Các đánh giá thường dựa trên những chỉ trích mang tính chủ quan hoặc có hiệu lực hồi tố, khiến nhân viên nhận được mức thu nhập thấp hơn nhiều so với kỳ vọng. Khoảng cách giới: Các cáo buộc cho thấy nỗ lực giải quyết vấn đề chênh lệch lương giữa nam và nữ đã bị hủy bỏ, làm trầm trọng thêm sự bất bình đẳng trong studio.

Sự tương phản giữa doanh thu tỷ USD và quyền lợi người lao động

Những cáo buộc này xuất hiện trong bối cảnh GTA 6 được dự báo sẽ tạo ra một cú hích tài chính khổng lồ. Các ước tính hiện tại cho thấy tựa game này đã tạo ra khoảng 3 đến 4 tỷ USD doanh thu từ đơn đặt hàng trước, với tổng doanh số dự kiến đạt từ 40 đến 50 triệu bản.

Chỉ số dự báo Giá trị ước tính Doanh thu đặt trước (Pre-order) 3 - 4 tỷ USD Số lượng bản bán ra dự kiến 40 - 50 triệu bản Thời gian làm việc cao điểm của nhân viên 80 giờ/tuần

Sự tương phản giữa thành công thương mại rực rỡ và những khó khăn mà đội ngũ trực tiếp tạo ra sản phẩm đang phải gánh chịu đã dấy lên những lo ngại về đạo đức trong ngành công nghiệp game AAA. Hiện tại, các nhà phát triển vẫn đang tiếp tục đấu tranh để đòi hỏi sự công bằng trong thù lao, tiền thưởng và chấm dứt văn hóa làm việc bào mòn sức khỏe.