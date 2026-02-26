Bê bối nhập tịch của Malaysia: Tuyển Việt Nam rộng cửa được xử thắng 3-0 Sự vắng mặt của lãnh đạo FAM tại CAS cho thấy Malaysia đã chấp nhận án phạt, mở đường cho tuyển Việt Nam được xử thắng 3-0 và sớm giành vé dự Asian Cup 2027.

Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) chuẩn bị đưa ra phán quyết cuối cùng về vụ bê bối nhập tịch của Malaysia. Động thái mới nhất từ Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) cho thấy họ gần như đã chấp nhận thất bại pháp lý, tạo ra bước ngoặt lớn cho đội tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027.

Dấu hiệu buông xuôi từ Lausanne

Theo ghi nhận từ các báo cáo quốc tế, phiên điều trần tại Lausanne (Thụy Sĩ) đã kết thúc mà không có sự hiện diện của bất kỳ quan chức cấp cao nào từ FAM. Thay vào đó, phía Malaysia chỉ cử đội ngũ pháp lý tham dự. Giới chuyên môn nhận định đây là tín hiệu cho thấy bóng đá nước này đã sẵn sàng đón nhận những kịch bản xấu nhất từ FIFA.

Malaysia khó tránh khỏi án phạt từ FIFA.

Thực tế, nỗ lực kháng cáo của FAM chỉ tập trung vào việc xin giảm nhẹ án treo giò 12 tháng cho nhóm 7 cầu thủ nhập tịch, thay vì phủ nhận các vi phạm quy định của FIFA. Danh sách này bao gồm Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Facundo Garces, Imanol Machuca, Gabriel Palmero và Rodrigo Holgado – những cầu thủ được xác định là không đủ điều kiện thi đấu theo luật FIFA.

Cơ hội vàng cho thầy trò HLV Kim Sang-sik

Nếu CAS giữ nguyên quan điểm của FIFA, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) gần như chắc chắn sẽ xử Malaysia thua 0-3 trong các trận đấu có sự góp mặt của nhóm cầu thủ này. Đối với đội tuyển Việt Nam, điều này đồng nghĩa với việc trận thua 0-4 trước đó sẽ được đảo ngược thành một chiến thắng 3-0 đầy giá trị.

Với 3 điểm được bổ sung từ phán quyết này, đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik sẽ chính thức đoạt vé tham dự Asian Cup 2027 sớm hơn dự kiến. Không chỉ cải thiện vị thế tại bảng đấu, tuyển Việt Nam còn đứng trước cơ hội được cộng thêm khoảng 26 điểm trên bảng xếp hạng FIFA, một cú hích quan trọng cho tham vọng trở lại top 100 thế giới.

Truyền thông khu vực cảnh báo rằng án phạt này có thể khiến bóng đá Malaysia phải đối mặt với nhiều hệ lụy nặng nề khác. Trong bối cảnh đó, trận tái đấu giữa hai đội vào ngày 31/3 sắp tới nhiều khả năng sẽ chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục nếu phán quyết chính thức được ban hành trước thời điểm bóng lăn.