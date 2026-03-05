Bê bối nhập tịch Malaysia: Báo Indonesia nghi vấn Safee Sali biết rõ sự thật về hồ sơ giả Sau khi CAS bác đơn kháng cáo của Malaysia, tờ Superball (Indonesia) đã có những phân tích sâu về thái độ thận trọng đầy ẩn ý của huyền thoại Safee Sali.

Bóng đá Malaysia đang đối mặt với cuộc khủng hoảng niềm tin trầm trọng khi vụ bê bối 7 cầu thủ nhập tịch nghi vấn làm giả giấy tờ tiếp tục leo thang. Đáng chú ý, truyền thông Indonesia đã vào cuộc với những phân tích sắc sảo, chỉ ra rằng ngay cả những biểu tượng bóng đá Malaysia như Safee Sali cũng không còn đặt niềm tin vào nhóm cầu thủ này.

Malaysia vẫn chưa giải quyết xong bê bối nhập tịch.

Lời cảnh báo từ bên trong của Safee Sali

Trong một động thái đầy thận trọng trước thềm vòng loại Asian Cup 2027, huyền thoại Safee Sali đã công khai đề xuất ban huấn luyện nên tạm ngừng sử dụng nhóm 7 cầu thủ đang vướng vòng lao lý pháp lý. Cựu tiền đạo lừng danh của ĐT Malaysia nhấn mạnh đây là quan điểm cá nhân nhằm bảo vệ đội tuyển trước những rủi ro không đáng có.

"Để đề phòng trong bối cảnh hiện tại, tôi cảm thấy họ nên tạm nghỉ một thời gian," Safee Sali chia sẻ. Dù khẳng định quyết định cuối cùng thuộc về giới thượng tầng, sự kiên quyết của ông cho thấy những bất ổn nội bộ đang dần lộ diện ngay trước trận đấu quan trọng với Việt Nam.

Phân tích từ Superball: Sự thừa nhận ngầm về hồ sơ giả mạo?

Tờ Superball của Indonesia nhận định rằng những phát biểu của Safee Sali không đơn thuần là sự thận trọng chuyên môn. Theo tờ báo này, sự am hiểu tường tận nội tình của Sali cho thấy ông có thể đã biết rõ tính chất nghiêm trọng của các bộ hồ sơ nhập tịch bị nghi là giả mạo hoàn toàn.

Truyền thông khu vực đánh giá đây là một đòn giáng mạnh vào tham vọng của Liên đoàn bóng đá Malaysia. Việc một huyền thoại bóng đá quốc gia lên tiếng yêu cầu loại bỏ các cầu thủ nhập tịch là bằng chứng cho thấy sự rạn nứt trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực ngoại binh của bóng đá nước này.

Phán quyết nghiệt ngã từ CAS

Tình hình trở nên tồi tệ hơn cho Malaysia khi Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) chính thức công bố kết quả phiên điều trần ngày 26 tháng 2. Theo đó, đơn kháng cáo của phía Malaysia đã bị bác bỏ hoàn toàn, đồng nghĩa với việc những nghi vấn về sai phạm trong quá trình nhập tịch đang có những cơ sở pháp lý vững chắc.

Thất bại pháp lý này không chỉ khiến Malaysia mất đi các lựa chọn nhân sự mà còn đặt họ vào thế khó trong cuộc đua giành vé dự Asian Cup. Việc nỗ lực nhập tịch bằng mọi giá đang khiến bóng đá nước này phải đối mặt với hệ lụy nghiêm trọng về cả danh tiếng lẫn kế hoạch chuyên môn dài hạn.