Bê bối nhập tịch Malaysia: Truy tìm kẻ chủ mưu sau phán quyết của CAS Sau khi FIFA và CAS phanh phui vụ gian lận hồ sơ của 7 cầu thủ, dư luận Malaysia đang dồn sự chú ý vào những nhân vật quyền lực đứng sau kế hoạch nhập tịch trái phép gây chấn động.

Bóng đá Malaysia đang trải qua một trong những chương đen tối nhất lịch sử khi vụ bê bối nhập tịch trái phép cho 7 cầu thủ bị phanh phui. Phán quyết trừng phạt từ Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) và sự đồng tình của Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) dường như mới chỉ là bề nổi của một tảng băng chìm khổng lồ. Việc toàn bộ ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đồng loạt từ chức để nhận trách nhiệm là một động thái cần thiết, nhưng chừng đó hoàn toàn chưa đủ để xoa dịu dư luận.

CAS đã có phán quyết chính thức cho Malaysia về vụ 7 cầu thủ nhập tịch trái phép.

Góc khuất pháp lý và những bản án treo

Cựu Tổng thư ký FAM Datuk Ahmad đã ví von vụ việc này giống hệt một vụ trộm cắp. Theo ông, chừng nào kẻ trộm thực sự chưa bị lôi ra ánh sáng để chịu sự trừng phạt của pháp luật, thì bản án vẫn chưa thể khép lại. Sự phẫn nộ của người hâm mộ ngày càng leo thang khi cơ quan chức năng vẫn chưa đưa ra bất kỳ bản án cá nhân nào, dù quá trình điều tra và lấy lời khai đã được cảnh sát thụ lý.

Hành vi làm giả giấy tờ nghiêm trọng này phải đối mặt với khung hình phạt lên đến 10 năm tù theo luật định. Đáng chú ý, Datuk Ahmad đã thẳng thắn đề nghị tước bỏ quốc tịch của cả 7 cầu thủ vướng vào vòng lao lý. Ông cho rằng thật nực cười khi những cá nhân gốc Âu Mỹ được làm giả hồ sơ từ con số không lại nghiễm nhiên tận hưởng đặc quyền công dân. Sự đóng góp của họ trong vài tháng qua được coi là vô nghĩa khi đặt lên bàn cân với chủ quyền quốc gia và sự chính trực của nền thể thao.

Nghi vấn về vai trò của Johor Darul Tazim

Trong khi Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đang rà soát quy định để đưa ra các đòn trừng phạt tiếp theo, ánh mắt nghi ngờ của giới mộ điệu đang đổ dồn về phía Tunku Ismail, chủ sở hữu câu lạc bộ Johor Darul Tazim. Chuỗi sự kiện diễn ra có sự trùng hợp đáng kinh ngạc về mặt thời gian.

Tunku Ismail đang bị đưa vào diện "tình nghi".

Đầu năm 2025, ông Tunku Ismail từng thông báo kế hoạch chiêu mộ gần 10 cầu thủ mang dòng máu Malaysia đang thi đấu ở nước ngoài. Chỉ vài tháng sau đó, cụ thể là vào tháng ba và tháng sáu, 7 bản hợp đồng nhập tịch chớp nhoáng được hoàn tất. Đáng nói hơn, 3 người trong số đó đã cập bến chính Johor Darul Tazim để thi đấu với tư cách nội binh. Những lợi ích đan xen này khiến dư luận đặt câu hỏi về người thực sự giật dây sau bức màn nhung.

Đáp trả làn sóng chỉ trích, ông Tunku Ismail đã chọn cách phản ứng đầy thách thức trên mạng xã hội, yêu cầu những người cáo buộc hãy đưa mình ra tòa cùng bằng chứng xác đáng. Tuy nhiên, bất kể thủ phạm là ai, vụ án đầy tai tiếng này chắc chắn sẽ để lại hệ lụy khôn lường và một vết nhơ khó tẩy xóa cho tương lai của bóng đá Malaysia trên trường quốc tế.