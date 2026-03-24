Bê bối tại Miami Open 2026: Danielle Collins tố Corentin Moutet gạ gẫm qua tin nhắn Miami Open 2026 dậy sóng khi Danielle Collins tiết lộ tin nhắn riêng từ Corentin Moutet, dẫn đến màn khẩu chiến nảy lửa ngay trước vòng đấu quan trọng.

Không cần đến những cú giao bóng sấm sét hay những loạt bóng bền kịch tính, Miami Open 2026 đang trở thành tâm điểm của dư luận theo một cách rất riêng. Danielle Collins, tay vợt kỳ cựu người Mỹ, vừa bất ngờ công khai những góc khuất hậu trường liên quan đến Corentin Moutet ngay trên sóng truyền hình, châm ngòi cho một cuộc khẩu chiến gay gắt chưa từng có tại giải đấu năm nay.

Danielle Collins và những tiết lộ gây sốc về tin nhắn riêng

Trong buổi phỏng vấn mới nhất với Tennis Channel, Danielle Collins đã khiến người hâm mộ ngỡ ngàng khi kể lại những tình huống "khó xử" với tay vợt người Pháp Corentin Moutet ngay trên sân tập. Theo lời Collins, Moutet đã có những hành động mang tính trêu chọc, thậm chí được cô mô tả là giống như đang "thả thính" đối phương.

Collins (bên trái) tiết lộ chuyện hậu trường khiến nam tay vợt Moutet (bên phải) tức giận

Đáng chú ý, cựu á quân Australian Open không ngần ngại đáp lại đầy châm biếm: "Nếu muốn tán tỉnh, đối phương nên cải thiện cú giao bóng trước đã". Câu chuyện càng trở nên ồn ào khi Collins tiết lộ Moutet từng nhắn tin riêng để hỏi cô có theo dõi các trận đấu của anh hay không, đồng thời khoe khoang về kỹ năng thi đấu của mình. Thậm chí, cô còn khẳng định tay vợt người Pháp đã âm thầm "bỏ theo dõi" mình trên mạng xã hội sau khi biết cô không có hứng thú với những người đàn ông có chiều cao khiêm tốn.

Hiện tại, Collins không tham gia thi đấu tại Miami Open 2026 do đang trong quá trình điều trị chấn thương lưng. Cô xuất hiện tại giải đấu năm nay với tư cách khách mời truyền thông. Trong bối cảnh vừa chia tay bạn trai và công khai các tiêu chí hẹn hò mới, những phát biểu của cô về việc Moutet "chưa có cửa" đã ngay lập tức tạo nên một làn sóng tranh luận dữ dội.

Corentin Moutet phản pháo: "Đừng dựng chuyện để gây chú ý"

Trước những cáo buộc công khai từ phía đồng nghiệp, Corentin Moutet đã không chọn cách im lặng. Trên các nền tảng mạng xã hội, tay vợt người Pháp lập tức đưa ra những phản hồi đanh thép và phủ nhận hoàn toàn mọi thông tin mà Collins chia sẻ. Anh đặt câu hỏi đầy mỉa mai: "Tôi chưa từng theo dõi cô ấy thì làm sao có thể thực hiện hành động bỏ theo dõi?".

Không dừng lại ở đó, Moutet còn tố ngược lại rằng chính Danielle Collins mới là người chủ động theo dõi anh trước, thậm chí từng có ý định ngỏ lời mời anh đánh cặp ở nội dung đôi nam nữ. Tay vợt này khẳng định đối phương đang cố tình thêu dệt những câu chuyện không có thật để thu hút sự chú ý của giới truyền thông.

Đặc biệt, Moutet cũng bày tỏ sự thất vọng đối với Tennis Channel khi nhà đài này cho phép phát sóng những nội dung mà anh gọi là "vô căn cứ", biến vấn đề cá nhân thành một màn kịch rẻ tiền trước công chúng. Vụ việc diễn ra ngay trước thềm trận đấu quan trọng tại vòng 3 giữa Moutet và hạt giống số 1 Jannik Sinner, vô tình đẩy áp lực tâm lý lên tay vợt người Pháp lên mức cao nhất.

Sự việc hiện vẫn đang là chủ đề nóng nhất tại Miami, che mờ cả những diễn biến chuyên môn thuần túy trên sân bóng. Dư luận đang chia làm hai luồng ý kiến trái chiều: một bên ủng hộ sự thẳng thắn của Collins, trong khi bên còn lại chỉ trích cô đang làm ảnh hưởng đến sự tập trung của các vận động viên đang thi đấu.