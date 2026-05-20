Bê bối tennis trước thềm Roland Garros 2026: Từ màn tụt quần đến đe dọa hành hung đối thủ Thế giới quần vợt rúng động trước hành vi phi thể thao của 'ngựa chứng' Corentin Moutet tại Hamburg Open và màn đe dọa căng thẳng nhắm vào tài năng trẻ Rei Sakamoto.

Chỉ vài ngày trước khi vòng đấu chính của Roland Garros 2026 chính thức khởi tranh, làng quần vợt thế giới liên tiếp phải chứng kiến những hình ảnh xấu xí, đi ngược lại tinh thần thể thao chuyên nghiệp. Những sự cố diễn ra từ Hamburg Open cho tới vòng loại Paris không chỉ gây sốc cho khán giả mà còn đặt ra dấu hỏi lớn về khả năng kiểm soát cảm xúc của các tay vợt tại các giải đấu đỉnh cao.

Khoảnh khắc gây sốc của Corentin Moutet tại Hamburg Open

Corentin Moutet, tay vợt người Pháp vốn nổi danh với biệt danh “ngựa chứng” của ATP Tour, một lần nữa trở thành tâm điểm của sự chỉ trích sau hành động khó tin tại giải ATP 500 Hamburg Open diễn ra vào ngày 17/5. Trong trận đấu tại vòng một trước đối thủ Alejandro Davidovich Fokina, Moutet đã để cảm xúc cá nhân lấn át hoàn toàn lý trí.

Sự việc xảy ra sau khi Moutet thất bại trong một pha đôi công kéo dài ở set thi đấu đầu tiên. Thay vì tập trung cho điểm số tiếp theo, tay vợt số 32 thế giới đã bất ngờ kéo tụt quần thi đấu ngay giữa sân trước sự chứng kiến của hàng nghìn khán giả trên khán đài. Hành động bộc phát này ngay lập tức khiến sân vận động vang lên những tiếng huýt sáo và cười nhạo.

Hành động khó tin của Moutet

Trọng tài chính điều khiển trận đấu đã ngay lập tức đưa ra cảnh cáo đối với Moutet vì hành vi phi thể thao. Trước đó, tay vợt này cũng đã thể hiện sự ức chế bằng cách ném vợt mạnh vào bảng quảng cáo. Theo các chuyên gia tennis, hành động của Moutet đã vượt quá giới hạn cho phép của các quy tắc ứng xử chuyên nghiệp trên sân cỏ và đất nện hiện đại.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên lịch sử tennis ghi nhận hành vi tụt quần trên sân. Năm 2004, Marat Safin từng thực hiện hành động tương tự tại Roland Garros để ăn mừng một điểm thắng. Tuy nhiên, trong khi Safin làm điều đó với tâm thế hưng phấn và sau đó vẫn giành chiến thắng, Moutet lại thực hiện trong trạng thái mất kiểm soát hoàn toàn. Kết quả là anh phải nhận thất bại chung cuộc 4-6, 4-6, đánh dấu giải đấu thứ ba liên tiếp bị loại sớm.

Căng thẳng tại Paris: Pedro Martinez đe dọa tài năng trẻ Nhật Bản

Không dừng lại ở Hamburg, sức nóng của Roland Garros 2026 đã lan tới vòng loại tại Paris vào rạng sáng ngày 20/5. Trận đấu giữa hạt giống số 24 vòng loại Pedro Martinez và ngôi sao trẻ 19 tuổi người Nhật Bản, Rei Sakamoto, đã kết thúc trong bầu không khí cực kỳ căng thẳng ngoài chuyên môn.

Dù Martinez giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 6-2, 7-5 nhờ kinh nghiệm dày dặn trên mặt sân đất nện, nhưng những gì diễn ra ở thủ tục bắt tay sau trận mới là điều khiến dư luận dậy sóng. Martinez đã bất ngờ lớn tiếng chất vấn và có thái độ gay gắt nhắm thẳng vào Sakamoto ngay tại khu vực lưới.

Tay vợt Nhật Bản bị đối thủ dọa nạt

Dựa trên các hình ảnh ghi lại tại hiện trường, tay vợt người Tây Ban Nha liên tục dồn ép đối thủ bằng những lời lẽ nặng nề. Đỉnh điểm của sự việc là câu nói thách thức: “Muốn ra ngoài không?”, một ngụ ý rõ ràng về việc giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực bên ngoài sân đấu. Trước sự hung hăng của đàn anh, Rei Sakamoto vẫn giữ thái độ bình tĩnh, không đáp trả dù sở hữu thể hình vượt trội.

Trọng tài đã phải can thiệp kịp thời để ngăn chặn sự việc đi quá xa. Hiện tại, Ban tổ chức Roland Garros vẫn đang tiến hành xem xét các báo cáo từ trọng tài và giám sát trận đấu trước khi đưa ra bất kỳ án phạt bổ sung nào. Những sự cố liên tiếp này đang phủ bóng đen lên công tác chuẩn bị cho giải Grand Slam thứ hai trong năm, khi các yếu tố phi thể thao đang dần lấn lướt những màn trình diễn chuyên môn thuần túy.