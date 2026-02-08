Bế tắc của Marcus Rashford: Cánh cửa Barca, Villa khép lại và lối thoát nào tại Premier League? Marcus Rashford bế tắc khi Barca chọn Anthony Gordon còn Aston Villa chiêu mộ Garnacho. Dù Michael Carrick mở cửa tại Man Utd, cơ hội đá chính của anh vẫn là dấu hỏi.

Marcus Rashford đang đứng trước khúc ngoặt nghiệt hãm nhất trong sự nghiệp khi những lối thoát chất lượng nhất đều đồng loạt đóng sập. Việc Barcelona từ bỏ thương vụ mua đứt và Aston Villa tìm thấy phương án thay thế đã đẩy tiền đạo 28 tuổi vào thế tiến thoái lưỡng nan trước khi mùa giải 2026/27 khởi tranh.

Rashford có tương lai không rõ ràng trước mùa giải 2026/27. Ảnh: Getty Images

Bế tắc tại Camp Nou và gáo nước lạnh từ Villa Park

Tương lai của Rashford từng tiến rất gần đến một kịch bản hoàn hảo tại Tây Ban Nha. Trong màu áo Barcelona dưới dạng cho mượn ở mùa giải 2025/26, chân sút người Anh thể hiện phong độ ấn tượng với 14 bàn thắng cùng 14 đường kiến tạo sau 49 lần ra sân trên mọi đấu trường. Những tưởng màn trình diễn này đủ để đảm bảo cho anh một hợp đồng dài hạn, nhưng bất đồng về mức phí chuyển nhượng giữa Barcelona và Manchester United đã phá hỏng tất cả.

Không thể kéo dài các cuộc đàm phán vô hồi kết, gã khổng lồ xứ Catalunya lập tức chuyển hướng sang Anthony Gordon và hoàn tất thương vụ trị giá 70 triệu bảng. Sự xuất hiện của tuyển thủ Anh này chính thức khép lại cánh cửa ở lại Camp Nou của Rashford.

Huấn luyện viên Hansi Flick không giấu giếm sự tiếc nuối khi thừa nhận đội bóng sẽ nhớ Rashford và đánh giá cao nhân cách lẫn năng lực của anh. Tuy nhiên, chiến lược gia người Đức cũng khẳng định Barcelona hoàn toàn hài lòng với những gì Gordon đang thể hiện, đồng nghĩa với việc mối duyên giữa Rashford và Barca đã đi đến hồi kết.

Ngôi sao người Anh từng được kỳ vọng gắn bó dài hạn với Barca. Ảnh: Getty Images

Bên cạnh Barcelona, Aston Villa từng được xem là bến đỗ lý tưởng tiếp theo. Rashford không còn xa lạ với môi trường Villa Park sau nửa cuối mùa giải 2024/25 thi đấu bùng nổ dưới sự dẫn dắt của HLV Unai Emery. Mặc dù Rashford từng công khai bày tỏ tình cảm với cổ động viên Villa, thương vụ này cũng nhanh chóng sụp đổ. Đội bóng vùng Midlands vừa chốt thỏa thuận mượn Alejandro Garnacho từ Chelsea – người đồng đội cũ của Rashford tại Man United – qua đó chấm dứt hoàn toàn nhu cầu bổ sung nhân sự ở hành lang cánh.

Lối thoát nào cho Rashford tại Premier League?

Trở lại Manchester United, kịch bản dành cho Rashford cũng không mấy khả quan. Dù HLV Michael Carrick sẵn sàng mở cửa đón tiền đạo này trở lại đội hình, vị trí của anh đã không còn được đảm bảo. Ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" đã đầu tư mạnh tay để nâng cấp hàng công trong kỳ chuyển nhượng hè năm ngoái, khiến Rashford phải đối mặt với cuộc cạnh tranh vị trí vô cùng khốc liệt nếu quyết định ở lại Old Trafford.

Bên ngoài Manchester, Tottenham Hotspur và Chelsea đang nổi lên như những điểm đến tiềm năng còn lại:

Tottenham Hotspur: Đội bóng bắc London đang ráo riết tìm kiếm một phương án săn bàn chất lượng sau khi để mất Randal Kolo Muani vào tay Juventus. Kinh nghiệm của Rashford tại Premier League là yếu tố mà Spurs rất coi trọng.

Đội bóng bắc London đang ráo riết tìm kiếm một phương án săn bàn chất lượng sau khi để mất Randal Kolo Muani vào tay Juventus. Kinh nghiệm của Rashford tại Premier League là yếu tố mà Spurs rất coi trọng. Chelsea: Trong tay HLV Xabi Alonso, hàng công The Blues đang bộc lộ nhiều khoảng trống. Việc tân binh Liam Delap trải qua mùa giải đầu tiên chật vật đã dồn toàn bộ gánh nặng lên Joao Pedro. Dù đã chuẩn bị đón thêm kinh nghiệm từ Danny Welbeck, Chelsea vẫn cần thêm sự đột biến từ một ngôi sao đẳng cấp như Rashford.

Tuy nhiên, đáng chú ý là cả Tottenham lẫn Chelsea đều chưa gửi bất kỳ lời đề nghị chính thức nào đến Man United. Khi các phương án ưu tiên lần lượt rút lui và quỹ thời gian của thị trường chuyển nhượng đang cạn dần, Rashford buộc phải sớm đưa ra quyết định để cứu vãn sự nghiệp ở đỉnh cao.