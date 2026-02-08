Bế tắc trước Singapore, ĐT Việt Nam đối mặt thử thách cực đại tại Indonesia Trận hòa 0-0 đáng thất vọng trước Singapore tại Mỹ Đình phơi bày nỗi lo tâm lý của ĐT Việt Nam, tạo áp lực lớn trước chuyến làm khách Indonesia tại ASEAN Cup 2026.

Đội tuyển Việt Nam vừa phải trải qua một bước lùi đáng tiếc trên hành trình bảo vệ ngôi vương ASEAN Cup 2026 khi bị Singapore cầm chân với tỷ số 0-0 ngay tại sân nhà Mỹ Đình. Kết quả này không chỉ khiến "Những chiến binh Sao Vàng" bỏ lỡ cơ hội chiếm vương quyền bảng A mà còn bộc lộ những lỗ hổng tâm lý nguy hiểm sau khởi đầu thuận lợi.

ĐT Việt Nam hòa Singapore 0-0 tại Mỹ Đình. (Ảnh: VFF)

Bẫy tâm lý sau cơn mưa bàn thắng

Chiến thắng hủy diệt 7-0 trước Timor Leste ở lượt trận trước vô tình trở thành "con dao hai lưỡi" đối với các học trò của HLV Kim Sang-sik. Sự hưng phấn quá đà biến thành sự vội vã ngay khi bóng lăn. ĐT Việt Nam nhanh chóng đẩy cao đội hình nhằm đè bẹp đối thủ, nhưng sự tự tin lại sớm chuyển hóa thành thái độ hấp tấp trong từng nhịp xử lý.

Thống kê chuyên môn trong hiệp một phản ánh rõ sự bất lực chiến thuật: tuyển Việt Nam kiểm soát hoàn toàn thế trận và thực hiện tới 14 cú dứt điểm. Tuy nhiên, chỉ số bàn thắng kỳ vọng không thể chuyển hóa thành bảng tỷ số khi tính hiệu quả đạt mức tuyệt đối bằng không.

Tâm điểm của sự nôn nóng xuất hiện ở tuyến đầu. Nguyễn Đình Bắc – nhân tố trẻ vừa tỏa sáng rực rỡ ở trận đấu trước – liên tục phung phí các cơ hội ngon ăn do xử lý quá vội vàng. Ngay cả những nhân tố dày dạn kinh nghiệm như Nguyễn Xuân Son hay Đỗ Hoàng Hên cũng đánh mất đi sự điềm tĩnh vốn có. Những pha phối hợp ở 1/3 cuối sân đối phương thiếu hẳn tính đột biến, thay vào đó là các tình huống xử lý cá nhân nôn nóng.

Sự bế tắc chiến thuật và phản ứng trên băng ghế huấn luyện

Áp lực đè nặng lên cabin huấn luyện được thể hiện qua hình ảnh căng thẳng tột độ của HLV Kim Sang-sik. Chiến lược gia người Hàn Quốc không giấu nổi sự thất vọng khi thực hiện quyết định thay người đầy táo bạo: rút Đình Bắc ra ngay từ phút thứ 40 để tung Nguyễn Tài Lộc vào sân. Sự bất lực lên đến đỉnh điểm khi nhà cầm quân này quỳ gối và gục đầu xuống mặt cỏ sau một pha hỏng ăn của học trò.

ĐT Việt Nam gặp khó trước trận gặp Indonesia. (Ảnh: VFF)

Tuy nhiên, nước đi sớm này không mang lại bước ngoặt như kỳ vọng. Dấu ấn lớn nhất của Tài Lộc chỉ là cú sút xa đưa bóng tìm đến đúng xà ngang ở phút 80, còn lại anh gần như dẫm chân lên vị trí của các đồng đội. Đáng lo ngại hơn, việc Đình Bắc rời sân vô tình làm giảm đáng kể số lượng cơ hội nguy hiểm có thể tạo ra.

Nhằm tìm kiếm bàn thắng, ban huấn luyện tiếp tục tung Hai Long, Thành Long và Việt Cường vào sân ở giai đoạn sau. Mặc dù vậy, các sự điều chỉnh này diễn ra quá muộn và không đủ thời gian để giúp đội chủ nhà giải bài toán phòng ngự lùi sâu của Singapore.

Áp lực chồng chất trước chuyến làm khách tại Indonesia

Mất điểm đầy nuối tiếc tại Mỹ Đình đẩy ĐT Việt Nam vào thế khó trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Ở lượt trận tiếp theo, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ phải hành quân tới làm khách trên sân của Indonesia – đối thủ đang có tâm lý cực kỳ tự tin – vào lúc 20h30 ngày 03/08.

Bài toán cấp thiết nhất với chiến lược gia người Hàn Quốc lúc này là giải tỏa áp lực tâm lý và giúp các học trò thoát khỏi cái bẫy tự mãn. Nếu không thể sớm tái lập bản lĩnh thép và sự sắc bén trên hàng công, hành trình bảo vệ ngai vàng Đông Nam Á của ĐT Việt Nam sẽ phải đối mặt với vô vàn sóng gió.