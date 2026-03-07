Becamex TP.HCM chạm trán Thể Công Viettel tại vòng 15 V.League 2025/26 Thể Công Viettel quyết tâm bám đuổi ngôi đầu trong chuyến hành quân đến sân Gò Đậu của Becamex TP.HCM, đội bóng vừa thoát nhóm nguy hiểm sau trận derby thành phố.

Cuộc đối đầu giữa Becamex TP.HCM và Thể Công Viettel tại vòng 15 V.League 2025/26 diễn ra vào lúc 18h00 ngày 8/3 trên sân vận động Gò Đậu. Đây là trận cầu mang ý nghĩa quan trọng cho cả hai đội ở hai đầu bảng xếp hạng: một bên nỗ lực trụ hạng, một bên quyết tâm giành ngôi vương.

Hai thái cực tại Gò Đậu

Becamex TP.HCM và Thể Công Viettel bước vào trận đấu này với hai tâm thế hoàn toàn trái ngược. Đội chủ nhà đang chật vật trong cuộc đua trụ hạng đầy cam go, trong khi đội khách lại hừng hực khí thế trong cuộc đua song mã đến ngôi vô địch.

Ở vòng đấu trước, Becamex TP.HCM đã tạo nên cú sốc lớn nhất khi đánh bại đối thủ mạnh Công an TP.HCM trong trận derby thành phố. Chiến thắng tối thiểu 1-0 nhờ pha lập công trên chấm phạt đền của Việt Cường không chỉ mang về 3 điểm quý giá mà còn giúp đoàn quân của huấn luyện viên Ueno Nobuhiro leo lên vị trí thứ 10.

Viettel đang thể hiện phong độ ấn tượng.

Phía bên kia chiến tuyến, Thể Công Viettel đang sống trong những ngày tháng thăng hoa. Chiến thắng kịch tính trước Hà Nội FC trong trận derby Thủ đô đã giúp thầy trò huấn luyện viên Velizar Popov vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng, tận dụng triệt để cú sảy chân của Ninh Bình để khẳng định vị thế ứng viên nặng ký cho chức vô địch mùa này.

Biến số từ lực lượng và chiến thuật

Về mặt nhân sự, huấn luyện viên Ueno Nobuhiro có trong tay đội hình mạnh nhất với các trụ cột như Minh Toàn, Tấn Tài hay chân sút Việt Cường sẵn sàng ra sân. Ngược lại, Thể Công Viettel chịu tổn thất không nhỏ ở hàng phòng ngự khi trung vệ Kyle Colonna vắng mặt do đã nhận đủ 3 thẻ vàng. Đây là bài toán hóc búa cho ông Popov trong việc ngăn chặn các đợt phản công của đội chủ nhà.

Về mặt chiến thuật, Becamex TP.HCM dự kiến tiếp tục triển khai lối chơi phòng ngự phản công chủ động, vốn đã mang lại hiệu quả trong trận thắng Công an TP.HCM. Trong khi đó, Thể Công Viettel thường vận hành sơ đồ 4-3-3 với khả năng luân chuyển bóng nhanh và tấn công biên đa dạng. Sự cơ động của Khuất Văn Khang và Hữu Thắng ở tuyến giữa sẽ là động cơ chính trong cách vận hành của đội bóng áo lính.

Becamex TP.HCM có thể gây ra khó khăn cho Viettel.

Điểm nóng và Đội hình dự kiến

Khu vực trung tuyến sẽ là nơi quyết định cục diện trận đấu. Cuộc đối đầu giữa kinh nghiệm của Tấn Tài bên phía chủ nhà và sức trẻ, sự sáng tạo của Hữu Thắng, Văn Khang bên phía đội khách sẽ rất đáng xem. Ngoài ra, việc trung vệ Milos phải đối đầu với một Lucao đầy sức mạnh cũng là một điểm nóng có thể định đoạt tỷ số.

Đội hình Cầu thủ dự kiến Becamex TP.HCM Minh Toàn, Tùng Quốc, Zlatkovic Milos, Đình Khương, Thế Hiếu, Tấn Tài, Văn Anh, Thanh Hậu, Alves, Elisha, Việt Cường. Thể Công Viettel Văn Việt, Hoàng Minh, Viết Tú, Mạnh Dũng, Tuấn Tài, Hữu Thắng, Paulo Martins, Văn Khang, Nhật Nam, Pedro, Lucao.

Dù Thể Công Viettel được đánh giá cao hơn về thực lực, nhưng việc thiếu vắng chốt chặn Kyle Colonna có thể khiến hàng thủ đội khách lộ ra những khoảng trống. Với điểm tựa sân Gò Đậu và tinh thần đang lên cao, nhiều khả năng Becamex TP.HCM sẽ cầm chân đối thủ trong một trận cầu chặt chẽ và giàu tính toan tính.