Becamex TPHCM chia điểm kịch tính 1-1 với Thanh Hóa sau màn rượt đuổi tỷ số chớp nhoáng Trận cầu tại sân Gò Đậu chứng kiến hai bàn thắng ghi trong vòng 60 giây. Becamex TPHCM và Thanh Hóa cầm chân nhau trong thế trận giằng co nghẹt thở dưới cơn mưa nặng hạt.

Cuộc đối đầu giữa Becamex TPHCM và Thanh Hóa đã diễn ra với kịch bản không thể tin nổi ngay từ những phút đầu tiên. Trong một ngày thời tiết không thuận lợi, hai đội đã cống hiến cho khán giả một màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở, nơi mà sự tỏa sáng của các cá nhân được đặt trong bối cảnh chiến thuật đầy toan tính.

Becamex TPHCM và Thanh Hóa đã mang đến màn so tài hấp dẫn. Ảnh: CLB Becamex TPHCM.

Màn đôi công rực lửa trong vòng 60 giây

Với lợi thế sân nhà, Becamex TPHCM chủ động dâng cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc. Thành quả đến sớm ở phút thứ 10, khi đội trưởng Ngô Tùng Quốc tạo nên một siêu phẩm từ khoảng cách xa. Cú sút đầy uy lực của anh đưa bóng đi thẳng vào lưới Thanh Hóa, không cho thủ môn đối phương bất kỳ cơ hội cản phá nào, khai thông thế bế tắc cho trận đấu.

Tuy nhiên, niềm vui của các cổ động viên chủ nhà chỉ kéo dài chưa đầy một phút. Ngay trong tình huống lên bóng đầu tiên sau bàn thua, Thanh Hóa đã tìm được bàn gỡ. Tiền đạo trẻ Nguyễn Ngọc Mỹ chứng minh bản năng sát thủ với pha phá bẫy việt vị nhạy bén, thoát xuống dứt điểm hạ gục thủ thành Minh Toàn. Tỷ số 1-1 được thiết lập ở phút thứ 11 trong sự ngỡ ngàng của cả sân vận động.

Chiến thuật thích nghi dưới điều kiện thời tiết khắc nghiệt

Cơn mưa nặng hạt đổ xuống sân đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu. Mặt sân trơn trượt khiến lối chơi ban bật ngắn trở nên rủi ro. Để thích nghi, Becamex TPHCM đã chuyển sang phương án nhồi bóng bổng trực diện vào khu vực 16m50, tận dụng các tình huống không chiến để uy hiếp khung thành.

Ngược lại, đội bóng xứ Thanh lựa chọn cách tiếp cận an toàn hơn. Hệ thống phòng ngự của họ chủ động lùi sâu, duy trì cự ly đội hình hẹp nhằm bóp nghẹt không gian chơi bóng của Becamex TPHCM. Sự kỷ luật này đã giúp Thanh Hóa đứng vững trước các đợt hãm thành liên tục của đội chủ nhà.

Sự xuất sắc của thủ môn và vận may từ cột dọc

Bước sang hiệp hai, trận đấu diễn ra theo thế trận giằng co với những cơ hội rõ rệt cho cả đôi bên. Phút 67, Văn Tùng của Thanh Hóa có cơ hội vàng để định đoạt trận đấu sau đường chọc khe tinh tế của Ngọc Mỹ. Thế nhưng, thủ môn Minh Toàn đã có pha băng ra cứu thua xuất thần, giữ lại hy vọng cho đội chủ nhà.

Trong những phút cuối, Becamex TPHCM gia tăng áp lực cực lớn với tổng cộng 13 pha dứt điểm. Tiền vệ Minh Khoa là cái tên chơi nổi bật nhất khi liên tục có những tình huống đe dọa khung thành. Đáng tiếc nhất là cú dứt điểm ở phút 84 đưa bóng tìm đúng xà ngang, khiến đội chủ nhà lỡ hẹn với bàn thắng quyết định.

Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 1-1. Đây là kết quả phản ánh đúng diễn biến trên sân khi cả hai đội đều có những khoảnh khắc bùng nổ nhưng thiếu đi sự may mắn để giành trọn 3 điểm. Một điểm có được giúp cả Becamex TPHCM và Thanh Hóa tiếp tục duy trì vị thế trong cuộc đua đường dài.

