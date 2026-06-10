Becamex TP.HCM chính thức rớt hạng: Sự sụp đổ của một đế chế và nỗi lo bóng đá phía Nam Tượng đài Becamex TP.HCM chính thức chia tay V-League sau mùa giải 2025/2026, đánh dấu sự dịch chuyển quyền lực mạnh mẽ của bản đồ bóng đá Việt Nam ra khu vực phía Bắc.

Bóng đá Việt Nam vừa trải qua một cơn địa chấn thực sự khi Becamex TP.HCM chính thức rớt hạng sau mùa giải 2025/2026. Đây không đơn thuần là thất bại của một câu lạc bộ, mà là dấu chấm hết cho một kỷ nguyên lừng lẫy, báo hiệu sự thay đổi căn bản trong cấu trúc quyền lực của bóng đá nội.

Becamex TP.HCM chính thức xuống hạng sau mùa giải 2025/2026.

Hành trình từ 'Chelsea Việt Nam' đến nốt trầm lịch sử

Nhìn lại chiều dài lịch sử, Becamex TP.HCM (với tiền thân là Becamex Bình Dương) từng là một tượng đài sừng sững với bảng thành tích vô tiền khoáng hậu. Đội bóng này sở hữu bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ gồm 4 chức vô địch V-League, 3 Cúp Quốc gia và 4 Siêu Cúp Việt Nam. Đặc biệt, chiến tích lọt vào bán kết AFC Cup 2009 vẫn được xem là đỉnh cao của bóng đá Việt Nam trên đấu trường châu lục trong suốt một thập kỷ.

Từng được mệnh danh là "Chelsea Việt Nam", đội bóng này là điểm đến mơ ước của hàng loạt ngôi sao hạng nhất từ thời Công Vinh, Vũ Phong cho đến những trụ cột tuyển quốc gia sau này như Tiến Linh. Sự hiện diện của Becamex TP.HCM tại sân chơi cao nhất quốc nội vốn là bảo chứng cho tham vọng và tính chuyên nghiệp của giải đấu.

Nguy cơ chảy máu chất xám và sự áp đảo của nhóm đội phía Bắc

Việc Becamex TP.HCM xuống hạng kéo theo hệ lụy tất yếu về mặt nhân sự. Một cuộc "chảy máu chất xám" quy mô lớn là điều khó tránh khỏi khi những tài năng trẻ đang ở độ chín như Vĩ Hào hay Minh Khoa khó lòng chấp nhận thi đấu tại giải hạng Nhất.

Điểm đến tiềm năng của những ngôi sao này được dự báo sẽ là các thế lực tài chính hùng mạnh ở phía Bắc như Công an Hà Nội, Nam Định, Ninh Bình hay Thể Công Viettel. Điều này vô hình trung tạo ra sự mất cân bằng nghiêm trọng trên bản đồ bóng đá quốc gia, khi nguồn lực tài chính và con người đang có xu hướng tập trung cục bộ về một phía.

Hy vọng cuối cùng của bóng đá phía Nam

Thực trạng bóng đá phía Nam hiện đang ở mức báo động. Trong khi Hoàng Anh Gia Lai đã đánh mất vị thế từ lâu, tân binh Trường Tươi Đồng Nai vẫn còn quá non trẻ về kinh nghiệm trận mạc. Sự vắng mặt của Becamex TP.HCM khiến khu vực này mất đi đối trọng đủ tầm để cạnh tranh sòng phẳng trong cuộc đua vô địch.

Niềm hy vọng của bóng đá phía Nam giờ đặt lên vai Công an TP.HCM.

Trong bối cảnh đó, mọi kỳ vọng lúc này được dồn cả lên vai câu lạc bộ Công an TP.HCM. Đây được xem là cái tên duy nhất đủ tiềm lực để "chia lửa" và ngăn chặn sự thống trị tuyệt đối của nhóm các đội bóng phía Bắc trong những mùa giải tới.

Sự sụp đổ của một tượng đài giàu truyền thống như Becamex TP.HCM mang lại nhiều tiếc nuối, nhưng đó là quy luật khắc nghiệt của bóng đá chuyên nghiệp. Đây có thể là một nốt trầm buồn, nhưng đồng thời cũng là khởi đầu cho một chu kỳ mới, buộc các nhà quản lý bóng đá phía Nam phải nhìn nhận lại chiến lược phát triển để duy trì vị thế trong dòng chảy bóng đá hiện đại.