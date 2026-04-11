Becamex TP.HCM đối đầu Ninh Bình tại Vòng 18 V.League: Chủ nhà khủng hoảng nhân sự Ninh Bình đặt mục tiêu giành 3 điểm tại sân Thống Nhất để bám đuổi nhóm dẫn đầu, trong khi Becamex TP.HCM đối mặt bài toán khó khi mất hai ngoại binh trụ cột vì treo giò.

Cuộc đối đầu giữa Becamex TP.HCM và Ninh Bình tại vòng 18 LPBank V.League 2025/26 mang đến một kịch bản trái ngược. Trong khi đội bóng cố đô đang nỗ lực bám đuổi nhóm dẫn đầu, chủ nhà lại rơi vào cuộc chiến trụ hạng đầy cam go. Trận đấu diễn ra vào lúc 18h00 ngày 12/4 trên Sân vận động Thống Nhất, TP.HCM.

Khủng hoảng nhân sự tại TP.HCM và lợi thế cho đội khách

Becamex TP.HCM bước vào trận đấu này với những tổn thất nặng nề về lực lượng. Việc mất đi bộ đôi ngoại binh Zlatkovic Milos và Sam Elisha Bruce do án treo giò đã tạo ra lỗ hổng lớn trong hệ thống phòng ngự và triển khai bóng. Bên cạnh đó, các trụ cột nội như Vĩ Hào và Minh Khoa vẫn đang phải vật lộn để tìm lại trạng thái thể lực tốt nhất sau chấn thương.

Ninh Bình quyết tâm giành 3 điểm.

Ngược lại, Ninh Bình dù đối mặt với khả năng thiếu vắng nhạc trưởng Hoàng Đức do chấn thương, nhưng HLV Vũ Tiến Thành vẫn sở hữu dàn nội binh có chiều sâu vượt trội. Hai chiến thắng liên tiếp trước PVF-CAND và HAGL đã minh chứng cho bản lĩnh của đội bóng này trong giai đoạn nước rút của mùa giải.

Hoàng Đức bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Phân tích chiến thuật và những điểm nóng trên sân

Về mặt chiến thuật, Ninh Bình dự kiến vẫn duy trì triết lý bóng đá thực dụng với sơ đồ 4-3-3. Đội khách ưu tiên sự chắc chắn nơi hàng thủ trước khi tổ chức phản công nhanh dựa trên tốc độ của Quốc Việt và sự lắt léo của Geovane. Geovane hiện được xem là "linh hồn" trong lối chơi của Ninh Bình với khả năng gây đột biến cao.

Becamex TP.HCM với sơ đồ 4-2-3-1 sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc chuyển đổi trạng thái khi thiếu các máy quét ngoại binh ở khu trung tuyến. Cuộc chiến giữa Tấn Tài (TP.HCM) và Quang Nho (Ninh Bình) tại khu vực giữa sân sẽ là yếu tố then chốt quyết định nhịp độ trận đấu.

Đội hình dự kiến của hai đội

Becamex TP.HCM (4-2-3-1) Ninh Bình (4-3-3) Minh Toàn Văn Lâm Tùng Quốc, Khắc Vũ, Tuấn Cảnh Đức Chiến, Ngọc Bảo, Thanh Thịnh Đình Khương, Tấn Tài, Thanh Hậu Tiến Anh, Quang Nho, Thành Trung Hồng Quân, Minh Khoa, Ferraira Hugo Bảo Toàn, Quốc Việt, Geovane Uhochukwu Gustavo

Nhận định chung

Với sự chênh lệch đáng kể về phong độ và lực lượng, Ninh Bình được đánh giá cao hơn hẳn trong cuộc đối đầu này. Hệ thống phòng ngự mỏng manh của TP.HCM khi thiếu vắng ngoại binh sẽ là mục tiêu khai thác chính của các chân sút đội khách. Dù phải thi đấu xa nhà, một chiến thắng tối thiểu cho Ninh Bình là kịch bản hoàn toàn khả thi.

Dự đoán kết quả: Becamex TP.HCM 1-2 Ninh Bình