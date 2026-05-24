Becamex TPHCM đối đầu SLNA: Trận cầu sinh tử trong cuộc đua trụ hạng V-League Cuộc đối đầu tại sân Gò Đậu vào lúc 18h00 ngày 24/5 mang tính chất sống còn đối với cả Becamex TPHCM và SLNA khi tấm vé trụ hạng V-League 2025/26 vẫn còn đang bỏ ngỏ.

Vòng 24 V-League 2025/26 chứng kiến màn so tài đầy kịch tính giữa Becamex TPHCM và SLNA. Đây không chỉ là một trận bóng đá thông thường, mà là cuộc chiến sinh tồn của hai đội bóng đang ở sát bờ vực nguy hiểm. Trên mặt cỏ sân Gò Đậu, sự thận trọng và những toan tính chiến thuật sẽ là yếu tố then chốt định đoạt số phận của cả hai tập thể trong giai đoạn nước rút của mùa giải.

Becamex TPHCM vẫn đang nỗ lực đua trụ hạng. Ảnh: CLB Becamex TPHCM.

Khủng hoảng niềm tin tại sân Gò Đậu

Từng là một thế lực đáng gờm của bóng đá Việt Nam, Becamex TPHCM hiện đang trải qua cơn khủng hoảng trầm trọng nhất trong nhiều năm trở lại đây. Thất bại 2-4 trước Hải Phòng ở vòng đấu trước đã kéo dài chuỗi trận không thắng của thầy trò HLV Hứa Hiền Vinh lên con số 7. Với chỉ 21 điểm, họ hiện đứng thứ 12, chỉ cách CLB áp chót là Đà Nẵng vỏn vẹn 1 điểm.

Vấn đề lớn nhất của đội bóng đất Thủ nằm ở hệ thống phòng ngự thiếu tính liên kết. Những sai số cá nhân và sự mất tập trung ở các thời điểm quyết định đã khiến họ liên tục đánh mất lợi thế. Trong khi đó, hàng công lại tỏ ra quá phung phí trước các cơ hội rõ rệt. Áp lực tâm lý đang đè nặng lên đôi chân của các cầu thủ chủ nhà trước khi bước vào trận đấu "6 điểm" này.

SLNA và bài toán bản lĩnh xứ Nghệ

Ở phía đối diện, SLNA dù có lợi thế hơn về mặt điểm số nhưng vẫn chưa thể kê cao gối ngủ. Đội bóng xứ Nghệ bước vào trận đấu này với tâm thế không được phép sai lầm. Dù từng thắng 2-1 ở lượt đi, nhưng SLNA hiểu rằng việc phải làm khách tại miền Nam luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Sự vắng mặt của thủ thành số một Cao Văn Bình do án treo giò là tổn thất lớn, buộc Hữu Hậu phải gánh vác trọng trách trong khung gỗ.

Màn đấu trí trên bàn cờ chiến thuật

Trong thế chân tường, HLV Hứa Hiền Vinh nhiều khả năng sẽ chỉ đạo các học trò chơi tấn công biên, tận dụng khả năng tạt bóng để Oduenyi khai thác khoảng trống trong vòng cấm. Ngược lại, SLNA với bản sắc thực dụng có thể sẽ chọn cách tiếp cận an toàn, ưu tiên khối đội hình lùi sâu để chờ đợi những tình huống phản công chớp nhoáng dựa trên sức mạnh của Michael Olaha.

Đội hình dự kiến hai đội

Vị trí Becamex TPHCM (4-4-2) SLNA (4-2-3-1) Thủ môn Minh Toàn Hữu Hậu Hàng hậu vệ Trung Hiếu, Hoàng Hưng, Milos, Thành Nhân Văn Huy, Văn Khánh, Julian Garcia, Quang Tú Hàng tiền vệ Thành Kiên, Thanh Hậu, Hồng Quân, Văn Anh Khắc Ngọc, Bá Quyền, Văn Lương, Mạnh Quỳnh Hàng tiền đạo Vĩ Hào, Oduenyi Reon Moore, Olaha

Những nhân tố có thể định đoạt trận đấu

Bùi Vĩ Hào tiếp tục là niềm hy vọng số một của Becamex TPHCM. Tốc độ và khả năng xuyên phá của ngôi sao trẻ này sẽ là vũ khí chính để xé toang hành lang biên của đối phương. Đối đầu với anh sẽ là hệ thống phòng ngự được chỉ huy bởi lão tướng Văn Khánh của SLNA.

Bùi Vĩ Hào là nhân tố đáng chờ đợi nơi hàng công của Becamex TPHCM. Ảnh: CLB Becamex TPHCM.

Khu vực trung tuyến cũng sẽ là điểm nóng với cuộc đối đầu giữa nhãn quan của Thanh Hậu và kinh nghiệm của Khắc Ngọc. Bên cạnh đó, Michael Olaha vẫn là mối đe dọa thường trực với khả năng làm tường và tì đè ấn tượng, điều sẽ gây ra nhiều khó khăn cho cặp trung vệ Hoàng Hưng và Milos của đội chủ nhà.

Nhận định chung: Thế trận giằng co

Với tính chất quan trọng của trận đấu, sự thận trọng có thể sẽ lấn át sự bùng nổ. Becamex TPHCM buộc phải thắng nhưng không được phép để thủng lưới trước, bởi lịch thi đấu phía trước của họ rất nặng nề khi phải gặp CAHN và HAGL. Một kết quả hòa có lẽ là kịch bản dễ xảy ra nhất, phản ánh đúng sự cân bằng và nỗi sợ thất bại của cả hai huấn luyện viên trong bối cảnh hiện tại.