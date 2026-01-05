Becamex TPHCM đối đầu Thanh Hóa: Quyết chiến giành lợi thế trụ hạng tại Gò Đậu Dù sở hữu lực lượng vượt trội, Becamex TPHCM đang chịu áp lực lớn từ chuỗi trận không thắng, trong khi Thanh Hóa nỗ lực vượt qua khủng hoảng nhân sự để tìm điểm.

Cuộc đọ sức giữa Becamex TPHCM và Thanh Hóa tại vòng 21 V-League 2025/26 không chỉ đơn thuần là một trận đấu bóng đá, mà còn là cuộc chiến sinh tồn trong bối cảnh cả hai đội đang sát cánh nhau ở khu vực nguy hiểm của bảng xếp hạng. Với cùng số điểm, kết quả tại sân Gò Đậu sẽ định đoạt đáng kể cục diện cuộc đua trụ hạng ở giai đoạn cuối mùa giải.

Nỗi lo đánh rơi lợi thế của Becamex TPHCM

Đội chủ nhà Becamex TPHCM bước vào trận đấu này với một tâm thế nặng nề sau chuỗi 4 trận liên tiếp chỉ biết hòa và thua. Vấn đề lớn nhất của thầy trò HLV Đặng Trần Chỉnh không nằm ở khả năng ghi bàn, mà là sự thiếu tập trung và bản lĩnh ở những thời khắc quyết định. Việc liên tục để đối thủ gỡ hòa hoặc lật ngược thế cờ sau khi đã dẫn trước đang trở thành một căn bệnh trầm kha, đòi hỏi ban huấn luyện phải có những điều chỉnh tâm lý mạnh mẽ.

Becamex TPHCM được đánh giá cao hơn Thanh Hóa ở màn đọ sức tới. Ảnh: CLB Becamex TPHCM.

Thanh Hóa và tinh thần vượt khó

Trái ngược với sự ổn định về nhân sự của đội chủ nhà, Thanh Hóa đang phải đối mặt với cơn khủng hoảng lực lượng trầm trọng, đặc biệt là trên hàng công khi thiếu vắng các ngoại binh chất lượng. Tuy nhiên, chiến thắng trước PVF-CAND ở vòng đấu trước đã cho thấy tinh thần chiến binh của thầy trò HLV Mai Xuân Hợp. Trong bối cảnh khó khăn bủa vây về mặt hậu trường, niềm hy vọng của đội bóng xứ Thanh hiện đang được đặt trọn lên vai lão tướng Lê Văn Thắng.

Phân tích chiến thuật: Sự tương phản lối chơi

Về mặt chiến thuật, Becamex TPHCM dự kiến sẽ sử dụng sơ đồ 4-4-2 để tối ưu hóa khả năng tấn công biên và kiểm soát khu trung tuyến. Với lợi thế sân nhà, họ chắc chắn sẽ đẩy cao đội hình ngay từ đầu nhằm tìm kiếm bàn thắng sớm. Ngược lại, Thanh Hóa với sơ đồ 4-1-4-1 sẽ ưu tiên sự chắc chắn nơi phần sân nhà, rình rập chờ đợi sai lầm từ đối thủ để thực hiện các pha phản công nhanh.

Khu vực trung lộ sẽ là điểm nóng quyết định thành bại của trận đấu. Màn đối đầu giữa những cái tên như Alves Hugo, Minh Khoa bên phía chủ nhà và Abdurakhmanov, Ngọc Tân của đội khách sẽ quyết định đội bóng nào nắm giữ được nhịp độ trận đấu.

Bùi Vĩ Hào là nhân tố đáng chú ý của Becamex TPHCM. Ảnh: CLB Becamex TPHCM.

Nhân tố đột biến

Bùi Vĩ Hào, với tốc độ và khả năng xuyên phá ấn tượng, đang là vũ khí nguy hiểm nhất của Becamex TPHCM. Khả năng di chuyển rộng của cầu thủ này sẽ là thử thách lớn cho hàng thủ vốn đang thiếu hụt của Thanh Hóa. Ở chiều ngược lại, kinh nghiệm của Lê Văn Thắng sẽ là điểm tựa để Thanh Hóa hy vọng vào một kết quả có lợi trong chuyến hành quân xa nhà này.

Thống kê và đội hình dự kiến

Lịch sử đối đầu gần đây cho thấy sự cân bằng khi hai đội đã hòa nhau 1-1 ở lượt đi. Tuy nhiên, áp lực tại Gò Đậu sẽ là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Becamex TPHCM (4-4-2): Minh Toàn; Tùng Quốc, Milos, Đình Khương, Tấn Tài; Thành Nhân, Trung Hiếu, Alves Hugo, Minh Khoa; Vĩ Hào, Việt Cường.

Thanh Hóa (4-1-4-1): Êli Niê; Văn Lợi, Minh Đoàn, Đình Huyên, Bá Tiến; Ngọc Tân; Ngọc Mỹ, Abdurakhmanov, Ngọc Hà, Văn Tùng; Văn Thắng.

Dù phong độ gần đây có phần phập phù, nhưng với ưu thế sân nhà và dàn ngoại binh chất lượng, Becamex TPHCM vẫn được đánh giá nhỉnh hơn. Nếu giải quyết được bài toán tập trung ở cuối trận, chiến thắng nhiều khả năng sẽ thuộc về đội bóng đất Thủ để giúp họ bứt lên trong cuộc đua trụ hạng đầy cam go.