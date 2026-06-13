Becamex TP.HCM đối mặt cuộc tháo chạy của loạt trụ cột sau khi xuống hạng Sau thất bại tại V.League 2025/26, Becamex TP.HCM đứng trước nguy cơ mất những ngôi sao sáng giá nhất như Võ Hoàng Minh Khoa, Hồ Tấn Tài và Ngô Tùng Quốc.

Sau khi chính thức rớt hạng V-League sau một mùa giải đầy biến động, Becamex TP.HCM đang phải đối mặt với thực tế nghiệt ngã: một cuộc "chảy máu chất xám" trên diện rộng. Sự rời đi của các trụ cột không chỉ gây tổn thất về mặt chuyên môn mà còn đặt ra dấu hỏi lớn về kế hoạch tái thiết của đội bóng đất Thủ trong tương lai gần.

Võ Hoàng Minh Khoa: Ngôi sao sáng giá nhất trên thị trường chuyển nhượng

Tiền vệ Võ Hoàng Minh Khoa, sinh năm 2001, hiện là cái tên thu hút nhiều sự quan tâm nhất từ các đội bóng lớn. Dù Becamex TP.HCM trải qua một mùa giải thất vọng, cá nhân Minh Khoa vẫn chứng minh được giá trị của một tiền vệ trung tâm hiện đại với khả năng điều tiết lối chơi ổn định.

Võ Hoàng Minh Khoa có thể rời Becamex TP.HCM.

Trong chiến dịch vừa qua, Minh Khoa đã có 18 lần ra sân trong đội hình xuất phát, đóng góp 1 bàn thắng và 1 đường kiến tạo. Tuy nhiên, những con số này chưa phản ánh hết tầm ảnh hưởng của anh lên lối chơi chung. Đáng chú ý, tiền vệ này từng suýt chuyển đến một đội bóng phía Bắc hồi đầu mùa giải. Với việc đội nhà phải xuống chơi tại giải hạng Nhất, một cầu thủ đang ở độ chín sự nghiệp như Minh Khoa khó lòng chấp nhận ở lại.

Hàng phòng ngự rạn nứt với sự ra đi của Tùng Quốc và Tấn Tài

Không chỉ khu trung tuyến, hàng thủ của Becamex TP.HCM cũng đứng trước nguy cơ tan rã. Ngô Tùng Quốc là một trong những nhân tố ổn định nhất của đội bóng ở mùa giải V.League 2025/26 khi đá chính tới 23 trên 25 trận đấu. Khả năng lên công về thủ nhịp nhàng cùng 3 bàn thắng và 1 kiến tạo giúp anh trở thành món hàng "hot" trên thị trường chuyển nhượng.

Bên cạnh đó, trường hợp của tuyển thủ quốc gia Hồ Tấn Tài cũng gây nhiều chú ý. Dù phải nghỉ thi đấu một thời gian để điều trị chấn thương, Tấn Tài vẫn kịp đóng góp 2 pha lập công sau 11 lần đá chính. Kinh nghiệm và đẳng cấp của hậu vệ này là điều mà bất kỳ đội bóng tham vọng nào tại V-League cũng khao khát sở hữu.

Bài toán nhân sự hóc búa cho đội bóng đất Thủ

Việc các trụ cột hàng đầu đồng loạt tìm đường ra đi sau khi xuống hạng là kịch bản đã được dự báo trước. Tuy nhiên, quy mô của cuộc tháo chạy này đang đặt Becamex TP.HCM vào tình thế cực kỳ khó khăn. Để chuẩn bị cho hành trình tại giải hạng Nhất và mục tiêu sớm trở lại mái nhà xưa, ban lãnh đạo đội bóng cần nhanh chóng ổn định tâm lý cầu thủ và có những phương án bổ sung nhân sự hợp lý.

Nhìn chung, Becamex TP.HCM đang bước vào giai đoạn chuyển giao đầy thách thức. Sự ra đi của Minh Khoa, Tấn Tài hay Tùng Quốc có thể để lại khoảng trống lớn, nhưng đây cũng là cơ hội để đội bóng thực hiện một cuộc cải tổ triệt để từ nền móng đào tạo trẻ và chiến lược phát triển dài hạn.