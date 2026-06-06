Becamex TP.HCM đối mặt kịch bản mất trắng bộ đôi tuyển thủ Tấn Tài và Tùng Quốc Trong bối cảnh cuộc đua trụ hạng V.League 2025/26 bước vào giai đoạn quyết định, Becamex TP.HCM nhận tin không vui khi hai trụ cột Ngô Tùng Quốc và Hồ Tấn Tài có thể ra đi.

Nội bộ Becamex TP.HCM đang trải qua giai đoạn sóng gió khi cùng lúc phải đối mặt với hai thử thách lớn: cuộc chiến sinh tồn tại V.League 2025/26 và nguy cơ thất thoát lực lượng nghiêm trọng. Theo các nguồn tin uy tín, bộ đôi tuyển thủ quốc gia Ngô Tùng Quốc và Hồ Tấn Tài đang bỏ ngỏ khả năng rời đội bóng đất Thủ ngay khi mùa giải năm nay khép lại.

Ngô Tùng Quốc: Thủ lĩnh chuẩn bị rời bỏ con tàu?

Gia nhập Becamex TP.HCM (tiền thân là Becamex Bình Dương) từ đầu mùa giải 2024/25, Ngô Tùng Quốc đã nhanh chóng trở thành nhân vật không thể thay thế. Hậu vệ sinh năm 1998 không chỉ sở hữu lối chơi ổn định mà còn thể hiện vai trò thủ lĩnh tinh thần, điều giúp anh sớm được tin tưởng trao tấm băng đội trưởng.

Ngô Tùng Quốc sẽ rời Becamex TP.HCM?

Thống kê cho thấy tầm ảnh hưởng cực lớn của Tùng Quốc tại sân vận động Gò Đậu. Ở mùa giải 2025/26, anh đã đá chính tới 23 trên tổng số 25 trận đấu, đóng góp 3 bàn thắng và 1 đường kiến tạo. Việc một cầu thủ đang ở độ chín của sự nghiệp và nắm giữ trọng trách đội trưởng cân nhắc ra đi là một đòn giáng mạnh vào tham vọng tái thiết của câu lạc bộ.

Hồ Tấn Tài và bài toán tham vọng danh hiệu

Trường hợp của Hồ Tấn Tài mang một sắc thái khác. Cập bến đội bóng từ CLB Công an Hà Nội vào cuối năm 2024 với bản hợp đồng kéo dài 3 năm, hậu vệ người Bình Định được kỳ vọng sẽ nâng tầm hàng thủ Becamex TP.HCM. Tuy nhiên, hành trình của anh tại đây lại bị ngắt quãng bởi những chấn thương liên miên.

Trong mùa giải này, Tấn Tài chỉ có 11 lần ra sân trong đội hình xuất phát, ghi được 2 bàn thắng. Dù vẫn còn thời hạn hợp đồng, nhưng các nguồn tin thân cận cho biết hậu vệ này đang khao khát tìm kiếm một bến đỗ mới có khả năng cạnh tranh danh hiệu cao hơn. Đây là một thực tế phũ phàng khi đội bóng chủ quản hiện tại đang phải gồng mình trong cuộc đua trụ hạng.

Áp lực nghẹt thở trước vòng đấu cuối

Tương lai của Tấn Tài và Tùng Quốc dường như không còn phụ thuộc vào việc Becamex TP.HCM có ở lại V.League hay không. Tuy nhiên, trước khi tính đến chuyện rời đi, họ vẫn phải đối mặt với nhiệm vụ sống còn tại vòng đấu thứ 26.

Đội bóng Điểm số Đối thủ vòng cuối Becamex TP.HCM 21 HAGL SHB Đà Nẵng 21 Thanh Hóa PVF-CAND 21 SLNA

Hiện tại, Becamex TP.HCM đang đứng trước miệng vực khi có cùng 21 điểm với SHB Đà Nẵng và PVF-CAND. Cục diện bảng xếp hạng hứa hẹn một ngày hạ màn nghẹt thở vào lúc 18h00 ngày 7/6. Kết quả trận đấu với HAGL không chỉ quyết định số phận của câu lạc bộ mà còn có thể là lời chào tạm biệt của những ngôi sao sáng nhất trong đội hình.