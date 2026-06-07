Becamex TPHCM quyết đấu HAGL: Tìm cơ hội trụ hạng mong manh tại V-League Đối mặt với nguy cơ rớt hạng trực tiếp, Becamex TPHCM buộc phải đánh bại HAGL tại vòng 26 V-League 2025/26 và nín thở chờ đợi kết quả từ các đối thủ cạnh tranh.

Becamex TPHCM bước vào vòng đấu cuối cùng của mùa giải trong tâm thế không còn gì để mất. Đội bóng từng là biểu tượng của sự ổn định nay đang rơi vào tình cảnh "ngàn cân treo sợi tóc" khi đánh mất quyền tự quyết trong cuộc đua trụ hạng. Một chiến thắng trước HAGL tại sân vận động Gò Đậu vào lúc 18h00 ngày 7/6 là điều kiện cần, nhưng chưa đủ để họ ở lại với giải đấu cao nhất Việt Nam.

Vực thẳm phong độ và bài toán tâm lý

Sự sa sút của Becamex TPHCM được xem là một trong những bất ngờ lớn nhất tại V-League 2025/26. Chuỗi 9 vòng đấu liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng, trong đó có tới 6 thất bại, đã lột tả sự rệu rã của một tập thể sở hữu nhiều ngôi sao. Với tỷ lệ thắng 0% trong 5 trận gần nhất, đội chủ sân Gò Đậu đang đối mặt với bài toán tâm lý nặng nề.

Becamex TPHCM không còn nắm giữ quyền tự quyết trong cuộc đua trụ hạng.

Hiện tại, Becamex TPHCM đang có cùng 21 điểm với Đà Nẵng và PVF-CAND. Tuy nhiên, họ lại chịu thiệt thòi lớn khi thua kém về chỉ số đối đầu trực tiếp, dẫn đến vị trí cuối bảng trong nhóm cạnh tranh. Điều này đồng nghĩa với việc ngay cả khi giành trọn 3 điểm trước đội bóng phố Núi, thầy trò HLV Hứa Hiền Vinh vẫn có nguy cơ xuống hạng nếu các đối thủ trực tiếp đồng loạt giành chiến thắng.

HAGL: Tâm thế thảnh thơi sau cuộc đào thoát

Trái ngược hoàn toàn với áp lực đè nặng lên đội chủ nhà, HAGL hành quân đến Bình Dương với đôi chân thanh thoát. Chiến thắng thuyết phục 3-1 trước Hà Nội FC ở vòng 25 đã chính thức giúp đoàn quân của HLV Lê Quang Trãi trụ hạng thành công sớm một vòng đấu.

HAGL có tâm lý khá thoải mái trước màn đọ sức với Becamex TPHCM.

Lịch sử đối đầu trong 5 trận gần nhất cho thấy sự cân bằng tuyệt đối khi mỗi bên thắng 2 và hòa 1. Ở trận lượt đi, Becamex TPHCM từng gây sốc khi đè bẹp HAGL 3-0 ngay trên sân khách. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện tại, khi đội khách đã hoàn tất mục tiêu, họ có thể sẽ xoay tua đội hình để tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm.

Tổn thất lực lượng và nhân tố đột biến

Đội chủ nhà Becamex TPHCM sẽ phải chịu tổn thất cực lớn khi thủ quân Hồ Tấn Tài bị treo giò. Sự vắng mặt của hậu vệ kỳ cựu này không chỉ khiến khả năng phòng ngự hành lang cánh phải bị suy giảm mà còn làm mất đi một thủ lĩnh tinh thần quan trọng trên sân.

Để bù đắp khoảng trống này, niềm hy vọng của đội chủ nhà sẽ được đặt lên vai thủ thành Minh Toàn – người đã thi đấu xuất sắc để giữ lại những hy vọng cuối cùng trong các vòng đấu vừa qua. Bên phía HAGL, ngoại binh Marciel với kỹ năng cá nhân điêu luyện vẫn là ngòi nổ nguy hiểm nhất, sẵn sàng trừng phạt bất kỳ sai lầm nào của hàng thủ đối phương.

Đội hình dự kiến và sơ đồ chiến thuật

Dưới đây là dự đoán về nhân sự mà hai đội sẽ sử dụng trong trận cầu quyết định này:

Becamex TPHCM HAGL Minh Toàn (GK) Trung Kiên (GK) Tùng Quốc, Đình Khương, Zlatkovic, Thanh Nhân Văn Triệu, Jairo, Phước Bảo Tuấn Cảnh, Minh Khoa, Thanh Hậu, Kizito Quang Kiệt, Thanh Sơn, Vĩnh Nguyên, Anh Tài Bùi Vĩ Hào, Việt Cường Marciel, Gia Bảo, Batista

Về mặt chiến thuật, HLV Hứa Hiền Vinh dự kiến sẽ chỉ đạo các học trò dâng cao pressing tầm cao ngay từ đầu để tìm kiếm bàn thắng sớm. Ngược lại, HAGL có thể chủ động chơi lùi sâu, tận dụng sự nôn nóng của đối thủ để thực hiện các pha phản công sắc lẹm thông qua tốc độ của Marciel và Batista.

Lời phán quyết cuối cùng

Becamex TPHCM đang ở thế "cá nằm trên thớt". Những vấn đề nội bộ và sự sa sút phong độ đã đẩy họ vào chân tường. Tuy nhiên, bằng danh dự của một đội bóng lớn tại V-League, dàn sao đất Thủ chắc chắn sẽ chiến đấu đến những giây cuối cùng. Trước một HAGL không còn quá nhiều động lực, cơ hội để đội chủ nhà giành 3 điểm là rất lớn, nhưng liệu chừng đó có đủ để họ tạo nên một cuộc lội ngược dòng vĩ đại trong cuộc đua trụ hạng hay không vẫn còn phụ thuộc vào may mắn.