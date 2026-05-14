Becamex TP.HCM thay tướng khẩn cấp: HLV Hứa Hiền Vinh nhận trọng trách cứu vãn mùa giải Trước thềm 4 vòng đấu cuối của V-League, Becamex TP.HCM chính thức bổ nhiệm ông Hứa Hiền Vinh thay thế HLV Ueno Nobuhiro để tìm đường thoát khỏi nhóm nguy hiểm.

Trong nỗ lực cuối cùng để bám trụ tại sân chơi cao nhất bóng đá Việt Nam, Becamex TP.HCM đã quyết định thực hiện một thay đổi mang tính bước ngoặt trên băng ghế chỉ đạo. Khi mùa giải chỉ còn vỏn vẹn 4 vòng đấu, đội chủ sân Gò Đậu đã chính thức bổ nhiệm ông Hứa Hiền Vinh vào vị trí huấn luyện viên trưởng, thay thế cho chiến lược gia người Nhật Bản Ueno Nobuhiro.

Ông Ueno Nobuhiro mất ghế huấn luyện viên trưởng Becamex TP.HCM. Ảnh: Becamex TP.HCM FC.

Quyết định này được Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) xác nhận và có hiệu lực ngay lập tức từ ngày 14/5. Theo đó, ông Hứa Hiền Vinh sẽ trực tiếp cầm quân trong trận đấu quan trọng sắp tới gặp Hải Phòng. Đáng chú ý, cựu thuyền trưởng Ueno Nobuhiro vẫn sẽ ở lại đội bóng nhưng lùi về đảm nhận vai trò trợ lý, hỗ trợ cho người kế nhiệm.

Cuộc khủng hoảng thành tích và áp lực rớt hạng

Sự thay đổi nhân sự này là hệ quả tất yếu của chuỗi phong độ nghèo nàn đẩy Becamex TP.HCM vào thế chân tường. Đội bóng liên tiếp đánh rơi những điểm số quan trọng, đặc biệt là trận hòa trước Đông Á Thanh Hóa ngay tại sân nhà và thất bại bạc nhược trong chuyến hành quân đến sân của SHB Đà Nẵng. Những kết quả này khiến khoảng cách an toàn của họ bị thu hẹp đáng kể.

Dưới đây là vị thế của Becamex TP.HCM trong cuộc đua trụ hạng tính đến hiện tại:

Đối thủ cạnh tranh trực tiếp Khoảng cách điểm Vị trí hệ thống PVF-CAND 4 điểm Suất đá play-off SHB Đà Nẵng 5 điểm Suất xuống hạng trực tiếp

Thực tế chuyên môn cho thấy, dù ông Nobuhiro đứng danh huấn luyện viên trưởng thời gian qua, nhưng quyền chỉ đạo thực tế trên sân chủ yếu thuộc về ông Đặng Trần Chỉnh. Việc chính thức hóa vai trò của HLV Hứa Hiền Vinh được kỳ vọng sẽ giải quyết dứt điểm sự chồng chéo trong công tác quản lý và mang lại luồng sinh khí mới cho đội hình đang rệu rã.

Hứa Hiền Vinh và kỳ vọng lật ngược thế cờ

Ông Hứa Hiền Vinh không phải là cái tên xa lạ với bóng đá Việt Nam. Vị chiến lược gia này từng gây ấn tượng mạnh khi dẫn dắt Phố Hiến FC (hiện là PVF-CAND) định hình lối chơi bài bản và giàu tính cống hiến. Dù từng trải qua kỷ niệm buồn khi thất bại trong trận play-off mùa giải 2019 trước Thanh Hóa, kinh nghiệm đối đầu với áp lực của ông Vinh được xem là tài sản quý giá cho Becamex TP.HCM lúc này.

Nhiệm vụ trước mắt của tân huấn luyện viên là vô cùng nặng nề. Với chỉ 4 trận đấu còn lại, bất kỳ một sai lầm nào cũng có thể khiến đại diện miền Đông Nam Bộ phải trả giá bằng việc xuống chơi tại giải hạng Nhất mùa tới.

V-League: Sân chơi tàn khốc của các huấn luyện viên

Sự ra đi của ông Ueno Nobuhiro một lần nữa khắc họa sự khắc nghiệt của V-League mùa giải năm nay. Ông trở thành nhà cầm quân thứ 16 phải rời bỏ vị trí kể từ đầu mùa. Danh sách "nạn nhân" của cuộc đua thành tích trải dài từ các chiến lược gia nội đến ngoại binh danh tiếng như Choi Won Kwon (Thanh Hóa), Gerard Albadalejo (Ninh Bình) hay Makoto Teguramori (Hà Nội FC).

Giữa làn sóng thay máu rầm rộ, hiện chỉ còn ông Alexandre Polking (Công an Hà Nội) và Velizar Popov (Thể Công Viettel) là những huấn luyện viên ngoại hiếm hoi vẫn giữ được vị thế. Điều này minh chứng cho áp lực kinh khủng tại giải đấu quốc nội, nơi kết quả trên bảng xếp hạng luôn được đặt lên hàng đầu thay vì những dự án dài hơi.