Becamex TP.HCM thua ngược 1-2 trước PVF-CAND trong ngày ra mắt sân nhà của HLV Ueno Dù sớm dẫn trước nhờ công của Hồ Tấn Tài, Becamex TP.HCM vẫn để PVF-CAND lội ngược dòng thắng 2-1, khiến HLV Ueno Nobuhiro lỡ hẹn với chiến thắng trong ngày ra mắt.

Trong trận đấu đầu tiên trực tiếp chỉ đạo trước khán giả nhà tại sân Bình Dương tối 7/2, HLV Ueno Nobuhiro đã không thể cùng Becamex TP.HCM tận dụng lợi thế sân bãi. Dù có bàn mở tỉ số sớm, đội chủ nhà vẫn để PVF-CAND lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1 trong khuôn khổ vòng 13 V-League 2025/26.

Becamex TP.HCM thua ngược PVF-CAND dù dẫn trước trân sân nhà. Ảnh: Báo Thanh Niên

Kịch bản nghiệt ngã tại sân Bình Dương

Được kỳ vọng sẽ mang lại luồng gió mới cho đội bóng sau khi chính thức đăng ký chức danh thuyền trưởng, HLV Ueno Nobuhiro đã giúp Becamex TP.HCM nhập cuộc đầy chủ động. Ưu thế này nhanh chóng được cụ thể hóa bằng bàn thắng của Hồ Tấn Tài, thắp lên hy vọng về một chiến thắng tưng bừng cho đội bóng thành phố mang tên Bác.

Tuy nhiên, sự hưng phấn của đội chủ sân không duy trì được lâu trước quyết tâm của PVF-CAND. Đội khách đã vùng lên mạnh mẽ để tạo nên cuộc lội ngược dòng ấn tượng. Hai pha lập công của lão tướng Samson Hoàng Vũ và tài năng trẻ Thái Bá Đạt đã dập tắt hy vọng giành điểm của thầy trò HLV Ueno, khép lại trận đấu với tỷ số 2-1 nghiêng về phía đội bóng ngành Công an.

Phân tích của HLV Ueno và bài toán nhân sự

Phát biểu sau trận đấu, chiến lược gia người Nhật Bản không giấu được sự tiếc nuối khi đội nhà kiểm soát bóng tốt nhưng thiếu tính sát thương ở khâu cuối cùng. Theo ông Ueno Nobuhiro, Becamex TP.HCM đã chơi chủ động trong phần lớn thời gian, nhưng các cơ hội đều dừng lại ở 1/3 cuối sân mà không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Đáng chú ý, trận đấu này còn chứng kiến một quyết định thay người gây nhiều tranh cãi khi tiền vệ Nguyễn Trọng Hùng được tung vào sân rồi lại bị rút ra ngay sau đó. Giải thích về vấn đề này, ông Ueno cho biết đây là sự thống nhất của ban huấn luyện nhằm tăng cường khả năng tấn công biên trái trong bối cảnh đội bóng đang nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ.

Cú hích quan trọng cho PVF-CAND

Ở phía bên kia chiến tuyến, HLV Nguyễn Thành Công đã có được niềm vui trọn vẹn với chiến thắng đầu tiên sau hai trận dẫn dắt PVF-CAND. Sự hòa nhập nhanh chóng của hai tân binh ngoại binh đã giúp lối chơi của đội khách trở nên thanh thoát và hiệu quả hơn hẳn.

Thống kê cho thấy đây là một trận cầu "6 điểm" đúng nghĩa. Trước vòng đấu này, PVF-CAND nằm trong nhóm nguy hiểm. Với 3 điểm quý giá vừa giành được, đội bóng này đã nâng tổng số điểm lên 11, chỉ còn kém chính Becamex TP.HCM (đứng hạng 9 với 12 điểm) đúng 1 điểm duy nhất trên bảng xếp hạng.

Thất bại này đẩy HLV Ueno vào áp lực lớn khi ông chỉ mới giành được 1 điểm (1 hòa, 1 thua) sau hai trận cầm quân. Trong khi đó, PVF-CAND đã gia tăng khoảng cách với đội cuối bảng Đà Nẵng lên 4 điểm, tạo ra lợi thế không nhỏ trong cuộc đua trụ hạng đầy khốc liệt của mùa giải năm nay.