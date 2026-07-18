Beelink ME Pro 370: NAS chạy chip AMD Ryzen AI 9 HX 370 hỗ trợ lưu trữ 72TB Beelink ME Pro 370 gây ấn tượng với chip AMD Ryzen AI 9 HX 370 mạnh mẽ, hỗ trợ lưu trữ tới 72TB, RAM 256GB và cổng mạng 10GbE trong thiết kế nhỏ gọn 2,25 lít.

Beelink vừa chính thức giới thiệu mẫu NAS (thiết bị lưu trữ mạng) mới nhất mang tên ME Pro 370 tại thị trường Trung Quốc. Điểm nhấn lớn nhất của sản phẩm này chính là việc trang bị bộ vi xử lý AMD Ryzen AI 9 HX 370 thế hệ mới, mang lại hiệu năng tính toán và khả năng xử lý trí tuệ nhân tạo vượt trội so với các giải pháp NAS truyền thống trên thị trường.

The ME Pro 370 starts at around $590. Pictured: a promo picture of the NAS showing 72TB storage support.

Sức mạnh từ kiến trúc AMD Strix Point

Trái tim của Beelink ME Pro 370 là con chip AMD Ryzen AI 9 HX 370. Đây là bộ vi xử lý mạnh mẽ không chỉ ở khả năng xử lý đa nhân mà còn sở hữu nhân đồ họa tích hợp Radeon 890M đủ sức cân các tác vụ giải mã video chất lượng cao. Đặc biệt, sự hiện diện của NPU XDNA 2 cho phép thiết bị thực hiện các tác vụ AI cục bộ nhanh chóng, rất hữu ích cho những người dùng muốn triển khai các tính năng nhận diện hình ảnh hoặc phân tích dữ liệu thông minh ngay trên NAS.

Về khả năng bộ nhớ, Beelink cho biết thiết bị này có thể nâng cấp tối đa lên đến 256GB RAM DDR5. Đây là một con số khổng lồ đối với một hệ thống NAS 2 khay, giúp thiết bị vận hành mượt mà các máy ảo (VM) hoặc các container Docker phức tạp mà không lo thiếu hụt tài nguyên.

Khả năng lưu trữ và kết nối mạng tốc độ cao

Dù có kích thước nhỏ gọn chỉ khoảng 2,25 lít, ME Pro 370 lại sở hữu khả năng lưu trữ ấn tượng lên đến 72TB. Cấu trúc lưu trữ của máy bao gồm:

2 khay ổ cứng SATA: Hỗ trợ ổ cứng dung lượng tối đa 30TB mỗi khay.

3 khe cắm M.2 NVMe: Mỗi khe hỗ trợ tối đa 4TB, giúp tăng tốc độ truy xuất dữ liệu đáng kể.

Core highlights of the 2-bay ME Pro 370 NAS (machine translated)

Để giải quyết bài toán nghẽn băng thông khi truyền tải dữ liệu lớn, Beelink đã trang bị hệ thống cổng kết nối mạng đa dạng. Đáng chú ý nhất là cổng Ethernet 10GbE, đi kèm với một cổng 2.5GbE. Sự kết hợp này đảm bảo tốc độ truyền file trong mạng nội bộ đạt mức tối đa, phù hợp cho các công việc dựng phim hoặc sao lưu dữ liệu quy mô lớn.

Hệ thống cổng I/O và thiết kế

Beelink ME Pro 370 không chỉ là một ổ cứng mạng mà còn có thể đóng vai trò như một máy tính mini nhờ hệ thống cổng kết nối phong phú:

1 cổng USB4 tốc độ cao.

3 cổng USB 3.2 Gen 2 Type-A.

1 cổng HDMI hỗ trợ xuất hình ảnh 4K ở tần số quét 60Hz.

Jack âm thanh 3.5mm.

Kết nối không dây WiFi 6E và Bluetooth 5.4.

Thiết kế của máy mang tông màu đỏ và đen hiện đại, đi kèm hệ thống làm mát được tối ưu hóa để đảm bảo sự yên tĩnh trong quá trình vận hành, ngay cả khi xử lý các tác vụ nặng.

Thông số Chi tiết Vi xử lý AMD Ryzen AI 9 HX 370 (NPU XDNA 2) Đồ họa Radeon 890M RAM tối đa 256GB DDR5 Lưu trữ tối đa 72TB (2x SATA + 3x M.2) Kết nối mạng 10GbE + 2.5GbE Ethernet Kích thước ~2,25 lít

Giá bán và tùy chọn cấu hình

Tại thị trường Trung Quốc, Beelink ME Pro 370 có giá khởi điểm từ 3.999 Nhân dân tệ (khoảng 590 USD) cho phiên bản barebone (không kèm RAM và ổ cứng). Ngoài ra, người dùng có thể lựa chọn phiên bản cấu hình sẵn với 32GB RAM và 500GB bộ nhớ lưu trữ với mức giá 7.495 Nhân dân tệ (khoảng 1.107 USD).

Hiện tại, hãng vẫn chưa công bố kế hoạch phân phối chính thức cho thị trường quốc tế. Tuy nhiên, với cấu hình mạnh mẽ này, ME Pro 370 hứa hẹn sẽ là đối thủ đáng gờm trong phân khúc NAS cao cấp dành cho người dùng chuyên nghiệp và doanh nghiệp nhỏ.