Beholder Conductor giảm giá 70% trên Steam: Trải nghiệm mô phỏng chính trị đầy kịch tính Tựa game spin-off Beholder: Conductor đang có mức giá thấp kỷ lục trên Steam. Bài viết phân tích sâu về lối chơi lựa chọn đạo đức và bối cảnh độc tài đầy ám ảnh của trò chơi.

Beholder: Conductor của nhà phát triển Alawar đang thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng game thủ khi giảm giá sâu 70% trên nền tảng Steam, chỉ còn 4,19 USD cho đến hết ngày 03/08. Đây là mức giá thấp nhất từ trước đến nay kể từ khi trò chơi chính thức ra mắt vào tháng 04/2025, mở ra cơ hội cho người chơi trải nghiệm một trong những tựa game mô phỏng chính trị đen tối nhất hiện nay.

Beholder: Conductor nhận được 91% đánh giá tích cực trong tổng số hơn 4.600 lượt đánh giá.

Cơ chế vận hành của Determination Bringer: Khi đạo đức đối đầu sinh tồn

Trong Beholder: Conductor, người chơi vào vai Winston Smith, một nhân viên soát vé mới được bổ nhiệm trên con tàu mang tên Determination Bringer. Nhiệm vụ hàng ngày của bạn không chỉ đơn thuần là kiểm tra vé hay đáp ứng nhu cầu của hành khách, mà còn phải giám sát và báo cáo bất kỳ hành vi khả nghi nào cho Bộ phận điều hành tối cao của chế độ độc tài.

Điểm mấu chốt tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt của trò chơi nằm ở những lựa chọn đạo đức đầy khắc nghiệt. Người chơi thường xuyên rơi vào tình thế lưỡng nan: báo cáo một hành khách vi phạm quy định để bảo toàn vị trí, nhắm mắt làm ngơ vì lòng trắc ẩn, hoặc sử dụng thông tin thu thập được để tống tiền nhằm trục lợi cá nhân. Trong một xã hội nơi lòng trung thành tuyệt đối là điều kiện tiên quyết để tồn tại, mọi quyết định đều mang lại những hệ quả khó lường.

Phân tích ưu và nhược điểm: Một hướng đi mới đầy tranh cãi

Về mặt tích cực, bối cảnh trên một con tàu đang di chuyển giúp duy trì nhịp độ trò chơi ổn định và liên tục. Việc xuất hiện các nhân vật mới và những tình huống bất ngờ giúp chủ đề giật gân chính trị không bị nhàm chán trong suốt thời lượng chơi. Điều này được phản ánh rõ nét qua tỷ lệ đánh giá tích cực lên tới 91% từ hơn 4.600 người dùng trên Steam.

Tuy nhiên, trò chơi cũng nhận về những ý kiến trái chiều từ giới chuyên môn về mặt kỹ thuật và thiết kế:

Cấu trúc tuyến tính: Một số nhà phê bình cho rằng lối chơi lặp đi lặp lại như kiểm tra hành lý và chờ đợi hành khách làm giảm đi cảm giác tự do trong việc đưa ra lựa chọn, vốn là đặc sản của dòng game Beholder.

Một số nhà phê bình cho rằng lối chơi lặp đi lặp lại như kiểm tra hành lý và chờ đợi hành khách làm giảm đi cảm giác tự do trong việc đưa ra lựa chọn, vốn là đặc sản của dòng game Beholder. Thay đổi đồ họa: Việc chuyển từ phong cách đen trắng u ám truyền thống sang đồ họa pixel art rực rỡ hơn bị một bộ phận người hâm mộ đánh giá là không phù hợp với không khí ngột ngạt của một xã hội độc tài.

Đánh giá giá trị thực tế của Beholder: Conductor

Với mức giá chỉ hơn 4 USD, Beholder: Conductor là một lựa chọn đáng giá cho những ai yêu thích thể loại mô phỏng và kể chuyện dựa trên lựa chọn. Mặc dù có những thay đổi về mặt thẩm mỹ và cấu trúc so với các phiên bản tiền nhiệm, trò chơi vẫn thành công trong việc tái hiện sự căng thẳng và áp lực tâm lý dưới một chế độ toàn trị.

Nhìn chung, đây là một bản spin-off thử nghiệm nhưng đầy tiềm năng, mang lại góc nhìn mới mẻ về vũ trụ Beholder thông qua hành trình của một nhân viên soát vé tàu hỏa.