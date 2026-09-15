Beijing Guoan 3-1 Pohang Steelers: Beijing Guoan giành chiến thắng Beijing Guoan chạm trán Pohang Steelers với mục tiêu bám sát nhóm dự cúp châu lục, mở ra cuộc đối đầu hấp dẫn và căng thẳng vào lúc 19:15 ngày 15/09/2026.

Beijing Guoan 3 - 1 Pohang Steelers Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Beijing Guoan tiếp đón Pohang Steelers.

2' BÀN THẮNG! Beijing Guoan (1-0) Phút 2': Chadrac Akolo (Beijing Guoan) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

6' BÀN THẮNG! Pohang Steelers (1-1) Phút 6': Jakob Tranziska (Pohang Steelers) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 1.

12' BÀN THẮNG! Beijing Guoan (2-1) Phút 12': Zhang Xizhe (Beijing Guoan) lập công. Tỷ số: 2 - 1.

13' Beijing Guoan ép sân Cầm bóng: Beijing Guoan 62% - 38% Pohang Steelers, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 1 - 1); việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 0 - 1.

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Beijing Guoan 52% - 48% Pohang Steelers, dứt điểm 4 - 1 (trúng đích 3 - 1); việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 3, cứu thua 0 - 1.

34' Thay người Phút 34' (Beijing Guoan): Yang Liyu vào sân thay Chadrac Akolo.

37' Thế trận giằng co Cầm bóng: Beijing Guoan 56% - 44% Pohang Steelers, dứt điểm 4 - 1 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 2 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 5, cứu thua 0 - 1.

40' Thẻ vàng Phút 40': Kim Ho-Jin (Pohang Steelers) nhận thẻ vàng (Foul).

43' Thẻ vàng Phút 43': Wang Gang (Beijing Guoan) nhận thẻ vàng (Foul).

45' Thay người Phút 45' (Pohang Steelers): Juninho Rocha vào sân thay An Jae-Joon.

45' Thay người Phút 45' (Pohang Steelers): Wanderson Oliveira vào sân thay Kim Ye-Sung.

45' Thay người Phút 45' (Pohang Steelers): Jorge Luiz Barbosa Teixeira vào sân thay Kim Ho-Jin.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' BÀN THẮNG! Beijing Guoan (3-1) Phút 46': Jeremy Dudziak (Beijing Guoan) lập công (kiến tạo: Zhang Xizhe). Tỷ số: 3 - 1.

49' Beijing Guoan ép sân Cầm bóng: Beijing Guoan 54% - 46% Pohang Steelers, dứt điểm 6 - 3 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 2 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 6 - 8, cứu thua 1 - 1.

52' Thẻ vàng Phút 52': Jo Sung-Wook (Pohang Steelers) nhận thẻ vàng (Foul).

58' Thay người Phút 58' (Pohang Steelers): Kim Dong-Jin vào sân thay Jung Han-Min.

61' Beijing Guoan ép sân Cầm bóng: Beijing Guoan 51% - 49% Pohang Steelers, dứt điểm 9 - 3 (trúng đích 5 - 2), phạt góc 2 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 6 - 12, cứu thua 1 - 2.

67' Thẻ vàng Phút 67': Juninho Rocha (Pohang Steelers) nhận thẻ vàng (Foul).

68' Thay người Phút 68' (Beijing Guoan): Li Lei vào sân thay Wang Gang.

68' Thay người Phút 68' (Beijing Guoan): Abduhamit Abdugheni vào sân thay Zhang Xizhe.

73' Thay người Phút 73' (Pohang Steelers): Shin Kwang-Hoon vào sân thay Lee Chang-Woo.

73' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Beijing Guoan 51% - 49% Pohang Steelers, dứt điểm 10 - 6 (trúng đích 6 - 3), phạt góc 2 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 6 - 13, cứu thua 2 - 3.

82' Thay người Phút 82' (Beijing Guoan): Wang Yu vào sân thay Jeremy Dudziak.

82' Thay người Phút 82' (Beijing Guoan): Fabio Abreu vào sân thay Béni Nkololo.

85' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Beijing Guoan 49% - 51% Pohang Steelers, dứt điểm 11 - 8 (trúng đích 6 - 3), phạt góc 2 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 11 - 14, cứu thua 2 - 3.

88' Thẻ vàng Phút 88': Wang Yu (Beijing Guoan) nhận thẻ vàng (Foul).

KT Kết thúc: Beijing Guoan 3-1 Pohang Steelers Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 1.

Cập nhật lúc 21:10 15/09/2026

Đội hình chính thức Beijing Guoan Sơ đồ 4-4-2 · HLV Nick Montgomery Pohang Steelers Sơ đồ 4-3-3 · HLV Tae-Ha Park 34 Hou Sen 21 Tze-Nam Yue 27 Gang Wang 5 Guilherme Ramos 28 Jeremy Dudziak 20 Béni Nkololo 23 Dawhan 7 Sai Erjini'ao 47 Deng Jiefu 10 Zhang Xizhe 77 Chadrac Akolo 1 Pyeong-guk Yun 5 Jin Si-Woo 33 Jo Sung-wook 36 Ho-jin Kim 3 Ye-Sung Kim 31 Kento Nishiya 14 Chang-woo Lee 8 Seung-ho Kim 9 An Jae-joon 37 Han-min Jung 10 Jakob Tranziska Dự bị Beijing Guoan 31 Shaoziyang Liu 24 Abdugheni Abduhamit 25 Uroš Spajić 4 Li Lei 30 Shuangjie Fan 6 Chi Zhongguo 17 Yang Liyu 18 Wang Yu 41 Cheng Xi Pohang Steelers 29 Sung-min Hong 17 Kwang-hun Shin 20 Park Chan-Yong 4 Min-kwang Jeon 77 Wanderson 22 Kim Gwang-won 16 Dong-jin Kim 70 Hwang Seo-woong 18 Sang-hyeok Cho Cập nhật đội hình lúc 18:54 15/09/2026

Beijing Guoan Thống kê Pohang Steelers 47% Kiểm soát bóng 53% 11 Dứt điểm 9 6 Trúng đích 3 2 Phạt góc 3 13 Phạm lỗi 17 0 Việt vị 1 2 Thủ môn cứu thua 3

Cầu thủ nổi bật Zhang Xizhe Beijing Guoan 1 bàn · 1 kiến tạo C. Akolo Beijing Guoan 1 bàn J Jeremy Dudziak Beijing Guoan 1 bàn J. Tranziska Pohang Steelers 1 bàn Guilherme Ramos Beijing Guoan Điểm 7.28

Cuộc so tài giữa Beijing Guoan và Pohang Steelers diễn ra vào lúc 19:15 ngày 15/09/2026 đang thu hút nhiều sự chú ý khi cả hai đội bóng đều bước vào giai đoạn then chốt của chiến dịch. Đại diện bóng đá Trung Quốc, Beijing Guoan, đang nỗ lực bám sát nhóm dự cúp châu lục nhằm khẳng định tham vọng và vị thế của mình.

Bối cảnh cạnh tranh và cục diện thứ hạng

Trên bảng xếp hạng hiện tại, Pohang Steelers đang tạm thời đứng ở vị trí thứ 7 với 0 điểm. Trong khi đó, Beijing Guoan xếp ở vị trí thứ 12 với cùng 0 điểm. Cả hai câu lạc bộ đều xuất phát từ vạch xuất phát tương đương về mặt điểm số, biến mỗi tình huống tranh chấp trên sân trở thành cơ hội trực tiếp để tạo ra sự bứt phá.

Khoảng cách về vị trí bảng xếp hạng giữa hai bên phản ánh tính chất ganh đua quyết liệt ngay từ những chặng đầu tiên. Với Beijing Guoan, áp lực phải thu hẹp cách biệt để chen chân vào nhóm dự cúp châu lục đòi hỏi ban huấn luyện cùng các cầu thủ phải duy trì sự tập trung tối đa trong từng phút thi đấu.

Toan tính chiến thuật và thế trận dự kiến

Phong cách thi đấu của hai đại diện bóng đá châu Á luôn mang lại những điểm đối lập thú vị về mặt chiến thuật. Pohang Steelers từ lâu được biết đến với nền tảng kỷ luật chặt chẽ, khả năng chuyển đổi trạng thái nhịp nhàng và sự chuẩn xác trong việc kiểm soát cự ly đội hình. Việc đang có được vị trí tốt hơn trên bảng xếp hạng giúp đại diện Hàn Quốc có thể chủ động lựa chọn cách tiếp cận an toàn, chờ đợi thời cơ từ những sai sót của đối phương.

Ngược lại, mục tiêu bám sát nhóm dự cúp châu lục buộc Beijing Guoan phải thể hiện sự chủ động nhiều hơn trong việc triển khai bóng. Sự liên kết giữa tuyến tiền vệ và hàng công sẽ là chìa khóa then chốt để đội bóng mở ra các khoảng trống nơi hàng phòng ngự đối phương. Khả năng kiểm soát nhịp độ trận đấu, hạn chế các tình huống mất bóng ở khu vực trung tuyến sẽ đóng vai trò quyết định trong việc bảo đảm an toàn cho khung thành nhà.

Kỳ vọng vào màn đọ sức cân tài cân sức

Dù chưa có quá nhiều dữ liệu đối đầu trực tiếp để cân đo đong đếm, tính chất căng thẳng của một trận cầu then chốt tại đấu trường cấp cao sẽ biến từng pha tranh chấp cá nhân thành điểm nóng trên sân cỏ. Cả hai tập thể đều hiểu rằng một thế trận kín kẽ và thận trọng sẽ là ưu tiên hàng đầu trước khi nghĩ đến việc tìm kiếm bàn thắng mở nút thắt trận đấu.

Trận đấu lúc 19:15 ngày 15/09/2026 hứa hẹn mang đến bức tranh chiến thuật sắc nét, nơi bản lĩnh của các ngôi sao cùng sự linh hoạt trong điều chỉnh của ban huấn luyện sẽ định đoạt cục diện chung cuộc trên sân cỏ.

Beijing Guoan 5 trận gần nhất H T H H T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Pohang Steelers 5 trận gần nhất H H B H T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Kashima 0 0 0 0 0 0 2 Vissel Kobe 0 0 0 0 0 0 3 Kashiwa Reysol 0 0 0 0 0 0 … 6 Daejeon Citizen 0 0 0 0 0 0 7 Pohang Steelers 0 0 0 0 0 0 8 Buriram United 0 0 0 0 0 0 … 11 SHANGHAI SIPG 0 0 0 0 0 0 12 Beijing Guoan 0 0 0 0 0 0 13 Newcastle Jets 0 0 0 0 0 0 …