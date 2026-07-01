Beitar Jerusalem 2-3 AEK Larnaca (pen 4-3): Beitar Jerusalem giành chiến thắng Beitar Jerusalem bước vào trận đấu với tín hiệu tích cực từ phong độ gần nhất, trong khi AEK Larnaca cần phản ứng sau thất bại mới đây.

Beitar Jerusalem 2 - 3 (pen 4-3) AEK Larnaca Kết thúc (luân lưu) 0' Trận đấu bắt đầu Beitar Jerusalem tiếp đón AEK Larnaca.

26' BÀN THẮNG! AEK Larnaca (0-1) Phút 26': H. Milicevic (AEK Larnaca) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 0 - 1.

41' Thẻ vàng Phút 41': A. Cohen (Beitar Jerusalem) nhận thẻ vàng.

45+2' BÀN THẮNG! Beitar Jerusalem (1-1) Phút 45+2': O. Atzili (Beitar Jerusalem) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 1.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Thay người Phút 46' (Beitar Jerusalem): E. Ansah vào sân thay J. Kalu.

46' Thay người Phút 46' (AEK Larnaca): G. Ekpolo vào sân thay A. Layouni.

49' Thẻ vàng Phút 49': N. Muche (Beitar Jerusalem) nhận thẻ vàng (Tripping).

51' Thẻ vàng Phút 51': B. Carabali (Beitar Jerusalem) nhận thẻ vàng (Tripping).

52' BÀN THẮNG! AEK Larnaca (1-2) Phút 52': H. Milicevic (AEK Larnaca) lập công. Tỷ số: 1 - 2.

59' Thay người Phút 59' (Beitar Jerusalem): T. Muzie vào sân thay S. Weissman.

68' Thẻ vàng Phút 68': Y. Cohen (Beitar Jerusalem) nhận thẻ vàng (Tripping).

69' Thẻ vàng Phút 69': D. Worko (Beitar Jerusalem) nhận thẻ vàng (Holding).

69' Thay người Phút 69' (AEK Larnaca): K. Pileas vào sân thay Y. Gurfinkel.

70' Thay người Phút 70' (AEK Larnaca): W. Rubio vào sân thay Miramon.

75' Thay người Phút 75' (Beitar Jerusalem): L. Deri vào sân thay Y. Cohen.

75' Thay người Phút 75' (Beitar Jerusalem): Z. Ben Shimol vào sân thay N. Muche.

77' Thay người Phút 77' (AEK Larnaca): Z. Adoni vào sân thay E. Saborit.

87' BÀN THẮNG! Beitar Jerusalem (2-2) Phút 87': O. Atzili (Beitar Jerusalem) lập công (kiến tạo: N. Antwi). Tỷ số: 2 - 2.

90' Thay người Phút 90' (Beitar Jerusalem): Y. Shua vào sân thay O. Atzili.

90' Thay người Phút 90' (AEK Larnaca): D. Ivanovic vào sân thay Ledes Gustavo.

90+2' BÀN THẮNG! AEK Larnaca (2-3) Phút 90+2': R. Bajic (AEK Larnaca) lập công. Tỷ số: 2 - 3.

90+5' Thẻ vàng Phút 90+5': Y. Shua (Beitar Jerusalem) nhận thẻ vàng (Foul).

91' Hiệp phụ Trận đấu bước vào hiệp phụ.

94' Thay người Phút 94' (AEK Larnaca): C. Kyriakou vào sân thay I. Pankov.

103' Thẻ vàng Phút 103': Z. Adoni (AEK Larnaca) nhận thẻ vàng (Holding).

105+1' Thẻ vàng Phút 105+1': G. Ekpolo (AEK Larnaca) nhận thẻ vàng (Tripping).

111' Thay người Phút 111' (Beitar Jerusalem): N. Markovitch vào sân thay D. Worko.

115' Thẻ vàng Phút 115': N. Antwi (Beitar Jerusalem) nhận thẻ vàng (Foul).

118' Thẻ vàng Phút 118': H. Milicevic (AEK Larnaca) nhận thẻ vàng (Delay of game).

120+1' Luân lưu: AEK Larnaca 0 - 1 H. Milicevic (AEK Larnaca) sút thành công. Loạt luân lưu: 0 - 1.

120+1' Luân lưu: Beitar Jerusalem 1 - 1 B. Carabali (Beitar Jerusalem) sút thành công. Loạt luân lưu: 1 - 1.

120+2' Luân lưu: AEK Larnaca 1 - 2 D. Ivanovic (AEK Larnaca) sút thành công. Loạt luân lưu: 1 - 2.

120+2' Luân lưu: Beitar Jerusalem 2 - 2 E. Ansah (Beitar Jerusalem) sút thành công. Loạt luân lưu: 2 - 2.

120+3' Luân lưu: AEK Larnaca sút hỏng W. Rubio (AEK Larnaca) sút hỏng. Loạt luân lưu: 2 - 2.

120+3' Luân lưu: Beitar Jerusalem 3 - 2 Y. Cohen (Beitar Jerusalem) sút thành công. Loạt luân lưu: 3 - 2.

120+4' Luân lưu: AEK Larnaca 3 - 3 K. Pileas (AEK Larnaca) sút thành công. Loạt luân lưu: 3 - 3.

120+4' Luân lưu: Beitar Jerusalem 4 - 3 T. Muzie (Beitar Jerusalem) sút thành công. Loạt luân lưu: 4 - 3.

120+5' Luân lưu: AEK Larnaca sút hỏng C. Kyriakou (AEK Larnaca) sút hỏng. Loạt luân lưu: 4 - 3.

120' Loạt luân lưu Hai đội bước vào loạt sút luân lưu.

KT Kết thúc: Beitar Jerusalem 2-3 AEK Larnaca Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 3.

Cập nhật lúc 03:17 31/07/2026

Thông tin trận đấu

Trận đấu: Beitar Jerusalem vs AEK Larnaca

Thời gian: 00:30 ngày 31/07/2026

Sân vận động: Stadionul Ilie Oană

Beitar Jerusalem và AEK Larnaca bước vào cuộc đối đầu tại UEFA Europa Conference League trong bối cảnh cán cân chưa nghiêng hẳn về phía nào. Beitar Jerusalem có lợi thế về tín hiệu phong độ khi giành chiến thắng ở trận gần nhất, còn AEK Larnaca phải tìm cách đứng dậy sau thất bại mới đây. Tuy nhiên, lịch sử đối đầu gần nhất cho thấy sự cân bằng rõ rệt giữa hai đội.

Beitar Jerusalem có điểm tựa từ trận gần nhất

Chiến thắng ở lần ra sân gần nhất mang đến cho Beitar Jerusalem nền tảng tinh thần thuận lợi trước cuộc đối đầu này. Dù dữ liệu hiện có không cho thấy thêm chuỗi phong độ dài hơn, kết quả đó vẫn có thể giúp đội bóng nhập cuộc với sự tự tin và chủ động hơn.

Điều quan trọng với Beitar Jerusalem là biến sự hưng phấn thành cách tổ chức chặt chẽ trên sân. Một trận đấu cân bằng thường được quyết định bởi khả năng duy trì cự ly giữa các tuyến, đặc biệt trong những thời điểm đội bóng chuyển từ phòng ngự sang tấn công. Beitar Jerusalem cần tránh việc đẩy cao đội hình thiếu kiểm soát, bởi điều đó có thể mở ra khoảng trống cho đối thủ khai thác.

AEK Larnaca cần phản ứng sau thất bại

AEK Larnaca bước vào trận đấu với kết quả gần nhất là một thất bại. Trong hoàn cảnh đó, ưu tiên đầu tiên của đội bóng nhiều khả năng sẽ là ổn định hệ thống và hạn chế những sai sót không cần thiết, thay vì vội vàng tìm kiếm thế trận áp đảo.

Khả năng phản ứng của AEK Larnaca sẽ phụ thuộc đáng kể vào cách đội bóng xử lý sức ép trong những phút đầu. Nếu giữ được sự bình tĩnh khi không kiểm soát bóng, AEK Larnaca có thể đưa trận đấu về thế giằng co. Ngược lại, việc để Beitar Jerusalem duy trì sức ép liên tục sẽ khiến đội bóng gặp khó trong việc triển khai các đợt lên bóng.

Thế đối đầu cân bằng

Ba lần đối đầu gần nhất không tạo ra ưu thế rõ ràng cho bên nào: Beitar Jerusalem thắng một trận, hai đội hòa một trận và AEK Larnaca thắng một trận. Xu hướng này cho thấy khoảng cách giữa hai đội không lớn, đồng thời làm tăng khả năng trận đấu được định đoạt bởi những chi tiết nhỏ.

Với lịch sử cân bằng như vậy, cả Beitar Jerusalem lẫn AEK Larnaca đều cần tránh tâm lý quá tự tin. Một tình huống cố định, một pha chuyển trạng thái hiệu quả hoặc khả năng tận dụng sai lầm ở khu vực nguy hiểm có thể tạo ra khác biệt. Vì thế, sự tập trung trong toàn bộ thời gian thi đấu sẽ có ý nghĩa đặc biệt.

Điểm then chốt về chiến thuật

Trận đấu nhiều khả năng sẽ xoay quanh cuộc đấu ở khu vực giữa sân. Đội kiểm soát được nhịp độ và hạn chế các đường chuyền mất an toàn sẽ có cơ hội đưa đối thủ vào thế phải phòng ngự bị động. Beitar Jerusalem có thể tìm cách duy trì đà hưng phấn từ chiến thắng gần nhất, trong khi AEK Larnaca cần ưu tiên khả năng chống đỡ và lựa chọn thời điểm tăng tốc hợp lý.

Bên cạnh đó, các pha chuyển đổi trạng thái sẽ là yếu tố đáng chú ý. Khi một đội vừa mất bóng, khoảng trống phía sau hàng tiền vệ có thể nhanh chóng bị khai thác. Do đó, việc tổ chức bọc lót và phản ứng ngay sau khi mất quyền kiểm soát sẽ quan trọng không kém khả năng tạo cơ hội.

Dữ liệu hiện có không cung cấp thông tin về đội hình dự kiến, sơ đồ chiến thuật cụ thể hoặc cầu thủ vắng mặt. Vì vậy, nhận định trước trận nên tập trung vào phong độ gần nhất, sự cân bằng trong đối đầu và cách hai đội kiểm soát rủi ro trong thế trận giằng co.

Nhận định trận đấu

Beitar Jerusalem có điểm tựa tâm lý tốt hơn nhờ chiến thắng gần nhất, nhưng AEK Larnaca vẫn sở hữu cơ sở để hướng tới một màn trình diễn cạnh tranh khi thành tích đối đầu đang cân bằng. Đây là cuộc đấu mà sự kiên nhẫn, tính kỷ luật và khả năng tận dụng thời cơ có thể quan trọng hơn việc chủ động tấn công ngay từ đầu.

Nhìn chung, Beitar Jerusalem được kỳ vọng sẽ bước vào trận đấu với sự tự tin cao hơn, còn AEK Larnaca cần chứng minh khả năng phản ứng sau thất bại. Một thế trận chặt chẽ và khó đoán là kịch bản phù hợp với những gì hai đội đã thể hiện trong dữ liệu gần nhất.

Lịch sử đối đầu 3 trận gần nhất Beitar Jerusalem · 1 thắng 1 hòa AEK Larnaca · 1 thắng Beitar Jerusalem 1 - 2 AEK Larnaca AL AEK Larnaca 0 - 1 Beitar Jerusalem BJ Beitar Jerusalem 0 - 0 AEK Larnaca Hòa

Beitar Jerusalem 5 trận gần nhất B T H T H 1 Trận 1-0-0 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 0 Thủng lưới AEK Larnaca 5 trận gần nhất T B H B B 1 Trận 0-0-1 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 1 Thủng lưới