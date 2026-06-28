Belkin ra mắt dock Thunderbolt 5 14 trong 1: Sạc 140W và hỗ trợ xuất 3 màn hình 4K Dock Thunderbolt 5 mới của Belkin sở hữu băng thông 120Gbps, hỗ trợ xuất hình ảnh 8K và cung cấp công suất sạc 140W cho laptop qua một kết nối duy nhất.

Belkin vừa chính thức giới thiệu mẫu dock Thunderbolt 5 14 trong 1 tại thị trường Trung Quốc, đánh dấu một bước tiến lớn trong công nghệ kết nối ngoại vi. Với mức giá niêm yết 2.299 nhân dân tệ (khoảng 338 USD), thiết bị này không chỉ mang lại tốc độ truyền tải dữ liệu vượt trội mà còn giải quyết bài toán năng lượng cho các dòng laptop hiệu năng cao hiện nay.

Sức mạnh từ chuẩn kết nối Thunderbolt 5 thế hệ mới

Điểm nhấn quan trọng nhất của sản phẩm chính là việc ứng dụng chuẩn Thunderbolt 5. So với thế hệ tiền nhiệm, công nghệ này cho phép băng thông truyền tải dữ liệu mặc định ở mức 80Gbps. Tuy nhiên, điểm đột phá nằm ở khả năng tự động điều chỉnh băng thông lên tới 120Gbps khi hệ thống nhận diện nhu cầu sử dụng màn hình độ phân giải cao.

Belkin's new 14-in-1 Thunderbolt 5 dock.

Khả năng "Bandwidth Boost" này đảm bảo trải nghiệm hình ảnh mượt mà, không độ trễ, ngay cả khi người dùng đang xử lý các tác vụ đồ họa nặng hoặc biên tập video chuyên nghiệp. Đi kèm với dock là bộ nguồn 180W và cáp Thunderbolt 5 dài 1 mét, cho phép cung cấp dòng điện sạc lên tới 140W cho laptop thông qua giao thức USB Power Delivery.

Khả năng hiển thị đa màn hình và thông số kỹ thuật

Về khả năng xuất hình ảnh, dock của Belkin được trang bị một cổng DisplayPort 2.1 và một cổng HDMI 2.1. Cả hai cổng này đều hỗ trợ xuất tín hiệu lên tới 8K ở tần số quét 60Hz, hoặc 4K ở tần số quét cực cao 240Hz. Đối với người dùng Windows, thiết bị hỗ trợ thiết lập tối đa ba màn hình 4K bên ngoài với tần số quét 144Hz, hoặc tổng cộng bốn màn hình bao gồm cả màn hình laptop.

Tuy nhiên, khả năng hỗ trợ trên các dòng máy Mac có sự phân hóa rõ rệt dựa trên kiến trúc chip xử lý. Trong khi các mẫu máy sử dụng chip Apple Silicon M4 hoặc M5 có thể điều khiển nhiều màn hình ngoài, các dòng Mac sử dụng chip M1, M2 hoặc M3 sẽ bị giới hạn bởi khả năng phần cứng của chính con chip đó.

Belkin's new 14-in-1 Thunderbolt 5 dock.

Hệ thống cổng kết nối đa dạng và thiết kế tối ưu

Với 14 cổng kết nối tích hợp, dock Belkin đáp ứng gần như toàn bộ nhu cầu của một trạm làm việc chuyên nghiệp (workstation). Dưới đây là chi tiết các cổng kết nối có trên thiết bị:

Loại cổng Số lượng Thông số chi tiết Thunderbolt 5 (Downstream) 2 Hỗ trợ truyền video và sạc 15W cho phụ kiện Ethernet 1 Tốc độ 2.5 Gigabit USB-C 3.2 2 Một cổng sạc 30W và một cổng sạc 7.5W USB-A 3.2 1 Tốc độ 10Gbps USB-A 3.0 2 Tốc độ 5Gbps mỗi cổng Đầu đọc thẻ SD/microSD 2 Chuẩn UHS-II SD 4.0 (lên đến 312MB/s) Audio Jack 1 3.5mm

Sản phẩm sở hữu lớp vỏ nhôm sang trọng với kích thước 22,2 x 8,5 x 2 cm và trọng lượng 510g. Bên trong máy được tích hợp hệ thống quản lý nhiệt chuyên dụng để đảm bảo hiệu suất ổn định khi hoạt động ở cường độ cao. Ngoài ra, thiết bị còn có nút nguồn riêng, đèn LED trạng thái và khe khóa Kensington để bảo mật.

Khả năng tương thích và triển vọng thị trường

Mặc dù sử dụng chuẩn Thunderbolt 5 mới nhất, thiết bị vẫn duy trì khả năng tương thích ngược với các thiết bị Thunderbolt 4, USB4 và USB-C. Một lưu ý quan trọng cho người dùng là dock này không hỗ trợ chuẩn Thunderbolt 3 do những giới hạn về kiến trúc băng thông cũ.

Hiện tại, Belkin mới chỉ chính thức mở bán sản phẩm này tại thị trường Trung Quốc. Tuy nhiên, việc thiết bị từng xuất hiện ngắn ngủi trên website toàn cầu của hãng với mức giá 350 USD cho thấy một đợt ra mắt quốc tế đang đến gần. Đây hứa hẹn sẽ là phụ kiện hàng đầu cho những người dùng sở hữu các dòng laptop đời mới nhất muốn tối ưu hóa không gian làm việc của mình.